Zadarska Providurova palača na jednu večer zasjala u znaku mode i međusobnog pomaganja

Sinoć je Providurova palača zasjala modnim kreacijama s potpisom domaćih dizajnera, a cijeli događaj koji je transformirao najpoznatiju jezgru grada u epicentar modnog putovanja, bio je i u humanitarnom znaku. Naime, projekt pod nazivom Chic Evolution, kroz svijet mode i glazbe za cilj ima osvijestiti mlade djevojke i ukazati na važnost preventivnih pregleda dojki i maternice. Razigranost mode i glazbe spojio je viši, humanitarni cilj koji će pomoći mnogim ženama budući da se prikupljeni iznos donira udruzi Liga protiv raka Zadar za nabavu uređaja za dijagnostiku i terapiju koji će biti od velike važnosti u prevenciji i otkrivanju raka dojke i maternice. Među brojnim gostima također su bili i gradonačelnik grada Zadra te predsjednik udruge Liga protiv raka Zadar, Branko Dukić, direktorica turističke zajednice grada Zadra Iva Bencun, voditeljica odjela za onkologiju opće bolnice Zadar te članica predsjedništva Lige protiv raka Zadar, dr. med. Vesna Telesmanić Dobrić, Katica Topčić, Nevena Dujmović Prižmić, Nela Šarić, Rebeka Ljiljak, Paula Sikirić i brojni drugi.

„Chic Evolution zamišljen je kao dugoročni projekt koji bi svake godine okupio uspješne i poduzetne žene te im dao bolju vidljivost. Njime također želimo potaknuti mlade žene na preventivne preglede. Cijeli projekt za mene ima osobno značenje i neopisivo sam sretna što je napokon ugledao svjetlo dana“ istaknula je organizatorica projekta Ivana Bičanić.

Cijela večer nosila je naziv „Putovanje modnim kreacijama pogledom, bojama, mirisom i okusom“, a suorganizatori večeri bili su udruga Liga protiv raka Zadar i Narodni muzej grada Zadra. Brojni gosti mogli su uživati u kreacijama popularnih zadarskih brendova Chic IB bags, Tiramol HR i Amas Bijoux, čije su vlasnice poduzetne žene. Organizatori su upravo time željeli naglasiti koliko je bitna solidarnost među ženama, a pogotovo među poduzetnicama.

