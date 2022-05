Bilaja je ujedno i najveća uljara s dva pogona u Hrvatskoj. Imperativ u proizvodnji uvijek je bio i ostao najviši standard kvalitete, što svaki put iznova potvrde i brojne nagrade kojima je Bilajino ulje ovjenčano. Tako su se i s natjecanja New York International Olive Oil Competition (NYIOOC), jednog od najprestižnijih u svijetu, uljari Bilaje vratili sa zlatnom medaljom za Bilaja ekstra djevičansko maslinovo ulje.

KVALITETNO ULJE NADOHVAT RUKE

Prošle godine započeli su i suradnju sa SPAR-om, govori nam vlasnik uljare Ivica Miljak. “Riječ je o velikom lancu. Puno nam znači takva prilika jer je riječ o velikoj promociji našeg ulja i kvalitete. Sada se naše ulje pod vlastitom markom SPAR PREMIUM može pronaći u SPAR-u u cijeloj Hrvatskoj.”, dodaje.



Bilajino ulje na policama SPAR-a u 95-postotnom je omjeru napravljeno od masline oblice uz manji udio sorti levantinke i krvavice, pojašnjava vlasnik ove uljare.

U uljari radi troje ljudi, a za vrijeme prerade broj radnika penje se i do 40. “U najintenzivnijem razdoblju, to znači da se radi 24 sata dnevno i ne spava se. K nama mogu i privatne osobe donijeti svoje masline, dakle mi smo i proizvođači i pružamo uslugu prerade, a i otkupljujemo ulje. No, ulje koje otkupljujemo mora biti napravljeno od maslina koje su isključivo taj dan ubrane i prerađene. To znači da držanje maslina u vodi i moru ne dolazi u obzir”, otkriva.

Zašto je to toliko važno? Maslina je voće i, doznajemo, oksidacija počinje već prilikom berbe ploda. “Ako uberete maslinu, što je prije obradite to je ulje kvalitetnije. Maslina bi sa stabla trebala ići direktno k nama. To su onda idealni uvjeti”, dodaje.

“POSLA UVIJEK IMA”

Zanimalo nas je i što se radi u drugom dijelu godine, onom manje intenzivnom. Posla uvijek ima – tu je i 1000 stabala maslina o kojima treba voditi računa. “Prerada maslina traje otprilike do Božića, nakon čega imamo tri mjeseca tijekom kojih sve u uljari trebamo očistiti, zamijeniti dijelove i servisirati. S obzirom na to da sam strojar, sve to pretežno radim sam, naravno uz zastupnike koji mi pomažu ako nešto ne znam. Imamo i skladište gdje se odvija punjenje ulja, tako da posla ima cijelu godinu”, kaže.

Proizvodni kapacitet uljare Bilaja je 12 tona maslina. Iza svake mušterije sve se temeljito očisti, tako da jedna vrsta masline nema dodira s drugom. “Jedna naša uljara otvorena je 2003., a druga 2006. godine. Obje se nalaze u općini Marina i udaljene su pet kilometara jedna od druge. Riječ je o obiteljskom poslu koji sam preuzeo od punca i vodim ga već 18 godina”, otkriva Ivica.

PROMOCIJA OKUSA I MIRISA DOMAĆEG

U uljari su, ističu, posebno ponosni i na bijelu ambalažu Ekstra djevičanskog maslinova ulja Bilaja. Dok je etiketa pod kojom proizvode za SPAR PREMIUM vlastitu marku, crne boje. Bilaja, k tome, sudjeluje na svim većim hrvatskim i međunarodnim sajmovima te je veliki promotor Hrvatske i hrvatskog maslinova ulja.

Uz SPAR Premium maslinovo ulje, na policama supermarketa SPAR i hipermarketa INTERSPAR nalazi se pregršt domaćih proizvoda. U ukupnom prehrambenom asortimanu SPAR-a velik je udio hrvatskih dobavljača, što pokazuje koliko je SPAR posvećen hrvatskoj kvaliteti, domaćoj proizvodnji i razvoju lokalnog gospodarstva. Kampanjom "Da, domaće je!" SPAR kontinuirano okuplja proizvođače iz cijele Hrvatske i pomaže im plasirati svoje proizvode diljem zemlje te na inozemnim tržištima na kojima posluje.