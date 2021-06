Slobodno vrijeme koje imamo na raspolaganju s našim najmilijima iznimno je važno kvalitetno ispuniti. Ljudi koje volimo i mjesta koja volimo zvuče kao idealan par za savršen obiteljski odmor. Opatijska rivijera destinacija je koju vole mnoge obitelji i stalno joj se vraćaju, a nove obitelji je s oduševljenjem otkrivaju. Opatija je prava riznica dobrih ideja za obiteljski predah i ovo ljeto ne nedostaje dobrih prilika za nezaboravne dane opuštanja. Najljepši obiteljski trenuci se planiraju sada i zato treba na vrijeme iskoristiti mogućnosti koje su nam na raspolaganju kako bismo ovu godinu pamtili po najbolje ispunjenom slobodnom vremenu!

Liburnia Hotels & Villas u svojoj ponudi obiteljskih hotela preporučuju hotel Excelsior u Lovranu, Ičići u Ičićima i Marina u Mošćeničkoj Dragi. Uz prekrasne plaže i kristalno čisto more koje je uvijek najvažniji adut prilikom odabira destinacije, bit ćete oduševljeni ukusnom i svježe pripremljenom hranom.

Obiteljski hoteli pružaju odraslima i djeci jako puno raznovrsnih sadržaja kako bi odmor bio potpun. Roditelji uživaju uz wellness opuštanje ili aktivni odmor, a djeca se zabavljaju uz bogat animacijski program, ljetne radosti i igre bez granica na bazenima. Odrasli će u hotelima Ičići i Excelsior uživati u nizu aktivnosti kao što su pilates, body workout, keep fit, aqua aerobic, pojedinačnim i ekipnim sportovima te nordijskom hodanju. Hotel Marina aktivne goste zabavlja uz aqua aerobic, keep fit, stretching, pojedinačne i ekipne sportove i nordijsko hodanje. Na kraju dana gosti se zabavljaju u ugodnoj ljetnoj atmosferi uz glazbu uživo.

Djeca vole stalnu zanimaciju i zato su u obiteljskim hotelima Liburnia Hotels & Villas osigurani animacijski programi za djecu. Djeca od 4 do 12 godina uživat će uz MINI CLUB gdje mogu sudjelovati u igrama upoznavanja i mini olimpijadi, plesnim i tematskim zabavama, oslikavanju lica, potragama za blagom, kreativnim radionicama, društvenim igrama, gledanju filmova i sladolednim zabavama. A za one veće osiguran je njima prikladan sadržaj, tako da je za sve tinejdžere od 13 do 17 godina osmišljen TEENS CLUB gdje mogu provoditi vrijeme igrajući PlayStation, Xbox One Kinect, stolni tenis, boće, pikado i ostale timske igre. Hotel Ičići također je pripremio aktivnosti poput pikada i biljara, turnira u stolnom nogometu i stolnom tenisu, društvene igre, FIFA turnire te plesne aktivnosti.

Liburnia Hotels & Villas brinu za sigurnost svojih gostiju osiguravajući visoke higijenske standarde, kao i mogućnost PCR ili antigenskog testa prije povratka u matičnu zemlju za strane turiste. Gosti mogu bezbrižno rezervirati svoj smještaj i u slučaju iznenadnih okolnosti besplatno otkazati smještaj do 2 dana prije dolaska.

Sigurnost i fleksibilnost jako su bitne prilikom rezerviranja obiteljskog odmora, a ove godine Liburnia Hotels & Villas mislili su na sve uz mnoge odlične ponude za nezaboravne obiteljske uspomene! Ovog ljeta vaša najljepša uspomena neka bude Opatija. Svoj odmor isplanirajte i rezervirajte već danas jer su dobri trenuci s obitelji najdragocjeniji, a sve pogodnosti za obiteljski odmor u hotelima Liburnia Hotels & Villas provjerite na www.liburnia.hr.