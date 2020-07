BARCELONIN VUNDERKIND PONOVNO SE UPISAO U POVIJEST: No, s ovim se neće htjeti hvaliti

Nogometaši Barcelone u srijedu su na svojem terenu u katalonskom derbiju s 1:0 pobijedili Espanyol i smanjili zaostatak za vodećim realom na samo jedan bod.

BARCELONA ZADRŽALA KORAK ZA REALOM: Suarez postigao gol vrijedan tri boda u ludoj utakmici s dva isključenja u pet minuta

Barcelona je unatoč pobjedi protiv “fenjeraša” Espanyola razočarala igrom, a trijumf je donio gol Luisa Suareza u 56. minuti.

Utakmicu su obilježila i dva isključenja u razmaku od samo pet minuta.

Prvo je u 49. minuti zbog grubog prekršaja “pocrvenio” Barcelonin 17-godišnji napadač Ansu Fati, koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena.

Trener Barce Setien Fatija, koji je najtalentiraniji mladi napadač Barce i velika nada katalonskog kluba, je uveo kako bi pojačao pritisak na zadnju liniju Espanyola, no ubrzo je požalio zbog svojeg poteza jer je 17-godišnjak na terenu bio tek tri minute.

No, iako je ovo bio nastup koji će htjeti što prije zaboraviti, Fati se i s njim upisao u povijesne knjige i sa 17 godina i 251 dan postao drugi najmlađi igrač koji je isključen u Primeri.

Rekord drži još jedan, sada bivši, igrač Barcelone – Marc Muniensa koji je 2009. isključen u dobi od 17 godina i 54 dana.

👶🔴 – Ansu Fati is the first player to be sent off in La Liga before his 18th birthday since Marc Muniesa in Barcelona's 1-0 home defeat against Osasuna on 23 May 2009. #LaLigaSantander #BarçaEspanyol

— Gracenote Live (@GracenoteLive) July 8, 2020