BABIĆ PROGOVORIO O SVOM ZVUČNOM NADIMKU: ‘Stvorio sam taj svoj alter ego samo iz jednog razloga’

Prijenos meča možete pratiti u nedjelju od 23 sata na RTL-u 2

Hrvatske boksače Alena Babića i Marka Čalića u nedjelju u Engleskoj očekuju novi ispiti. Babić, poznat kao ‘The Savage’ borit će se u svojoj petoj borbi s 36-godišnjim Ircem Niallom Kennedyjem, a Hrvatski boksač siguran je u svoj trijumf.

“Ja sam samo rekao može i to je to, ne zanima me previše. Ja zamišljam u svojoj glavi da se njemu ne sviđa da se on svađa sa mnom, lakše mi tako bude”, rekao je Babić koji iza sebe ima savršen skor, pobijedio je u sva svoja četiri meča.

U razgovoru za Matchroom pričao je pak i kako je posljednja pobjeda nad Shawndellom Wintersom utjecala na njegov život.

“Život mi se dramatično promijenio od posljednje borbe. Uvijek sam znao da imam to u sebi. Na mojim borbama je prije bilo 20-ak ljudi, a sada me spominju s top imenima teške kategorije. Uvijek sam znao da imam nešto za dati, ali nisam imamo kome to dati. Sada sm ovdje u Matchroomu i svi me mogu vidjeti što mi je uvijek bio san”, kazao je i otkrio što stoji iza njegovog nadimka The Savage.

𝚂𝚊𝚟𝚊𝚐𝚎 𝙿𝚛𝚎𝚍𝚒𝚌𝚝𝚒𝚘𝚗 💥 Alen Babic targets early KO victory against Niall Kennedy this Sunday 👀 #BabicKennedy Watch interview in full ⬇️https://t.co/BHWp7S9ZLy pic.twitter.com/KQovILM8Ks — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 30, 2020

“Izmislio sam ‘Divljaka’ samo da mi bude lakše. Ja uvijek govorim za sebe da sam normalan i skroman momak iz malog grada u Hrvatskoj. Ali nisam mogao razgovarati s Eddiejem Hearnom ako sam taj momak pa sam stvorio svoj alter ego. Savage sam odlučuje gdje će se pojaviti. Ne mogu to kontrolirati. Nadam se da će biti sa mnom tijekom iduće borbe”, dodao je.

Gdje gledati

U organizaciji Matchroom Boxinga gledatelje RTL-a, inače, čeka još jedan veliki boksački event koji će se dogoditi u Londonu 4. listopada, a na kojem će sudjelovati dva hrvatska predstavnika! Kao glavni događaj večeri gledatelji će na RTL2 od 23 sata moći pogledati susret za WBA internacionalni poluteški pojas između Joshue Buatsija i Marka Čalića, dok u jednoj od predborbi gledamo Alena Babića protiv Nialla Kennedyja. Borba protiv Buatsija za Marka Čalića bit će susret karijere u kojem će imati priliku osvojiti prvi profesionalni pojas.

Oba meča iz RTL-ova studija vodit će Filip Brkić, dok će se na poziciji gosta komentatora naći Hrvoje Sep.

Zbog savršenog omjera pobjeda i poraza (11-0), Čalić se našao u poziciji kakvu je sanjao, da kao izazivač potvrdi svoju kvalitetu i pozicionira se kao značajno svjetsko ime i na velika vrata uđe među najbolje boksače u kategoriji. Njegov protivnik, aktualni prvak prema WBA-u, osvajač brončane medalje na Olimpijskim igrama u Riju 2016., dolazi iz Ujedinjenog Kraljevstva, a rodom je iz Gane te je, poput Čalića, s jednom borbom više (12-0), neporaženi prvak. WBA internacionalni pojas Buatsi je osvojio 2018. u meču s Latvijcem Andrejsom Pokumeikom te ga čak četiri puta uspješno branio, posljednji put protiv Kanađanina Ryana Forda krajem kolovoza 2019. Buatsi, rangiran kao 14. na BoxRec ljestvici, iznimno je težak protivnik za Čalića, koji će morati pokazati sve svoje umijeće kako bi svladao favoriziranog samouvjerenog prvaka.

I za Čalića i za Buatsija ovo će biti prva borba u 2020. pa će biti zanimljivo vidjeti tko je spremniji i tko će se pokazati u pravom svjetlu. Posljednji susret Čaliću je bila borba u Puli protiv Ukrajinca Serhiija Zhuka krajem listopada 2019. Buatsi je boksač koji borbe voli završavati nokautima (10 nokauta od 12 borbi) pa će Čalić morati biti oprezan, no i on je, siguran u svoje mogućnosti, dosta borbi završio nokautom pa će i Buatsi u ring morati ući maksimalno koncentriran.