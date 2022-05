Mnogi vozači su na svojoj koži, ali i novčaniku osjetili neugodnosti koje probušena guma donosi, a to su:

Kašnjenje na željenu destinaciju

Napor uložen da se guma promijeni

U 80 % slučajeva vozači nemaju rezervnu gumu ili im je i ona ispuhana, što dovodi do dodatnog troška – plaćanja šlep službe

I na samom kraju, trošak usluga vulkanizera ili kupovine nove gume

Navedene neugodnosti desile su vozačima koji na vrijeme nisu saznali za jednu malu, ali veoma korisnu alatku Curret – Set od 10 čavala za popravak guma.

Brz popravak probušene gume

Dovoljno je samo da prođete preko loše postavljenog šahta da se guma automatski probuši., a takva situacija zahtijeva hitno djelovanje.

Zato su inženjeri proizveli gumene čavle – najbrže rješenje za popravak na licu mjesta. Čavli za popravak guma čvrsto prianjaju uz gumu, imaju visoku čvrstoću spoja i dobre performanse brtvljenja.

Više nećete morati mijenjati gumu nasred ceste niti očajavati ako niste ponijeli rezervnu.

Putujte bez iznenadnih troškova

Zaslužili ste bezbrižan odmor, a uz Curret čavle ćete ga i imati.

Neugodnosti prilikom odlaska na poslovno ili obiteljsko putovanje kao da su sastavni dio samog putovanja. U mnogim situacijama kada pomislite da je sve savršeno – guma vašeg automobila ima nešto za reći!

U tim situacijama, uz posjedovanje malih i praktičnih čavala nema mjesta za paniku. Praktični čavli za gume zatvaraju sve rupe za nekoliko minuta i lako rješavaju sve nepredviđene situacije.

Postanite sam svoj vulkanizer bez potrebnog predznanja

Ovi čavli pogodni su za sve vrste guma, od bicikla do autobusa.

Sam postupak primjene veoma je jednostavan i ne zahtijeva dodatnu opremu ili asistenciju.

Na samom početku potrebno je locirati rupu, a ukoliko ona nije vidljiva – smočite gumu nekom vrstom tekućine radi lakšeg pronalaska.

Nakon lociranja rupe, očistite sve kamenčiće i ostatke s tog područja

Zatim samo umetnite jedan gumeni čavao, i vaša guma je zakrpljena – bez skidanja i bez dodatnih troškova zamjene!

Curret čavlići su kompaktni i ne zauzimaju mnogo mjesta u prtljažniku, ruksaku ili putnoj torbi, jednom ih stavite u automobil i više ne mislite o mogućim problemima s gumama.

Zašto su gumeni čavli tako učinkoviti?

Inženjeri koji stoje iza ove inovacije uočili su da gumeni čavli čvrsto prianjaju uz pukotinu u gumi i sprječavaju daljnja oštećenja. Spoj se pokazao kao neprobojan, što znači da voda neće moći probiti unutar gume.

Materijal čavla jamči dugotrajnost – ne mogu zahrđati niti se raslojiti bez obzira na vremenske i terenske uvjete.

Unaprijeđena i sigurna kupnja putem interneta - samo na Dokishop stranici pronađite Curret – set od 10 čavala za popravak guma, i ostvarite nevjerojatne popuste.

Kako bi do kraja bili odani svojim kupcima, Dokishop trgovina nudi povrat novca, bez dodatnih pitanja i bez komplikacija. Dakle, ako iz bilo kojeg razloga želite vratiti proizvod, slobodno to možete učiniti i novac će vam biti vraćen.

Idealan set za svakog vozača! Ne propustite priliku da se ovaj mali pomoćnik nađe i u vašem prtljažniku.