Započelo još jedno Zvjezdano ljeto u Karlovcu!

Početak Zvjezdanog ljeta obilježio je tradicionalni mimohod Karlovačke građanske garde i podizanje zastave ispred Gradskog kazališta Zorin dom, u pratnji Puhačkog orkestra grada Karlovca i Karlovačkih mažoretkinja. Zvjezdano ljeto otvorio je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić a gost otvorenja, Martin Kosovec, slavlje je uveličao poznatim hitovima poput Tvoja zemlja, My Way, Sjaj u tami, a publici se predstavio i svojom pjesmom „Maštarija“. Karlovčani su se nakon svečanosti otvorenja uputili prema Banijskom mostu gdje se održalo tradicionalno natjecanje u povlačenju konopa između rivalskih ekipa gradskih četvrti Banija i Gaza, a potom se uz glazbu i dobro raspoloženje slavilo na obalama s obje strane Kupe sve do kulminacije večeri, paljenja Ivanjskoga krijesa, najstarijeg Karlovačkog običaja koji je prošle godine proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom.

Koncerti, festivali, izložbe, sport i ulična umjetnost

U tri tjedna trajanja, Zvjezdano ljeto ponudit će doista bogat program prepun glazbe, izložbi, edukativnih radionica za djecu, sportskih natjecanja, kao i raznovrsnih festivala među kojima se posebno ističe 11. Karlovački kazališni festival s koncertima i predstavama gradskih i gostujućih kazališta, zatim Karlovac Open Air Tribute Festival s nekim od najpoznatijih svjetskih tribute bendova - svirat će se Beatlesi, U2 i Elvis Presley. 30. lipnja počinje 25. po redu Međunarodni festival folklora koji u Karlovac donosi tradiciju i kulturu različitih zemalja i dijelova svijeta. Ove godine gostuju društva iz Paname, Uskršnjih otoka (Čile), Indije, Perua, Moldavije i Slovačke, a uz ples, pjesmu i tradicijska ruha, donose i okuse svoje kuhinje na festivalu Okusi svijeta.

Karlovac grad susreta

Zvjezdano ljeto uz program koji nudi, prava je prilika za posjet Karlovcu u kojemu se tijekom cijele godine doista ima što za vidjeti. Stari grad Dubovac jedan je od najbolje sačuvanih i najljepših spomenika feudalnog graditeljstva u Hrvatskoj, a tijekom Zvjezdanog ljeta ovdje se održavaju brojne filmske projekcije, koncerti i predstave. Tu je i slatkovodni akvarij Aquatika, jedinstveno zdanje savršeno uklopljeno u okoliš rijeke Korane, koja pruža nezaboravni doživljaj podvodnog svijeta rijeka i jezera Hrvatske. Vrijedi ga posjetiti i zbog posebne arhitekture za koju je osvojio prestižne nagrade. Tijekom Zvjezdanog ljeta ovdje će se čitati priče, održavati koncerti i radionice pa dobro provjerite program. Ako se želite zabaviti i pritom naučiti nešto novo, onda je posjet Nikola Tesla Experience centru pravi odabir za obiteljski izlet. Karlovac se diči i Muzejima Grada Karlovca te predivnim Kinom Edison u kojemu će tijekom Zvjezdanog ljeta biti pregršt projekcija filmova. Osvježenje od ljetnih vrućina potražite na registriranom riječnom kupalištu, popularnom Foginovom, pa svakako sa sobom u Karlovac ponesite i kupaći kostim.

Program Zvjezdanog ljeta možete provjeriti na službenim stranicama manifestacije zvjezdanoljeto.karlovac.hr. Organizator Zvjezdanog ljeta je Grad Karlovac, a sponzori Karlovačko pivo, Karlovačka banka i AB Gradnja. Sva događanja Zvjezdanog ljeta besplatna su za posjetitelje.

