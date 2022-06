Operna pjevačica Jelena Štefanić trenutno se nalazi u Meksiku, a upravo ja završio i projekt 'Put oko svijeta u 9 pjesama', koji je ova operna pjevačica osmislila kako bi promovirala klasičnu glazbu, ali i skladatelje mlađe generacije u vrijeme pandemije koronavirusa.

- Upravo s jučerašnjim danom završilo je naše glazbeno putovanje “ Around the World in Nine Songs” ,koncert koji je bio punih mjesec dana na američkoj platformi za klasičnu glazbu. Sav novac koji je prikupljen od prodaje karata, platforma će proslijediti na račun američke fundacije osnovane za potrebe ukrajinskim izbjeglicama – istaknula je Jelena Štefanić.

Koncert je inače snimljen na Velikoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždina, a uz Jelenu tu je i maestro Simon Dešpalj.

- Na repertoaru ovog koncerta su pjesme koje su posvećene meni ili pak govore o mom životnom putu, pa je i podnaslovljen "To sam ja", prema pjesmi koju je skladala kineska skladateljica Gu Jianfen - rekla je ova poznata hrvatska sopranistica koja je i u vrijeme pandemije uspješno gradila svoju međunarodnu karijeru.

Na repertoaru koncerta je i skladba švedskog skladatelja mlađe generacije Richarda Hea "An mich" (Posveta meni), ali i mlade hrvatske skladateljice Laure Mjeda Čuperjani, s kojom je suradnju ostvarila nastupajući u Istarskom narodnom kazalištu u Puli. Glazbena publika imat će priliku čuti i skladbe Victora Herberta "Art is calling for me", zatim Lisztova "Oh! quand je dors" i Rahmanjinova"Ne poj krasavitza" te skladbu Richarda Straussa "Im Abendrot".

- Sve te pjesme na neki način govore o meni, mojim stavovima, mom životu, iako je neke od njih odabrao i maestro Dešpalj, pa se među njima našla i skladba "Agimet Shqiptare" albanskog skladatelja Avnija Mule, ocapoznate pjevačice Inve Mule, koja je posvećena njegovim korijenima - rekla je Jelena Štefanić dodavši kako ju posebno raduje skladba hrvatskog skladatelja Alana Kljaića koja je nastala na stihove Dragutina Tadijanovića "Dugo u noć" a napisana je na rođendan njene majke.

- Zahvalna sam mom timu maestru Simonu Dešpalju, Marku Pletikosi, te Ministarstvu kulture i medija RH što su prepoznali ovaj projekt, a sada u nove pobjede!! Imamo puno ideja, nadam se da će biti prilike ih realizirati – ističe Jelena Štefanić.

A dobra stvar je da COVID polako prolazi, pa se krenulo sve više i s nastupima uživo.

- COVID polako prolazi, doduše, ne znamo hoće li se ponoviti opet scenarij od prošle godine nakon turističke sezone, no ostat ću pozitivna. Kako god,lijepo je opet stajati pred publikom i pjevati uz orkestar – ističe sopranistica.

Sve to je omogućilo i mogućnost putovanja i nastupanja širom svijeta. Tako se Jelena trenutno nalazi u Meksiku.

- Ovdje imam turneju po mayanskoj obali, od Teatro Cancun, Teatro de la Ciudad u Playa del Carmen, bili smo i u prekrasnom teatru Valladolidu, čeka nas još Tulum, neki Open-air koncerti, da ne nabrajam. Ovdje sam još tjedan dana. Koliko mi je naporno, toliko i pokušavam iskoristiti svaki slobodni trenutak, pa makar i 10 minuta da uživam u vremenu za sebe i izvrsnoj kavi, bez koje ne funkcioniram – ističe Jelena.

Osim Meksika, ima još puno planova, a uskoro ćemo je moći gledati i u Hrvatskoj.

- Po povratku u Hrvatsku čeka me koncert Večer opernih francuskih arija u HNK u Varaždinu, u organizaciji Koncertnog ureda Varaždin povodom dana Fete nationale francaise, te odmah nakon toga Open Air koncert u Londonu. Rujan će također biti malo stresan, ali veselim se svim srcem – zaključila je Jelena, a svim srcem zasigurno se vesele i svi ljubitelji opernih arija koji će moći uživati u njenom glasu i klasičnoj glazbi.