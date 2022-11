Ove navike dodatno opterećuju naše prirodne resurse, štete okolišu i opterećuju naš budžet. Kada bacamo hranu, uzalud trošimo rad, trud, ulaganja i dragocjene resurse koji se troše na njenu proizvodnju, transport i obradu. Bacanje hrane povećava emisiju stakleničkih plinova i doprinosi negativnim klimatskim promjenama i to je veliki problem! Koliko ste se puta iz trgovine vratili s vrećicama prenatrpanim hranom za koju niste sigurni ni kako ni kada ćete pripremiti? Koliko ste se puta vratili s namirnicama koje već imate u frižideru ili smočnici? Koliko ste puta namirnice bacili jer im je istekao rok trajanja ili su istrunule? Vrijeme je da ozbiljno razmislimo o tome koliko hrane bacamo i kako to utječe ne samo na naš kućni budžet već i na okoliš!

U Hrvatskoj se godišnje baci 71 kilogram otpada od hrane po osobi, a na odlagalištima u zemlji završi čak 380 tisuća tona. Porazni su to podatci i poziv na hitno djelovanje radi naše dobrobiti, dobrobiti planete i budućih generacija. Otprilike 1/3 globalno proizvedene hrane gubi se ili baca svake godine, utjecaj na okoliš je ogroman i može se izbjeći. Bačena hrana svake godine uzrokuje više emisija stakleničkih plinova nego putovanje avionom! Bacanje hrane u domovima obitelji i pojedinaca nažalost jedan je od većih problema i krajnje je vrijeme da učinimo nešto po tom pitanju. Poziv je to koji je prepoznala i kojem se odazvala marketinška agencija Kreativna poslovna rješenja, zasukala rukave i krenula u akciju. Svjetlo dana ugledao je portal Zero Food Waste Revolucija, u sklopu kojeg je pokrenut 14-dnevni izazov koji poziva čitatelje da se pridruže borbi protiv bacanja hrane i postanu heroji klimatske promjene!

Zero Food Waste Revolucija dan po dan upoznat će vas s praktičnim savjetima i alatima kojima ćete uštedjeti novac, planirati obroke, organizirati vaše hladnjake i smočnice te u konačnici smanjiti otpad i naučiti kako izvući najbolje iz namirnica na sveopće dobro. U sklopu izazova na raspolaganju su i recepti koji garantiraju ukusne obroke, čija priprema vam neće oduzeti previše vremena. Riječ je o jelima koja će zasigurno u vašem domaćinstvu zaživjeti i nakon 14-dnevnog izazova.

Na razini Europske unije cilj je do 2030. godine prepoloviti količinu bačene hrane te potaknuti što veći broj ljudi da se ovim problemom ne bavi periodično, nego da zero waste food postane način života. Jer, najveći dio otpada, čak 76%, nastaje na razini kućanstava, što znači da promjena treba početi upravo u nama. Da bismo ove riječi pretočili u stvarnost, priključite se izazovu, a u ovom zanimljivom i korisnom pothvatu nemojte biti sami! Motivirajte i svoje prijatelje, roditelje, susjede, kolege i poznanike, međusobno dijelite savjete i potičite se da budete što bolji i što djelotvorniji. Zapratite Facebook i Instagram profile Zero Food Waste Revolucije, šerajte objave i budite i vi dio ove pozitivne i inspirativne priče!

Kao generalni pokrovitelj izazova, projektu se priključio Philips, brend koji je postavio visoko ljestvicu u pogledu društvenog utjecaja i prakticiranje kružnog gospodarstva i koji je do kraja 2020. 70% prihoda postigao od prodaje proizvoda i usluga koji ne zagađuju okoliš, 15% od održive ekonomije, a recikliraju 90% otpada od proizvodnje. Za sve koji prihvate ovaj izazov i ispune završnu anketu - Philips je, kao dodatnu motivaciju za mijenjanje svijeta na bolje, pripremio sjajnu nagradu: Philips 7000 Series Blender velike brzine!