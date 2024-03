Zamislite jednu nimalo nezamislivu situaciju jer moguće je da vam se ona doista i dogodila. Unajmili ste apartman, platili ga ne baš mali novac, uzeli sa sobom sve što ste mislili da će vam trebati. Ali, nije vam palo na pamet kako apartman s kuhinjom ne nudi ono što bi svaka kuhinja trebala imati. Tako, ako ste si i sami ispekli ribu kupljenu od lokalnog ribara, vidite kako nemate čime oprati suđe. Nema deterdženta, nema čak ni spužvice na koju biste deterdžent stavili. Nema krpe kojom biste obrisali kapljice od ulja oko štednjaka, nema čak niti vrećice za smeće u koju biste bacili riblje kosti. Naravno - nedjelja je navečer i trgovine ne rade. Nervozni već na početku ljetovanja, idete u krevet s mirisom ribe u zraku. Ali da vas je u apartmanu dočekao Clue Welcome Box #3, ove probleme ne biste imali. Takvim, malim, ali opipljivim stvarima koje ne znače život ili smrt, ali mogu značiti razliku između lagodnog i frustrirajućeg odmora, bavi se Borna Bašić, zbog čega je pokrenuo tvrtku Go Cluo.

Pet kratkih pitanja za Bornu Bašića:

Moj najveći poslovni izazov je… osigurati kontinuitet stabilnog poslovanja

Najveća moja pobjeda je… kreiranje drugačijeg rješenja i brenda na tržištu turističke industrije

Za pet godina želim… da Cluo brend postane sinonim za standard profesionalne usluge u turizmu

Ono što bih volio da sam znao na početku svog poduzetničkog puta je… da za svaki poduzetnički pothvat treba puno više od ideje i vremena.



Na Uplift akademiju sam se prijavio… radi upoznavanja ljudi iz branše s kojima dijelim slična iskustva i želju za novim znanjima

Svi vole korisne darove

Borna, je li Vas na pokretanje trgovine pokrenulo osobno iskustvo? Je li vas nekad nešto naživciralo kad ste odsjeli u nekom turističkom objektu da ste shvatili kako bi dobra ideja bila riješiti takve probleme?

Da, definitivno! Osobno iskustvo i iskustvo naših gostiju. Od samog početka sam osluškivao i pratio potrebe gostiju. No, baš prvi trenutak kada je sve sjelo na mjesto i kad mi je sinula ideja za Cluo je bila prilikom jednog skijanja u Francuskoj prije nekoliko godina. Skijališta su tamo divna, no opremljenost smještaja zna biti svakakva. Kada se smjestiš nakon dugog puta i počneš boraviti u novom prostoru, počinješ primjećivati što ti sve fali, tako i osnovne potrepštine. Tu sam zapravo shvatio kako bi bilo super da postoji profesionalnije rješenje za higijenu prostora i osobne potrebe gostiju u privatnom smještaju. Ukratko tako sam došao na ideju kako bi bilo dobro imati paket dobrodošlice u kojem se nalaze potrebne stvari koje će gosti na kraju zaista i koristiti. Ideju sam testirao u vlastitim objektima i nakon pozitivnih ocjena mojih gostiju odlučio sam se za pokretanje brenda koji će vlasnicima turističkih smještaja biti poput privatnog “conciergea”. Dizajn samog brenda također mora odražavati suvremen pristup, ali istovremeno zadržati bezvremensku estetiku koja će se lako prilagoditi različitim okruženjima, pa sam za vizualni identitet angažirao Josipu Galić iz Može dizajn studija. Misija je unaprijediti standard usluge s probranim proizvodima, personaliziranom uslugom i gotovim rješenjima da bi „hostovima“ uštedili vrijeme i novac. Svi znamo koliko donosi pozitivna recenzija na turističkom tržištu s velikom konkurencijom.

Bez razlike između malih i velikih



Opišite nam malo Vaše proizvode i zašto nudite baš njih?

Cluo Hospitality je e-commerce platforma koja uz selektirane proizvode poput “Welcome box-a” (paketa dobrodošlice), hotelske kozmetike i sredstava za čišćenje nudi personalizirana rješenja za vlasnike raznih tipova turističkih smještaja. Proces narudžbe je jednostavan, kroz naš web ili direktnim upitom te je sve prilagođeno malim i velikim narudžbama i efikasnom poslovanju. Dakle, nema minimalne narudžbe, što znači da čak i vlasnici samo jednog apartmana mogu naručiti proizvode za sezonu bez da se zatrpavaju s viškom zalihe. Za personaliziranu uslugu i velike narudžbe imamo prilagođeni pristup za svakog klijenta, surađujući s njima kako bismo pronašli rješenja koja najbolje odgovaraju njihovim specifičnim poslovnim zahtjevima. Cluo rješenja pomažu u upravljanju turističkim objektima i na jednostavan, ali zanimljiv način, olakšavaju poslovanje i uljepšavaju boravak gostiju, jer kao što znamo, detalji su ti koji čine razliku.

Primjer spužvice i deterdženta za suđe upotrijebili smo u uvodu ovog teksta. Ali, postoji i čitav niz sitnica koje čine osobnu higijenu, a za koje mnogi očekuju da će ih na lokaciji dočekati ili ih, što je vjerojatno i češće - zaborave ponijeti. Gel za tuširanje, šampon za kosu, sitnice poput štapića za uši… svima se dogodi da na te sitnice jednostavno zaborave. Budući da ponuda u turističkim objektima, a osobito apartmanima, nije standardizirana lako je moguće kako do potrebnog predmeta nije lako doći. Property menagerie, vlasnici turističkih smještaja (kuća za odmor, apartmana, vila, kampova), hotelijeri i charter agencije mogu preko webshopa naručiti pakete baš s onime što bi njihovim gostima moglo zatrebati. Bornin plan je nakon apartmana i hotelskih soba doći i do brodskih kabina.

Hrvatska je jedna od najpoželjnijih destinacija u nautičkom turizmu i u planu nam je proširiti poslovanje i na tu turističku granu jer u principu gosti jedrilica imaju slične potrebe kao i gosti koji borave na kopnu. Nautičari često borave na udaljenim ili osamljenim destinacijama pa je to razlog više da na plovidbu krenu dobro opremljeni.

Kako to da ste se odlučili baš za turizam? Pretpostavljam da je naša nacionalna zlatna koka ipak najunosnija.

Vizija je bila jasna od početka, no cijela se priča gradila postepeno i uz puno truda. Tijekom

tog procesa izmjenjivao sam razne poslovne uloge, od adaptacija i rekonstrukcije tih prostora do marketinga, primopredaje i komunikacije s gostima. Naravno, znao sam se naći u raznim izvanrednim prilikama i neprilikama koje se događaju baš kada je vrhunac sezone i sve je pod pritiskom. Iz tih okolnosti i iskustava proizašlo je razdoblje u kojem sam se bavio i organizacijom poslova u građevinskom sektoru te trenutno u razradi imam i još jedan projekt s tog područja. No unatoč svemu, turizam je ipak prevladao. Ta dinamika, snalažljivost i kontinuirana potreba za rastom su neki od faktora koji me privlače u tom svijetu. Kroz naše objekte prošlo je jako puno gostiju iz različitih zemalja, svatko dolazi s nekom svojom pričom i vrijeme koje provedu kod nas neminovno postane dio njihovih uspomena.

Od igle do… šampona za kosu

Da ste Cluo pokretali prije, recimo, trideset godina, bi li se sadržaj toga što nudite razlikovao od onoga što nudite danas ili je riječ o univerzalnim potrebama?

Ponuda smještaja se izrazito promijenila u zadnjih trideset godina, prije se više ugostiteljstvo baziralo na osobnom pristupu i usluzi, sada se dio odmiče od toga i uz moderna rješenja lagano prepušta gostu da odradi dio sam za sebe kao što su self-chek in/out i sl. dok je uporaba tih prostora bazično ostala slična tako da je univerzalni pristup definitivno, profesionalna usluga.

Uvijek me čudilo što svi hoteli u kutijicima nude i pribor za šivanje. Iskreno, treba li gostima igla i konac? Ja se ne sjećam da sam ih ikad upotrijebio.

Slažem se. I ja sam se znao pitati koriste li to gosti ikad. No kategorizacija hotela određuje uvjete, a s ponudom šivaćeg pribora svakom gostu osvajate 1 bod što u konačnom zbroju bodova dovodi do zaslužujuće zvjezdice. Možda je ovaj primjer zbilja malo zastario, ali kao gostu nekog smještaja uvijek je simpatično dobiti tako nešto što možeš ubaciti u kofer i kasnije iskoristiti na nekom drugom putovanju.

Koliko je mlad i osjetljiv još Cluo? Jeste li stigli do “sigurne zone” ili traje borba za pozicioniranje na tržištu i opstanak?

Mlada je firma, mladi je brend i mladi je tim. No baš to daje elan cijeloj priči. Naš pristup je individualan i baš zato što smo mladi želimo pružiti neka nova rješenja i nove poglede.

Koji su najveći problemi s kojima se borite?

Intenzivno radimo na povećanju ponude koja će olakšati poslovanje domaćinima.

Gdje vidite Cluo u slučaju da se karte odlično poslože i da biznis dalje krene u skladu s vašim najoptimističnijim očekivanjima? Gdje je plafon i razmišljate li o jačem širenju svega?

Vizija budućnosti Cluo Hospitalitya je da bude referenta točka kupovine u branši. E-platforma na kojoj vlasnici raznih turističkih smještaja, property manageri, charter agencije i drugi, nalaze korisna, kvalitetna dizajnerska rješenja i probranu ponudu proizvoda specifičnih za njihove potrebe. Fokus je na individualnom pristupu i personaliziranoj usluzi. Želim da Cluo bude prepoznat kao brend koji kreira i prati globalne trendove u industriji, te ih u skladu s ekološkim normama postavlja na tržište. U suštini svega, da postane standard za dobru turističku uslugu.

Uplift kao prilika za nova znanja i ideje

Zašto ste se prijavili na Uplift akademiju? Koji su potencijalni nedostaci u vašem poslovanju za koje ste pomislili kako bi vam dodatna edukacija dobro došla? Jeste li zadovoljni zasad?

Kod prijave na Uplift akademiju osobno su mi bila zanimljiva znanja i dodatna edukacija iz digitalnog marketinga, ali vidim da ćemo još puno toga korisnog savladati. Zadovoljan sam sa Uplift akademijom i pruženom prilikom da upoznam ljude iz različitih branši. Kroz zajednički proces učenja i druženja definitivno se stvorila zajednica ljudi i novih prijateljstva s različiti poslovnim vizijama ali s istim ciljem, da uspiju!

Borna svoj mladi biznis širi dalje, a kako bi to uspio, osluškuje što se uopće na tržištu nudi i kakve su želje raznoraznih gostiju. To zahtijeva i terenski dio, odnosno da i sam svako malo spakira kofere i putuje svijetom maskiran u turista, proučava što to konkurencija nudi dok ispija koktele na mondenim destinacijama. Težak i naporan posao, složit ćete se, ali i on se mora odraditi jer istraživanje tržišta ipak je ozbiljna stvar.

