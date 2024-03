Obilježavajući 21. ožujka Svjetski dan osoba s Down sindromom, Udruga za Down sindrom-Zagreb primila je novčanu donaciju Zvijezde u vrijednosti od 13.000 eura. Zvijezda je dio Fortenova grupe, a s Udrugom za sindrom Down – Zagreb veže je dugogodišnje partnerstvo. Ova sredstva pomoći će štićenicima udruge te omogućiti da se tijekom cijele godine bave željenim sportskim aktivnostima. Zahvaljujući ovoj donaciji financirat će se terapijski program u bazenu za bebe, nogometni treninzi u dva kluba, taekwondo za djecu i odrasle te druge sportske aktivnosti u dvorani i na otvorenome prilagođene željama i potrebama štićenika. Donaciju je Nataliji Belošević, predsjednici Udruge za sindrom Down-Zagreb uručio Tomislav Alagušić, predsjednik Uprave Zvijezde.

„Ova donacija od neprocjenjive je važnosti za naše štićenike. Bavljenje sportom ključno je za razvoj njihovih motoričkih i kognitivnih vještina, kao i za socijalizaciju te toliko važnu izgradnju prijateljstava. Sportske aktivnosti pomoći će im da uče o timskom radu, suradnji i empatiji te ojačati njihovo samopouzdanje i samopoštovanje. Pomoći će im da nastave graditi pozitivnu sliku o sebi, ali biti i velik izvor radosti, zadovoljstva i zabave. Zahvaljujući ovoj donaciji sretni smo da našim štićenicima možemo pružiti priliku da dožive sve ove prednosti bavljenja tjelesnom aktivnošću“, izjavila je Natalija Belošević, predsjednica Udruge za sindrom Down-Zagreb.

Suradnju s osobama sa sindromom Down Zvijezda je započela 2016., na svoju 100. godišnjicu te je iza njih osam uspješnih godina partnerstva. Prilikom uručenja nove donacije Tomislav Alagušić, predsjednik Uprave Zvijezde je istaknuo: „Iznimno nas veseli što će ova donacija pomoći Udruzi da nastavi provoditi važne programe i aktivnosti koji doprinose kako fizičkoj, tako i emocionalnoj dobrobiti osoba sa sindromom Down. Vjerujemo da je ovo još jedan važan korak u njihovom razvoju i integraciji u društvo. Njegujući dugogodišnju suradnju s Udrugom Zvijezda nastavlja promicati inkluzivnost, solidarnost i jednake prilike za sve u želji da služi zajednici i sudjeluje u stvaranju boljeg društva“.

U prostorima Udruge nakon uručenja donacija organizirana je i kreativna radionica za štićenike u povodu obilježavanja Svjetskog dana osoba s Down sindromom. Štićenici su izrađivali crteže sportske i navijačke tematike, potaknuti nadolazećim Europskim prvenstvom u nogometu 2024., koje ih posebno veseli.

Na poseban način štićenike Udruge obradovao je Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije i odnedavno ambasador Zvijezde, koji se djeci obratio inspirativnom video porukom. U svojoj poruci izbornik je istaknuo važnost sporta ne samo za fizičko zdravlje, nego i pozitivan duh te ih sve pozvao da odaberu neku tjelesnu aktivnost u kojoj će uživati.