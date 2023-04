To je prirodno i razumljivo, ali vrlo često, nakon brojnih savjeta, ostajete dodatno zbunjeni. Niti to vas ne treba čuditi. Ali ono što možete napraviti, kako bi sve na kraju bilo kako vi želite i sanjate, je da sami donesete odluku, neovisno o tuđim mišljenjima i komentarima. Radi se o vašem životu, i to na duge staze.

RBA je uz vas kako bi vam omogućila da jednostavno zatražite stambeni kredit i realizirate svoje snove o vlastitim kvadratima, neovisno o „stručnom“ mišljenju prijatelja i prijateljskih savjeta o nekretninama. Uz to, ako planirate kupnju ili gradnju nekretnine, a mlađi ste od 45 godina, imate mogućnost zatražiti subvencionirani stambeni kredit kroz program Vlade RH.

Posebne pogodnosti koje vam RBA pruža za stambeni kredit uz APN u iznosu od 25.000 do 100.000 eura*, rok otplate 15 do 30 godina, kamatnu stopu od 2,80%** za vrijeme trajanja subvencije i dodatno 2 godine, potom 3,50% na preostali rok otplate, su sljedeće: nemate trošak procjene nekretnine te nudimo fiksne kamatne stope za cijelo razdoblje otplate.

Posjetite našu stranicu kako biste detaljno proučili uvjete RBA stambenog kredita uz APN i odaberite ono što je za vas baš najbolje. Tako lako, uz RBA!

*Za veće iznose kredita, popratni kredit nudimo po istim kamatnim stopama iz APN ponude, a razdoblje fiksacije niže kamatne stope je na 5 godina.

**Kamatna stopa 2,80%, fiksna za vrijeme trajanja subvencije te u naredne dvije godine, potom 3,50% fiksna na preostali rok otplate. Za iznos kredita 60.000,00 eura s rokom otplate 240 mjeseci, uz subvenciju RH 5 godina i kamatnu stopu fiksnu 84 mjeseca, uz pretpostavku isplate kredita 1.3.2023. mjesečni anuitet je 326,78 eura, nakon toga 341,00 EUR. Ukupan iznos za plaćanje je 81.583,60 eura i uključuje interkalarnu kamatu u iznosu 138,08 eura i redovnu kamatu u iznosu 20.645,52 eura. U ukupan iznos za plaćanje i EKS u visini 3,67% uključen je i prosječan iznos troška godišnje premije za policu osiguranja imovine u visini 40,00 EUR. Trošak procjene snosi Banka. EKS je izračunat po većoj fiksnoj kamatnoj stopi za cijeli rok otplate. Kredit je osiguran hipotekom na nekretnini. Tečajnog rizika nema jer se kredit ugovara u EUR. Kamatna stopa je fiksna te nema rizika promjene kamatne stope. Po kreditu je obvezno sklapanje ugovora o dodatnim uslugama: polica osiguranja imovine i po potrebi polica osiguranja života.