Tako je prošli vikend kaljski brudet od bakalara bio glavna atrakcija kućice Rollin' Flock. Mjesto kod Kapetanove kule mirisalo je na dolazak Božića jer nijedan miris ne dočarava najljepši blagdan kao miris - bakalara. Kaljski brudet poznat je među pravim gurmanima, a ovogodišnji koji se mogao probati na Rollin' Flocku nestao je vrlo brzo. Tražila se porcija više, tako da je bilo bitno doći na vrijeme. Slična situacija očekuje nas i u idućim danima.

I ovaj vikend posjetitelje jednog od naljepših adventskih događanja u Hrvatskoj očekuju poslastice. Poznati zadarski chef Saša Began i Restoran Kapric za subotu, 16. prosinca pripremaju surf and turf s gamberima. Popularno glavno jelo koje kombinira plodove mora i crveno meso na repertoaru je od 11:30 do 14:00h. Ako ne želite propustiti poznati gurmanski specijalitet, važno je nacrtati se ispred Rollin' Flock kućice.



Saša Began, dobitnik nagrade za kuhara godine na prošlogodišnjim Danima hrvatskog turizma prepoznat je u cijeloj Hrvatskoj kao garancija vrhunskih jela, dok je restoran Kapric jedna od omiljenih destinacija u Zadru za istinske gurmane. Ova kombinacija garantira vrhunsko iskustvo za nepce stoga je važno na vrijeme rezervirati svoj stol ispred Rollin' Flocka.

Zadarski advent imate priliku posjetiti sve do blagdana Sveta tri kralja - 6. siječnja 2024. Dobro isplanirajte svoje vrijeme jer ima puno toga za posjetiti, isprobati ali i poslušati. Ovaj petak, 15. prosinca nastupaju Matija Cvek & The Funkensteins. Dan poslije, u subotu, 16. prosinca, nakon što ste isprobali surf and turf s gamberima, razmislite i o večernjoj šetnji na koncert klape Rišpet.

KOMPLETNU PODNUDU ROLLIN' FLOCKA I ROLLIN' DELIGHTSA PRONAĐITE NA FACEBOOKU I INSTAGRAMU.