Desetljećima su omiljena opcija među vlasnicima pasa i mačaka, a razloga je više.

Prije svega, ogrlica štiti vašeg krznenog prijatelja od buha i krpelja 8 mjesecibez neželjenih posljedica. Štaviše, Kantick Plus paket, koji sadrži 2 ogrlice, zaštitit će psa ili mačku od parazita do 16 mjeseci.

Uživajte u šetnjama sa svojim psom bez straha od krpelja, čak i usred ljeta!



Najsigurnija i najdugotrajnija zaštita

Bez obzira na to koliko se različitih proizvoda za istu svrhu razvijalo tijekom godina – oko 83 % ljudi vraća se ovratnicima.

Jednostavni su za korištenje, udobni za nošenje i pristupačne cijenom. Za razliku od različitih preparata poput tableta, kapi i ampula, ljubimci su sigurni i nema bojazni od prevelike ili premalene doze.

Ogrlica je osmišljena kao gotov proizvod koji je samo potrebno staviti ljubimcu oko vrata, bez izračuna težine ljubimca i pravilnog doziranja.

Vaši ljubimci će se osjećati ugodno

Ogrlica je podesiva, tako da je mogu nositi i mačke i psi. Izmjerite veličinu vrata ljubimca, odrežite višak škarama i postavite ogrlicu na vrat vašeg ljubimca.



Ne smeta, ne steže jer se lako podešava dužina i nema neugodan miris. Ogrlica je iznimno lagana i vaš ljubimac neće ni znati da ju nosi.

Kantick Plus je 16-mjesečna zaštita za ljubimca

Kantick Plus sadrži 2 zaštitne ogrlice za kućne ljubimce koje drže buhe, krpelje i druge nametnike podalje od njihova krzna. Ogrlice su savršen oblik zaštite zbog više razloga:

✅ Dugotrajna zaštita – 2 ogrlice čuvat će vašeg ljubimca do 16 mjeseci.

✅ Prikladna za mačke i pse – Ogrlicu možete koristiti čak i na drugim kućnim ljubimcima.

✅ Vodootporan dizajn – Pruža potpunu zaštitu čak i na kiši ili tijekom kupanja.

✅ Sigurni sastojci za vaše ljubimce – ogrlice su hipoalergene i ekološki prihvatljive.

✅ Podesiva duljina – Koristite je na svom psu ili mački, bez obzira na njihovu pasminu i veličinu.

Manje odlazaka veterinaru

Uvijek treba imati na umu jednu činjenicu koja se često zanemaruje. Kućni ljubimci mogu dobiti krpelje i buhe tijekom cijele godine, ne samo ljeti.

Uz kontinuiranu zaštitu, smanjit ćete broj posjeta veterinaru i neželjene troškove.



Ove ogrlice dugotrajno stvaraju zaštitni pojas oko kućnih ljubimaca. Vaši psi i mačke konačno više neće imati problema s parazitima, koji mogu prouzrokovati nebrojene probleme sa zdravljem.

Genijalna ogrlica prirodnog mirisa, izrađena od nemasnog materijala