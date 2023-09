Smješten u art’otelu Zagreb, posebnom konceptu hotela koji se otvara u jesen, restoran YEZI će gostima uskoro ponuditi jedinstven i moderan spoj panazijske hrane koji ujedinjuje tradicionalni i inovativni dim sum, miksologiju, vrhunske čajeve i europsku slastičarnicu. YEZI Zagreb će gostima pružiti neponovljivo gastronomsko iskustvo.

Otvorenje restorana, kao i hotela je krajem listopada, a pod vodstvom renomiranog, svjetski poznatog glavnog chefa Wernera Seebacha, talentiranom kulinarskom timu se pridružuje i Executive Chef & Group Executive Chef Dino Knežević, koji će biti dio gastro profesionalaca, u kojem je i jedan od najiskusnijih dim sum chefova Tian Hau Low.

Dobitnik Gault & Millau nagrade za mladi talent 2021. godine, Executive Chef & Group Executive Chef Dino Knežević je iskustvo stekao u restoranu Nobilion u sklopu hotela Ikador, restoranu Tač i nedavno u restoranu Palace Elizabeth hotela na Hvaru.

“Veselim se što ću ispuniti gastronomske ambicije za YEZI i biti dio tima jednog od najočekivanijih restorana u Zagrebu ove godine. Uzbudljivo je razvijati koncept koji je moderan zaokret u tradiciji, kulturi i proizvodima, što rezultira osebujnom ponudom za glavni grad.” – izjavio je Dino Knežević

Kombinirana stručnost chefova u dojmljivom postavu stola, kao i niz prepoznatljivih panazijskih jela u rasponu od raznovrsnog popisa dim suma (uključujući knedle od jastoga i rakova, kozice s yuzu maslacem i kavijarom, okruglice plodova mora, “drunken chicken” i wonton od kozica), do jela pečenih u pećnici poput “Croatian pork belly” i “Ishiyaki beef” gostima će pružiti jedinstveno iskustvo uživanja u posebnim jelima, pamtljivog okusa kojima će se rado vraćati.

Gosti mogu nastaviti svoje kulinarsko iskustvo u čajani koja će posluživati ​​pažljivo odabrane čajeve s obrtničkih farmi diljem Japana, Tajvana i jugoistočne Azije. Raznovrsni izbor uključuje biljne, bijele, crne i Pu-erh čajeve, kao i jedinstveni čajeve Two Dragon's i Pearl blooming tea, popularno hvaljen kao “cvjetni umjetnički čaj”. Raznovrsna ponuda nadopunjena je izvrsnim izborom slastica koja kombinira istočne i zapadne okuse, a uključuje Pear and Earl Grey kompot, Matcha and Yuzu Mousse, Popcorn Cube i izvrstan izbor makarona koji se mogu kupiti i za van.

Odvojeni bar za 12 osoba gostima će pružiti intimno okruženje za uživanje u koktelima. Koktel karta inspirirana je azijskom filozofijom pet elemenata, Drvo, Vatra, Zemlja, Metal i Voda. Smirujući okusi i intrigrantne arome utjelovljuju sam osjećaj raskoši s kreacijama kao što su Yezi Negroni, Zagreb Sling i Sea Salted Martinez te Jasmine Tea Milk punč.

Rezervacije za YEZI Zagreb bit će otvorene na web stranici www.yezizagreb.com krajem listopada stoga budite u toku s najnovijim objavama na Instagram stranici yezi.zagreb.