Televizijski kanal RTL Kockica 11. siječnja napunit će okruglih deset godina. Tijekom prvog desetljeća svog postojanja Kockica je pred malim ekranima okupila sve generacije, zahvaljujući svom raznovrsnom programu kroz koji su prošetali legendarni animirani likovi, ali i najnoviji crtani junaci. Na Kockici su se mogli gledati i brojni obiteljski filmovi, nagrađivani dokumentarci te kultne humoristične i kriminalističke serije.

No osim zabave, Kockica ima još jednu važnu misiju – educirati o životnim vrijednostima i svijetu te poticati na kreativnost, i to ne samo djecu nego i odrasle.

Sve to vrlo uspješno već deset godina Kockica uspijeva svojim edukativno-zabavnim emisijama domaće proizvodnje. Od prve ideje, koncepta do same realizacije, tim Kockica putuje po Lijepoj Našoj te s brojnim gostima i interesantnim sugovornicima donosi zanimljive i poučne priče na male ekrane.

''Kockica prije svega ima jasnu viziju lokalne produkcije. Kroz godine smo se pozicionirali na medijskom tržištu kao kanal koji djeci, mladima, ali i odraslima nudi zabavan sadržaj s velikim naglaskom na kvalitetu sadržaja. U moru informacija koje su danas dostupne svima, želimo biti mjesto koje mladima pruža priliku da nauče nešto novo, medij koji je siguran i služi kao podrška obitelji u vidu implementacije ispravnih vrijednosti i znanja'', ističe Tatjana Horvatić, voditeljica RTL Kockice.

Od učenja slova, brojeva i stranih jezika, posebnosti biljnih i životinjskih vrsta, ekologije, važnosti bavljenja sportom i raznih kreativnih aktivnosti, tradicije i starih zanata, tehnologije, znanosti, ali i mentalnog zdravlja – svaka nova epizoda emisija 'Meni možeš reži sve', 'Mali znanstvenici', 'Kad smo bili mali', 'Jeste li znali?', 'Etno sat', ‘Tehnolovac’, 'Mašta stvara svašta', 'Zoopedija', 'Fit klinci', 'Djeca kuhaju', 'Jezikoslovci' i mnogih drugih donosi brojne važne teme prilagođene da ih vrlo dobro mogu razumjeti i oni najmlađi.

''Kod smišljanja sadržaja i novih emisija osluškujemo interese današnjih generacija, ali ono što se uvijek trudimo je da im ponudimo zanimljiv i edukativan sadržaj koji će ih potaknuti na nova istraživanja i promišljanja. Drago mi je da smo na Kockici pronašli formulu kako se približiti djeci i zajedno s njima obraditi zaista velik broj zahtjevnih i edukativnih tema. Posebno bih tu izdvojila projekt 'SOS za životinjski svijet' u kojem smo otvorili temu očuvanja pojedinih životinjskih vrsta kojima prijeti izumiranje. Sa serijalom 'Etno sat' proputovali smo cijelu Hrvatsku i obradili veliki dio tradicijske kulture. A upravo su nam naši najmlađi sugrađani, vrtićka i školska djeca, predstavili stare običaje svojih djedova i baka, otplesali i otpjevali plesove i pjesme koji su neizostavni dio naše baštine'', ističe samo neke od vrijednih projekata Sanja Zdorc, producentica na RTL Kockici.

Neki formati emitiraju se od prvog dana, a jedan od njih je omiljeni 'Crtež dana', interaktivna dnevna dječja emisija s Davorom Balažinom u ulozi voditelja u kojoj djeca šalju svoje crteže na razne teme. I dan-danas, deset godina nakon prve epizode, u sandučić RTL Kockice svakodnevno stižu stotine crteža djece iz cijele Hrvatske!

''Iskrenost i jednostavnost dječjeg svijeta je inspirirajuća i upravo zato mnogobrojne ideje lakše dođu do realizacije. Smijeh i zadovoljstvo koje vam djeca pružaju kao povratnu informaciju nakon nekog novog projekta, svakako su nagrada svima nama koji radimo ovaj program te poticaj da tako nastavimo i dalje'', zaključuje Zdorc.

I u 2024. godini, najavljuju iz tima RTL Kockice, Kockiće čeka pregršt novih, zabavnih i zanimljivih sadržaja u kojima će uživati. Od lokalne produkcije na rasporedu je nova sezona 'Vesele učionice' u kojoj Kockići predškolarci i školarci kroz zabavne lekcije mogu naučiti slova. Nastavljaju se i nove avanture u serijalu 'Jeste li znali?' Koje otkrivaju najljepše lokacije Hrvatske. Za one najmlađe tu su kao i uvijek nove ideje kako se zabaviti uz papir i bojice u serijalu 'Mašta crta svašta'

