Da je naša metropola itekako spremna za ugostiteljske objekte koji će ponuditi više od dobre hrane i dobrog pića, pokazuje interes domaće publike za mjestima koja su u svoju ponudu odlučila uvrstiti još nešto, taj dodatni element zabave koji glavnom gradu Hrvatske definitivno nedostaje.

A da se i klasičan odlazak na pizzu može pretvoriti u novo i pamtljivo iskustvo, pokazuje nam novootvoreni Rooftop 215, koji se smjestio u Selskoj cesti 215, na svojevrsnom sjecištu puteva svih onih koji svakodnevno putuju na posao, na fakultet ili u školu. Bilo da ste imali naporan radni dan ili se želite opustiti od svih mogućih obaveza, po dozu dobrog raspoloženja i još boljeg provoda možete doći upravo ovdje i zaigrati bilijar. Početnik ili billiard profesionalac, sasvim je svejedno, no ono čime se apsolutno morate počastiti u Rooftopu 215 je pizza Napoletana koja se ovdje priprema po provjerenoj recepturi od provjereno najboljih sastojaka.

Jedinstven ambijent

Rooftop 215 prilagođava se svakom gostu: novo mjesto u gradu daje vam na izbor hoćete li boraviti u njegovom interijeru ili eksterijeru, odnosno na terasi koja pruža veću dozu mira i tišine i omogućuje potpuno opuštanje. Kompletan prostor je novo uređen i dojmljiv veličinom; unutrašnjost broji preko 640 metara kvadratnih, a terasa dodatnih 200. Ovaj hibrid bilijarskog kluba i pizzerije ima 52 sjedeća mjesta za konzumaciju hrane, 120 sjedećih mjesta za konzumaciju pića i 10 stolova za bilijar.

Adresa za vrhunsku pizzu

I zaljubljenicima u bilijar i štovateljima dobre pizze, motiv više za dolazak u Rooftop 215 bit će autentična pizza Napoletana koju neumorno pripremaju iskusne ruke pizzaiola. Ovdje je sve promišljeno do posljednjeg detalja, a počinje s posebnom recepturom za tijesto od premium brašna, koje se miješa dva puta u dva dana, kako bi se naposljetku dobila pizza napoletana contemporanea. Talijanska kreacija koja će se pojaviti na vašem stolu neće imati one prepoznatljive crne točkice, što iziskuje dodatan trud kod pečenja, no okus tijesta na ovaj je način bitno drugačiji i ne ostavlja izgoreni dojam.

Kada se već toliko truda ulaže u tijesto, prvoklasni moraju biti i sastojci koji se stavljaju na pizzu. U Rooftop 215 koriste se isključivo premium namirnice: umak od rajčica San Marzano, mozzarella Fior di Latte – taglio Napoli, šunka Prosciuto cotto, sir grana padano Duro, masline Kalamata, pršut Crudo, Mortadela Bologna sa pistachiom i mozzarella Stracciatella.

Zaigrajte bilijar s prijateljima i dobro se zabavite

U Billiards, Food & Fun konceptu sve je podređeno dobrom provodu, a mi bismo dodali i kvalitetnoj zabavi, jer se bilijar ovdje ne igra na bilo kakvim stolovima. Dapače, iskustvo igranja podignuto je na novu razinu zahvaljujući stolovima s profesionalnom opremom kakva se koristi na europskim prvenstvima. Riječ je o Dynamic 3 stolovima s platnima Ivan Sionis te kuglama Duramith Pro TV, što je rijetkost u Hrvatskoj i čini Rooftop 215 jedinstvenom destinacijom za sve poznavatelje i istinske zaljubljenike u bilijar. Visoko kvalitetna opremljenost prostora ulijeva povjerenje u Rooftop 215 i za organizaciju raznih slavlja, team buildinga i poslovnih događanja.

Adresa i radno vrijeme

Rooftop 215 posjetiti možete u Selskoj cesti 215 (ex Baschiera) svakim radnim danom od 10:00 do 23:15.

Dostava na kućnu adresu

Pizzu možete naručiti i telefonski, a ona vam stiže na kućnu adresu od strane dostavljača Rooftopa 215.

Kontakt za dostavu 091/3344-999