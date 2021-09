Zadržavanje pažnje potrošača najveći je izazov svakog branda

Ovogodišnje osmo izdanje konferencije NEM Dubrovnik okupilo je brojne svjetske i europske lidere iz televizijske, filmske i marketinške industrije, a tijekom trodnevnog događanja održani su brojni zanimljivi paneli i predavanja.

O jednom od poznatijih brandovskih i medijskih izazova današnjice, a koji se tiču pozornosti potrošača, govorila je izvršna direktorica centralnog marketinga Atlantic Grupe Miranda Mladin. Tijekom izlaganja pod nazivom ''Do We Have Their Attention?'' (''Imamo li njihovu pozornost?'') Mladin je govorila iz perspektive kreatora robnih marki koji se uvijek pitaju jesu li dovoljno vidljivi i uspješni u privlačenju pažnje svojih krajnjih potrošača, posebno putem televizije, te na koji način mogu zadržati potrebnu relevantnost u moru konkurencije.

Koristeći primjer stvaranja branda Jimmy Fantastic Atlantic Grupe, Mladin se dotakla tih, ali i drugih pitanja koja pred marketingaše stavljaju brojne nove izazove. I iako svoje potrošače danas poznaju bolje nego ikada, upravo su potrošači oni koji brandove guraju naprijed jer od njih stalno očekuju nešto bolje i više. Na kraju izlaganja Mladin je otvoreno pozvala medije na suradnju kroz aktivno zajedničko stvaranje sadržaja.

NEM (New Europe Market) Dubrovnik je jedan od najznačajnijih evenata u CEE regiji gdje se predstavljaju najnoviji poslovni trendovi i dijele najdragocjenije formule za postizanje uspjeh. Nakon više od godinu dana bez live evenata, NEM Dubrovnik je bilo ponovno mjesto susreta medija, agencija, proizvođača i distributera sadržaja i marketing profesionalaca povezanih oko TV industrije.