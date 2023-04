Svi želimo ravnomjerno pokošen i gust travnjak. Najjednostavniji način kako to postići jest redovita, česta i obazriva košnja travnjaka rotacionim kosilicama. One nude mogućnost preciznog određivanja visine košnje. To znači da ćete lako odlučiti koja visina trave pruža najljepši prizor pri pogledu na vašu okućnicu. Potrebno je samo dobro nabrusiti nož kosilice u ovlaštenom servisu, i rez će biti gladak, a trava glatko i precizno skraćena, bez kidanja vlati, koje može dovesti do sušenja i uvelog izgleda tratine. Košnja ovim uređajima jednostavna je i obavlja se brzo i bez napora.

Pokošenu travu dobro je odlagati na jedno mjesto, u kutu travnjaka ili, još bolje, u pripremljeni komposter za proizvodnju zelenog gnojiva vaše vlastite proizvodnje. Tako proizveden kompost može kasnije poslužiti za prihranu cvjetnih gredica, lončanica i ukrasnog grmlja. Ukoliko ne želite skupljati pokošenu travu pravo rješenje su kosilice bez košare, koje usitnjavaju otkos, a postoje i dodatni kompleti noževa za usitnjavanje otkosa, koji se mogu naknadno ugraditi u svaku kosilicu.

Za košnju trave duž rubova travnjaka, oko prepreka ili na strmim i teže pristupačnim mjestima najbolje je poslužiti se motornim trimerom ili motornom kosom. To su posebno spretni uređaji velikih manevarskih mogućnosti, lagani a opet učinkoviti i trajni. Ovi strojevi mogu koristiti širok spektar reznih alata, koje odabiremo s obzirom na gustoću i čvrstoću bilja koje želimo pokositi. Teži radni zadaci zahtijevaju snažnije uređaje i rezne alate. Za takve poslove predlažemo vam strojeve i priključke širokog spektra namjena i konstrukcija, kao što je npr. STIHL FS 131 ili snažniji.

Ako travu kosite blizu susjednih kuća, nudimo vam električne ili akumulatorske trimere, koji su posebno tihi, a opet efikasni. Travnjak košen ovim strojevima biti će lijep i uredan, bez nepoželjne buke motora.

Za one s malo slobodnog vremena, koji žele da njihov travnjak svejedno bude lijep i održavan, pravi izbor su robotske kosilice. To su posve samostalni uređaji, koji će vas osloboditi brige o košnji. Dovoljno je postaviti im granice područja za košnju i vrijeme kad ne boravite na travnjaku sa svojom obitelji. Vaša će robotska kosilica svoje zadatke isplanirati sama. Po završetku svake košnje, ona će samostalno otići do mjesta za punjenje akumulatora, i mirno pričekati novi dan i novi zadatak. Na vama je samo da uživate u ravnomjerno pošišanoj tratini. Tiha a učinkovita, ova vaša pomagačica u brizi za okućnicu izvrsno će vas zamijeniti pri košnji.

Svi predstavljeni strojevi proizvedeni u firmi STIHL bit će vam dragocjeni pomagači pri uređivanju okućnice. Predlažemo vam da odabir pravog uređaja za vaše potrebe prepustite kompetentnom prodajnom osoblju u ovlaštenim STIHL trgovinama. Tako će održavanje vašeg travnjaka postati će korisna razonoda u predstojećim toplim proljetnim danima.

