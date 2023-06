Yamamay je i ove sezone oduševio kolekcijom prekrasnih kupaćih kostima, a osim kolekcije, predstavio je i projekt M.A.R.E. koji uključuje nekoliko tjedana plovidbe na katamaranu One radi praćenja onečišćenja mora kemikalijama i morske bioraznolikosti. Osim znanstvenog istraživanja i praćenja stanja morskog okoliša, cilj projekta je širenje znanja i svijesti o važnim ekološkim temama.

Zaklada Centro Velico Caprera predstavlja rezultate istraživanja provedenog u Tirenskom moru 2022. godine te pokreće ovogodišnju misiju koja će se fokusirati na Jonsko i Jadransko more. U 2022. godini plovilo se tri mjeseca, provodeći analize i aktivnosti duž Tirenskog mora. Ove godine tim ljudi za projekt M.A.R.E. (Marine Adventure for Research & Education), koji proizlazi iz ideje CVC Foundation (Centro Velico Caprera), razvijena u suradnji s One Ocean Foundation, kreće s putovanjem od 1400 milja te će oploviti cijeli jadranski bazen. Misija 2023 nudi mnoge točke kontinuiteta s obavljenim radom prethodne godine, ali uključuje i nekoliko značajnih inovacija.

Katamaran plovi na 12 prekrasnih destinacija, a partneri ovog projekta uz renomirani talijanski brend Yamamay su i Polaroid, Sorgenia te Synergie.

“Sa zadovoljstvom ponovno potvrđujemo Yamamay, Sorgenia i Polaroid Eyewear kao naše partnere. Bez zadrške su se uključili u ovogodišnji projekt, pokazujući da su u potpunosti razumjeli opseg ove operacije. Katamaran One dočekuje internacionalu znanstvene zajednice i postaje platforma za prikupljanje podataka koji će biti dostupni istraživačima diljem svijeta." - izjavio je Stefano Crosta, predsjednik CVC Foundation (Centro Velico Caprera ETS)

„Međunarodni opseg ove misije potvrđen je i u dijelu znanstvenih rezultata za 2022. godinu. Ovo je rezultat koji nas potiče da nastavimo putem koji smo do sada slijedili, ali i širimo horizont u kojem se ovaj projekt može pretvoriti u konkretan alat u rukama lokalnih, nacionalnih i europskih uprava, omogućujući im provedbu učinkovitijeg morskog ekosustava politike očuvanja i prevencije.“ – objašnjava Ginevra Boldrocchi, znanstvena koordinatorica za One Ocean Foundation

Prvi cilj za Yamamay odnosi se na širenje znanstvenih sadržaja povezanih s trenutnim uvjetima biološke ravnoteže Tirenskog mora, približavajući te teme središtu današnje javne i političke polemike. Drugi se cilj odnosi na otkrivanje sadržaja proizvoda tvrtke Yamamay tako da dionici i kupci mogu biti informirani na izravan i transparentan način o njihovim karakteristikama održivosti. Tako će se povećati svijest o tome koliko je odlučujuće da pri kupnji vodite računa o vrijednostima brenda i zaštiti planeta i njegovih stanovnika. Više o M.A.R.E. projektu saznajte na Proggeto M.A.R.E. 2023, a kolekcija odjeće za plažu dostupna je na yamamay.com te u svim Yamamay prodajnim mjestima.