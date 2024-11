XYZ Black Friday donosi popuste čak -25%

Kraj studenog s nestrpljenjem očekuju svi, a ponajviše ljubitelji mode, upravo radi odličnih ponuda i ušteda, a već od sutra, 28. studeni imate priliku obogatiti svoj ormar vrhunskim komadima po neodoljivim cijenama! XYZ donosi spektakularne popuste -25% na svjetske premium brendove koji definiraju stil i eleganciju.

XYZ vas poziva da unesete dozu luksuza i stila u svoj svakodnevni look te da obogatite svoje kombinacije komadima popularnih brendovima poput Actitude Twinset, All Saints, Alpha Tauri, Just Cavalli, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Moose Knuckles, Patrizia Pepe, Versace Jeans i Ugg koji su povodom Black Friday akcija na čak -25% sniženi, dok na neizostavne brendove poput Emporio Armani, Boss, Polo Ralph Lauren, Golden Goose, Etro, Dsquared2, JOOP! i mnoge druge iz ponude možete ostvariti 20% popusta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najnoviji It komadi koji upotpunjuju svaki outfit po akcijskim cijenama čekaju vas već od sutra, 28. studeni pa sve do 2. prosinca. Kvalitetni klasični kaputi i bunde, elegantne i svakodnevne čizme, uvijek potrebne kožne ženske torbe, samo su dio ponude luksuznih modnih premium brendova XZY koncepta, a uz navedenu ponudu, ono što ističe XYZ upravo su statement komadi s kojima ćete oplemeniti svoj stil te mu dati osobni pečat uz dozu bezvremenske klasike. Ikonične urbane kombinacije s daškom edgy stila, jedinstveni komadi koji spajaju romantični duh i modernu estetiku, premium odjeća za zimu koja prkosi hladnoći sa stilom, legendarna obuća koja donosi udobnost i toplinu uz nepogrešiv stil samo su dio ponude uz koju ćete uštediti i obogatiti svoje ormare.

Započnite svoju modnu avanturu. Čekamo te u XYZ, Arena centar, Zagreb i XYZ City centar One, Split.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa