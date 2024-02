Koliko raznolikog poslovnog iskustva stane u dva desetljeća? Ako pitate Zadranku Anu Fiolić - sasvim dovoljno da u svojim četrdesetima sa sigurnošću znate čime se želite baviti i koji vas posao u potpunosti ispunjava. Ana je majka dvije djevojčice, a svaka će žena znati - nije jednostavno pronaći idealno radno mjesto koje će vam dopuštati da se svojoj karijeri i majčinstvu podjednako posvetite.

“Nakon jezične gimnazije u Zadru upisala sam fakultet i stekla zvanje diplomiranog turističkog komunikologa. Uz znanje tri strana jezika - engleskog, talijanskog i njemačkog te diplomu koju sam imala, logično je bilo zaposliti se u turizmu”, govori nam Ana, polaznica treće generacije Uplift akademije, te pojašnjava kako je 10 godina radila u nautičkom turizmu. Priroda posla koja je podrazumijevala česte odlaske na nautičke sajmove rezultirala je time da je zavoljela putovanja i samim time, puno vremena provodila van doma. Nakon udaje i rođenja kćeri, poslovni život željela je prilagoditi svojoj obitelji pa je iz svijeta nautike prešla u nešto sasvim drugačije - zaposlila se u dentalnoj klinici koja je rad bazirala na tzv. dentalnom turizmu.

Pet kratkih pitanja za Anu Fiolić:

Moj najveći poslovni izazov je…kako pronaći i zadržati dobre radnike i motivirati ih da obavljaju svoj posao najbolje što mogu.

Najveća moja pobjeda je…što sam uspjela napraviti veliki korak izlaska iz svoje zone komfora te osnovati svoju firmu i upustiti se u nove poslovne izazove

Za pet godina želim…i dalje imati svoj unutarnji mir te biti sretna i zadovoljna u onom što radim.

Ono što bih voljela da sam na početku znala je…kako racionalnije rasporediti svoju energiju, shvatiti da savršeno ne postoji i da se upravo u toj nesavršenosti krije sva ljepota, puno dobrih priča, da naši padovi nisu neuspjesi nego iskustva koja nas još više obogate.

Na Uplift akademiju prijavila sam se…jer sam svjesna da vrijeme u kojem živimo i koje neumoljivo klizi predstavlja veliki izazov za poduzetnike i daje osjećaj da moraš biti korak ispred. Nadam se da ću kroz znanja koja dobivamo od vrhunskih predavača te kroz inspirativne priče i iskustva kolega dobiti potrebna znanja i ideje za unapređenje svog poslovanja kao i krila za poslovni uzlet.

Vrijeme kriza i „šiza“

“Bilo je to nešto sasvim drugačije od nautike, no posao mi je omogućavao radno vrijeme koje mi je zbog malene djece odgovaralo, a posao sa strancima me ispunjavao jer mi je i dalje omogućavao da njegujem svoje znanje stranih jezika“, kaže Ana.

Anin suprug Dario je vinar i vlasnik obiteljske vinarije Fiolić i njegov je posao iz dana u dan sve više rastao. Paralelno sa svojim poslovnim obavezama, Ana je često suprugu pomagala oko vinarije, osobito po pitanju marketinga i promocije. Balansirajući između svog svakodnevnog posla i održavanja vinskih degustacija, otkrila je da je i, kako kaže, prava majstorica multitaskinga.

“Upisala sam i završila tečaj za sommeliera, a vinske i vinogradarske edukacije ispunjavale su moj ionako pretrpani raspored. Napunivši četrdesetu počela sam ozbiljnije razmišljati o tome gdje se sad nalazim i kojim putem dalje želim krenuti. Shvatila sam da je vrijeme za promjenu i da obiteljskoj vinariji mogu i trebam dati više. Uostalom, sve što stvaramo ostavljamo našoj djeci”, govori Ana.

S tim, doista najvećim motivom, hrabro je zatvorila vrata dotadašnjeg posla i u potpunosti se posvetila vinariji i sve što imaju podigla na razinu više.

“Odluku nisam donijela preko noći, ali svidjela mi se ideja slobode, fleksibilnosti radnog vremena i kao što sam ranije spomenula - konačnog smisla i ostavštine našim kćerima.”

Kad govorimo o poslovnom svijetu ugrubo, Ana za sebe kaže da se nikad nije smatrala stvorenom za poduzetništvo. No, uz podršku supruga, obitelji i najužih prijatelja odlučila se za taj korak izlaska iz sigurnog posla i komfor zone i puna entuzijazma i hrabrosti uskočila u vinski svijet i ugostiteljstvo.

Je li se hrabrost isplatila? Itekako. Već u ljeto 2022. godine, samo mjesec dana nakon što je napustila svoj dotadašnji posao, Ana je postala vlasnica vinskog bara u samom srcu Zadra nazvanog Wine Garden Zadar.

“Ta prva godina bila je pravi izazov. Nije bilo lako u tako kratkom vremenu brzo reagirati, pronaći radnike, organizirati poslovanje i paralelno raditi na promociji i marketingu. Bez lažne skromnosti, moram reći da su tu zaista do izražaja došli moja organiziranost i snalažljivost. Naravno, bilo je dana kriza i „šiza“ i preispitivanja je li meni to zaista trebalo.”, prisjeća se Ana.

Vinski bar u kojem su baš svi proizvodi iz zadarske županije

Vinski bar pokazao se kao fantastičan poslovni korak i konačni dokaz njezine hrabrosti i dobre životne odluke.

“U razgovoru s ljudima uključenim u turizam na raznim područjima, shvatila sam da je glavni problem posjetiteljima našeg grada, osobito turistima koji dođu s kruzera ili u organiziranim grupama, nedostatak mjesta gdje će moći doživjeti lokalni doživljaj, probati ono najbolje što Zadar nudi, popiti čašu lokalnog vina uz dalmatinske zalogaje u prekrasnom ambijentu i to još u srcu Zadra“, kaže Ana.

Savršeno mjesto za bar koji su zamislili pronašli su u dvorištu nekadašnje crkvice sv. Roka na glavnoj zadarskoj tržnici i tamo otvorili pravu malu vinsku oazu. Wine bar Garden sad u samom srcu Zadra priča jedinstvenu priču pod sloganom „Pijte i jedite lokalno - Drink and Eat like a local“.

“Uzevši u obzir da je riječ o svojevrsnom spomeniku i baštini, nismo smjeli previše intervenirati u prostor. No nije bilo ni potrebno jer je mjesto samo po sebi toliko lijepo i posebno te uistinu odiše nekom dobrom energijom, uzbuđeno nam prepričava Ana i dodaje kako su se potrudili okupiti gotovo sve zadarske vinare i proizvođače likera, rakija i ostalih alkoholnih pića karakteristične za njihov kraj.

“Nismo niti u jednom trenu htjeli nuditi samo svoja vina i likere, a kako se vino ne može piti bez dobrog zalogaja uključili smo i proizvođače sira, pršuta, maslinovog ulja, morskih plodova, eko pekmeza itd. U vinskom vrtu imamo i malu trgovinu kako bi svi oni koji kušaju domaće lokalne proizvode u baru mogli iste kupiti i ponijeti doma kao suvenir i sjećanje na Zadar.”

Ana smatra kako su na ovaj način stvorili mjesto koje je Zadru zaista nedostajalo. Naime, kroz dan u baru se organiziraju degustacije vina uz dalmatinske zalogaje za manje i veće grupe ljudi, a uvečer se njihov vinski vrt pretvara se u vinski bar u koji rado svraćaju i domaći ljudi. Njima su, govori, posebno zahvalni jer su ih prepoznali od prvoga dana i rado ih posjećuju.

“Sve do jedan proizvod koji nudimo u Wine Garden Zadru ne prelazi granice Zadarske županije, tu ne dopuštamo kompromis i sve mora biti lokalno i autohtono jer Zadar ima toliko toga što može ponuditi domaćim i stranim turistima da nema potrebe „uvoziti“ ništa iz drugih krajeva Lijepe naše i svijeta.

Stoga sam osobito sretna i ponosna kada netko dođe u naš vinski vrt i želi naručiti Coca Colu ili Aperol Spritz, a mi mu kažemo da nažalost to nemamo jer nudimo samo lokalno i da Zadar još nema svoju Coca Colu, ali ima sok od maraške, a umjesto Aperol Spritza može probati našu lokalnu verziju Spritza s Fiolić likerom od maraške i pjenušcem ukrašen sa svježe ubranom mentom iz našeg vrta”, ponosno u jednom dahu pojašnjava Ana.

Iza obitelji Fiolić i njihovog Wine Gardena sad je druga sezona i sretni su kako napreduju. Naravno, nijedan, pa tako ni obiteljski posao, nije lišen stresa i teških dana.

“Rad u ugostiteljstvu izrazito je stresan, naporan, zahtjevan i niti malo glamurozan. Posao bez radnog vremena, u stalnom si strahu da nešto ne pođe po krivu i da zbog nečega razočaraš gosta. Upravo zato, održavanje zadovoljstva naših gostiju uslugom i dobrom atmosferom koju širimo za mene su izazov, ali i najveća nagrada. Svaki novi i sretan gost daje mi potvrdu da je moja poslovna odluka bila ispravna, motivaciju da nastavim dalje i budem još bolja idući put, još kreativnija u svemu što radim te da svaki put kad odu iz našeg bara gosti osjećaju zadovoljstvo i svjesnost da smo im uz dobru uslugu poklonili i jedan mali dio sebe”, zaključuje.