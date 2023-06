Svoje podrijetlo vuče iz drevnih igara s kockicama, a kroz vrijeme je evoluirao i postao središnja igra brojnih svjetskih kasina. U ovom članku ulazimo u intrigantno putovanje crapsa te istražiti njegove početke, razvoj i osnovna pravila.

Drevna prošlost

Ova igra nema jednoznačnu jednostavnu liniju koja bi se mogla pratiti do jedne točke u povijesti kad je nastala. Podrijetlo crapsa može se pratiti do drevnih civilizacija Egipta, starog Rima i Kine. Preteče za koje se smatra da su direktno utjecale na razvoj i postanak modernog crapsa su al-zahr, srednjovjekovna arapska igra, i hazard, igra koju su engleski vitezovi igrali za vrijeme križarskih ratova i donijeli u Europu. Obje igre su uključivale bacanje kocki i klađenje na ishod, slično kao i craps danas.

Hazard spominje čak i Geoffrey Chaucer, jedan od najpoznatijih engleskih pisaca, u svojoj knjizi Canterburyjske priče, a popularnost je stekao u 17. i 18. stoljeću, posebice među engleskom aristokracijom. Bila je to složena igra s kockicama koja se igrala na velikom stolu i uključivala je zamršena pravila i mogućnosti klađenja.

Početkom 19. stoljeća hazard je zahvaljujući francuskim doseljenicima pronašao put do Sjedinjenih Američkih Država, konkretno do New Orleansa, gdje je doživio daljnje modifikacije i pojednostavljenje. U to vrijeme igra je dobila naziv po kojemu ju danas poznajemo, craps, a vjeruje se da ime duguje francuskoj riječi crapaud koja znači žaba krastača, zbog načina na koji su igrači čučali oko kockica koje su se bacale po tlu.

Osuvremenjenje i razvoj

Craps je doživio značajan razvoj tijekom 19. i 20. stoljeća. Počeo je kao ulična igra koju su igrali vojnici tijekom Američkog građanskog rata i postupno se probio u kasina. Igru je na prijelazu stoljeća revolucionirao John H. Winn, strastveni igrač i proizvođač kockica, kada je uveo pravila pass (eng. prođi) i don't pass (eng. nemoj proći), čineći craps privlačnijim za igrače.

Naime, isprva su se igrači mogli kladiti samo sa shooterom (eng. strijelac), igračem koji baca kockice i koji se kladi na ishod svog bacanja, ili protiv njega, a s uvođenjem Winnovih novina, igrači su dobili više opcija za klađenje.

U ranom 20. stoljeću craps se suočio s izazovima zbog zabrane kockanja u Americi. Za vrijeme prohibicije 1920-ih propale su mnoge legalne kladionice. Međutim, craps je nastavio cvjetati u kockarskim krugovima i igrao se u ilegalnim objektima zvanima speakeasies, koja su u to vrijeme bila jedina utočišta za diskretno uživanje u crapsu i drugim kasino-igrama.

Nakon ukidanja prohibicije 1933. godine, craps se na velika vrata vratio u kasina. Igra je doživjela daljnji napredak u sljedećim desetljećima, posebice uvođenjem oklada come (eng. dođi) i don't come (eng. nemoj doći). Te su vrste oklada igračima omogućile da se pridruže igri u bilo kojem trenutku nakon početnog bacanja i ponudile su dodatne mogućnosti klađenja.

Kasina su također uvela standardni raspored za stol za craps, čineći ga dosljednim i na neki način standardiziranim u različitim ustanovama. Redizajnom izgleda stola uvedeni su različiti odjeljci za različite vrste oklada, što je igračima olakšalo razumijevanje i postavljanje oklada. Dodatno, kasina su proširila raspon dostupnih sporednih oklada, pružajući tako igračima više mogućnosti za uzbuđenje i potencijalne dobitke.

Posljednjih godina craps je prigrlio tehnološki napredak. Internetska kasina sve češće u ponudi imaju virtualne stolove za craps, omogućujući igračima da u ovoj igri uživaju iz udobnosti vlastitih domova. Ova dostupnost dodatno je pridonijela popularnosti crapsa i otvorila vrata novoj generaciji igrača da iskuse uzbuđenja koja kockice nude.

Osnovna pravila

Craps se igra s dvije kockice i za stolom posebno dizajniranim za igru. Osnovni cilj je predvidjeti ishod bacanja kocke. Igrač koji baca kocku naziva se shooter, a ostali igrači klade se na moguće ishode.

Igra počinje fazom izlaska (eng. coming out) u kojoj shooter baca kockice, a cilj mu je baciti ukupno 7 ili 11 (tzv. natural, odn. prirodni zbroj)kako bi odmah pobijedio. Ako zbroj bačenih kockica bude 2, 3 ili 12, to mu donosi automatski poraz, što se prikladno zove crapping out. Bilo kojim drugim zbrojem (4, 5, 6, 8, 9, 10), tj. poenom (eng. point) igra ulazi u fazu poentiranja (eng. point phase), a shooter za cilj ima ponovno dobiti taj poen na kockicama prije nego što dobije 7.

Postoje brojne vrste oklada koje igrači mogu napraviti u crapsu, uključujući oklade na to hoće li ili neće shooter odmah baciti natural, ili hoće li u drugoj fazi igre uspjeti poentirati ili izgubiti. Svaka od oklada ima različita pravila i omjer isplate, što igri daje dubinu i pruža dodatno uzbuđenje. Dodatno, igrači mogu staviti i sporedne oklade na određene kombinacije ili brojeve, poput hardway oklada. U njima se igrači klade da će kockice pokazati iste brojke i tako na težak (eng. hard) način doći do zbroja, a ne na lak (eng. easy) način. Konkretno, – konkretno, na primjeru zbroja 4, igrači se klade da će kocke pokazati 2+2, a ne 1+3, a kod zbroja 6, da će kocke pokazati na 3+3, a ne 1+5, i tako dalje.

Craps je prešao dug put od svoje drevne inačice do uzbudljive moderne inačice koja se danas igra u kasinima, a u kojoj uživaju milijuni igrača diljem svijeta. Svojim putovanjem kroz povijest igra se razvijala, prilagođavala i stjecala popularnost u različitim kulturama. Od svojih skromnih početaka kao ulične igre pa do svog sadašnjeg statusa u kasinima, craps je osvojio generacije igrača svojim jednostavnim, ali uzbudljivim načinom igre.