Xiaomi 14T seriju s iznimnom noćnom fotografijom i naprednom AI tehnologijom

Xiaomi s ponosom predstavlja Xiaomi 14T seriju, najnoviju vodeću liniju pametnih telefona, namijenjenu zaljubljenicima u fotografiju koji su u potrazi za vrhunskim mogućnostima snimanja. Iznova unaprjeđujući fotografiju na pametnom telefonu, s fokusom na iznimnu kvalitetu noćnog snimanja, Xiaomi 14T serija osnažena je AI značajkama. Uz naprednu tehnologiju snimanja poboljšanu umjetnom inteligencijom, korisnici mogu uživati noću ili danju ​​u jasnim, živopisnim snimkama. Kombinirajući elegantan dizajn, snažne MediaTek procesore i zadivljujuće AMOLED zaslone, Xiaomi 14T serija nudi besprijekornu integraciju AI funkcionalnosti, pružajući neusporedivo iskustvo za one koji traže najbolje od svojih uređaja. Pored navedenog, Xiaomi je pripremio posebnu ponudu u periodu od 27. rujna do 31. listopada u sklopu koje će svi kupci bilo kojeg uređaja iz nove Xiaomi 14T serije na poklon dobiti Xiaomi robotski usisavač E10.

Usporedno s lansiranjem najnovije serije pametnih telefona, Xiaomi globalnom tržištu predstavlja vrlo moderan i izdržljiv Xiaomi MIX Flip. Pokreće ga najnoviji Xiaomi HyperOS te pruža besprijekorno korisničko iskustvo na unutarnjem i na vanjskom zaslonu. S vrhunskom performansom profesionalne Leica kamere, Xiaomi MIX Flip nudi iznimnu funkcionalnost u kompaktnom obliku.

Redefinicija noćne fotografije s Leica optikom nove generacije

Xiaomi 14T serija pruža izvanredno iskustvo fotografije za svakog korisnika. S naprednim mogućnostima za snimanje pri slabom osvjetljenju, Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro fotografiraju noćne prizore koji oduzimaju dah i živopisne pejzaže s izvanrednom jasnoćom.

Uz pomoć Xiaomi AISP-a, AI LM platforme za računalnu fotografiju koja je temeljena na FusionLM-u, Xiaomi 14T serija donosi poboljšani dinamički raspon te smanjuje šum za izvanredne detalje i živopisne boje čak i pri izazovnom osvjetljenju. Koristeći golemu količinu neobrađenih podataka iz FusionLM-a, ova serija podržava UltraHDR format, poboljšavajući tako cjelokupno HDR iskustvo. Dodatno, PortraitLM unutar AISP platforme poboljšava način rada Master Portrait opcije, pokrivajući žarišni raspon od 23 mm do 75 mm i osiguravajući slojevite, detaljne portretne fotografije s poboljšanom dubinom, jasnoćom i prirodnim bokeh efektom.

Xiaomi 14T Pro ima svestrani sustav trostruke kamere koja obuhvaća pet žarišnih duljina — od 15 mm do 120 mm, čime se nudi dodatna fleksibilnost za snimanje u različitim uvjetima. Glavna kamera od 50 MP ima veliki otvor ƒ/1.6 i najnoviju Leica Summilux optičku leću, uparenu s Light Fusion 900 senzorom fotografije. S veličinom senzora od 1/1,31", Dual Native ISO Fusion Max i visokim dinamičkim rasponom od 13,57EV, ova napredna postavka hvata do 32 posto više svjetla u odnosu na svojeg prethodnika, 10 osiguravajući živopisne i detaljne fotografije. Uređaj također uključuje 7P asferičnu leću visoke propusnosti za hvatanje više svjetla i podržavanje snimanja visokog dinamičkog raspona.

Xiaomi 14T ima napredni Sonyjev IMX906 senzor fotografije i svestrani sustav trostruke kamere koji sadrži tri leće s četiri žarišne duljine u rasponu od 15 mm do 100 mm. Njegova glavna kamera od 50 MP, s velikim otvorom ƒ/1.7 i najnovijom optičkom lećom Leica Summilux, pruža živopisne boje i iznimne detalje čak i pri slabom osvjetljenju. Ultraširoka kamera od 12 MP sa žarišnom duljinom ekvivalentnom 15 mm također osigurava oštre i detaljne snimke pejzaža.

Osim impresivnih fotografskih mogućnosti, Xiaomi 14T serija ističe se i u videografiji, što olakšava snimanje videozapisa kinematografske kvalitete. Filmski način rada postavlja zadani omjer slike 2.39:1 i podržava prebacivanje Cinematic Blura i Rack Focusa za kinematografski osjećaj, dok Director način rada uvodi profesionalno kinematografsko sučelje s naprednim kontrolama parametara. 15 U isto vrijeme, MasterCinema snima HDR videozapise u 10-bitnom Rec. 2020 formatu i nudi 4K snimanje pri 30fps, hvatajući više detalja u svjetlu i sjeni te dajući korisnicima dinamički raspon koji je vrlo sličan ljudskom vidu.

Korištenje napredne umjetne inteligencije za svakodnevnu praktičnost

Xiaomi 14T serija donosi novu razinu produktivnosti i kreativnosti s naprednim AI mogućnostima u pretraživanju, glasu, tekstu, slikama i videu, unaprjeđujući svakodnevne zadatke i poboljšavajući praktičnost.⁴ Zahvaljujući snazi računalstva na uređaju i računalstva u oblaku, napredne AI značajke Xiaomi 14T serije omogućuju korisnicima veću produktivnost, pametnija putovanja te lako stvaranje sadržaja.

Izdižući suradnju s Google-om na novu razinu, Xiaomi 14T serija donosi Circle to Search with Google,³ postavši time jedan od prvih Xiaomi uređaja koji nudi ovu inovativnu značajku. Zahvaljujući njoj, korisnici mogu trenutačno pretraživati ​​sve što vide na svom telefonu bez potrebe za mijenjanjem aplikacija. Uz to, Xiaomi 14T serija dolazi s aplikacijom Google Gemini², koja putem chata korisnicima pruža pomoć pri pisanju, učenju, planiranju i sl. 11



Za veću produktivnost, AI Interpreter prevladava jezičnu barijeru kako bi poboljšao komunikaciju tijekom sastanaka i poziva. 19 AI Notes i AI Recorder unaprjeđuju učinkovitost s transkripcijom govora u tekst, točnim prepoznavanjem govornika i brzim sažetcima, dok prijevodi u stvarnom vremenu osiguravaju glatku višejezičnu interakciju. 19

Što se tiče kreativnosti, AI Image Editing inteligentno proširuje slike kako bi unaprijedio vizualni narativ, dok AI Eraser Pro uklanja neželjene elemente za besprijekorne fotografije. 20 AI Film čini stvaranje kinematografskih kratkih videozapisa lakim, 19 a AI Portrait generira personalizirane avatare, osnažujući korisnike da pokažu svoj jedinstveni stil bez napora.

Xiaomi 14T serija posvećena je kontinuiranom poboljšanju iskustva softvera, što je dovelo do više od 600 poboljšanja softvera od siječnja 2024. i rezultiralo povećanjem brzine sustava od 9,8 posto.7 Poboljšanja uključuju unaprijeđenu višejezičnu optimizaciju, sinkronizaciju značajki s Androidom i smanjenje ulaza i redundantnost aplikacija, što rezultira besprijekornim iskustvom s boljim odzivom. Xiaomi 14T serija također predstavlja tri inovativne značajke — sinkronizaciju poziva, prijenos aplikacije i prijenos reprodukcije — koje osiguravaju izvrsnu povezanost i prijelaze bez napora između uređaja, značajno povećavajući produktivnost i praktičnost. Link to Windows značajka nudi korisnicima integrirano računarsko okruženje, premošćujući jaz između mobilnog i desktop iskustva.

Korisnici Xiaomi 14T serije mogu uživati ​​šest mjeseci u 100 GB pohrane u Google One oblaku i tri mjeseca YouTube Premium usluge s pristupom YouTube-u i YouTube Music-u bez oglasa. 17 Na odabranim tržištima korisnici također mogu uživati ​​u četiri mjeseca glazbe bez oglasa uz Spotify Premium, bez dodatnih troškova. 18

Sveobuhvatni vizualni prikazi i ultra-glatke interakcije

Xiaomi 14T serija može se pohvaliti izvanrednim 6,67-inčnim AMOLED CrystalRes zaslonom, koji nudi nevjerojatnu rezoluciju od 1.5K (2712 x 1220) s gustoćom piksela od 446 ppi. Ovaj napredni zaslon pruža živopisne slike i glatke interakcije, poboljšane impresivnom 12-bitnom dubinom boja. Uz visoku stopu osvježavanja do 144Hz,¹ korisnici mogu uživati ​​u izuzetno glatkom pomicanju i osjetljivom dodiru, osiguravajući fluidne animacije i besprijekorne prijelaze za vrhunsko korisničko iskustvo. Nudeći DCI-P3 pokrivenost bojama i vršnu svjetlinu od 4000 nita,10 zaslon pruža impresivne vizualne prikaze podjednako u zatvorenom prostoru i na otvorenom, čineći svaku interakciju privlačnijom i ugodnijom. Zaslon s umjetnom inteligencijom nove generacije pametno prilagođava temperaturu boje i svjetlinu na temelju podataka o korištenju i dobu dana, osiguravajući optimalnu udobnost za oči.

Xiaomi 14T serija pruža iznimnu kvalitetu zvuka s Hi-Res Audio Wireless certifikatom i stereo zvučnicima za impresivan zvuk. Uz Dolby Atmos® tehnologiju, korisnici mogu doživjeti bogat, trodimenzionalni zvuk, povećavajući užitak gledanja filmova, slušanja glazbe ili igranja igrica.

Performanse redefinirane besprijekornom brzinom i učinkovitošću

Xiaomi 14T serija pruža iznimne performanse s vrhunskim procesorima i naprednim sustavima hlađenja, olakšavajući svakodnevne zadatke neusporedivom brzinom i učinkovitošću.

Xiaomi 14T Pro redefinira performanse s vodećim MediaTek Dimensity 9300+ novim procesorom, pružajući nevjerojatno povećanje od 37 posto u performansama višejezgrenog CPU-a. 16 Uparen s naprednim Immortalis-G720 GPU-om, koji nudi poboljšanje grafičkih performansi od 44 posto, 16 ova moćna kombinacija briljira u AI aplikacijama i igranju, pružajući vrhunsko korisničko iskustvo. Osnažen Xiaomi Surge T1 Tunerom za stabilnu povezanost i poboljšane mobilne performanse te Xiaomi 3D IceLoop sustavom za učinkovito upravljanje toplinom, Xiaomi 14T Pro osigurava vrhunske performanse bez pregrijavanja, što ga čini ultimativnim izborom za mobilni gaming i napredne korisnike.

Xiaomi 14T pokreće novi MediaTek Dimensity 8300-Ultra, AI procesor koji nudi 20 posto poboljšanje CPU performansi i 60 posto poboljšanje GPU performansi,⁵ olakšavajući multitasking i produljeno trajanje baterije uz poboljšanu energetsku učinkovitost.

Xiaomi 14T serija ima snažnu bateriju i mogućnost brzog punjenja, osiguravajući pouzdanu upotrebu. Xiaomi 14T Pro prvi je u Xiaomi T seriji koji je uveo bežično punjenje, pružajući mogućnost bežičnog punjenja od 50 W uz bateriju od 5000 mAh. Uz to, HyperCharge od 120 W⁷ omogućuje potpuno punjenje za samo 19 minuta.¹º U isto vrijeme, Xiaomi 14T opremljen je snažnom baterijom od 5000 mAh i HyperChargeom od 67 W⁶ za brzo žično punjenje.

Snažne performanse susreću stilsku sofisticiranost

Xiaomi 14T serija spaja besprijekorne performanse s elegantnim metalik deco dizajnom i ultra-uskim okvirom od 1,7 mm koji poboljšava doživljaj uranjanja u zaslon. Oba uređaja imaju ocjenu IP68,⁹ osiguravajući otpornost na vodu i prašinu za izdržljivost i opuštenost pri korištenju. Xiaomi 14T Pro dolazi s profinjenim metalnim okvirom koji mu nudi dašak sofisticiranosti te do čak 116 posto veću otpornost¹º protiv savijanja i oštećenja u odnosu na prethodnu generaciju. 3D zakrivljena poleđina povećava udobnost i prianjanje, dok metalik dekor stvara dojam luksuza. Xiaomi 14T Pro ima tri opcije boja: Titan sivu, Titan plavu i Titan crnu,⁸. Xiaomi 14T dostupan je u Titan sivoj, Titan plavoj, Titan crnoj i Limun zelenoj.⁸ Limun zelena varijanta izrađena je od bio-baziranog PU materijala s četveroslojnom strukturom, koja uključuje 50 posto materijala na bio bazi, uključujući vlakna limuna i 100% reciklirani PET, što ga čini ekološki prihvatljivim izborom.¹º

Cijena i dostupnost

Xiaomi 14T Pro bit će dostupan u tri opcije boja: Titan plava i Titan crna.

Xiaomi 14T bit će dostupan u četiri opcije boja: Titan plava, Titan crna i Limun zelena.⁸

Xiaomi 14T Pro dolazi u memorijskoj varijanti 12 + 256 GB po cijeni od 899 EUR, dok Xiaomi 14T dolazi u memorijskoj varijanti 12 + 512 GB po cijeni od 899 EUR. Više informacija: https://xiaomi.com.hr/xiaomi-14t/

Xiaomi je pripremio posebnu ponudu u periodu od 27. rujna do 31. listopada u sklopu koje će svi kupci bilo kojeg uređaja iz nove Xiaomi 14T serije na poklon dobiti Xiaomi robotski usisavač E10.

1 Zaslon podržava maksimalnu brzinu osvježavanja od 144 Hz. Stopa osvježavanja zaslona može se malo razlikovati ovisno o različitim sučeljima aplikacija i kvaliteti slike u igricama. Molimo pogledajte stvarno iskustvo.

2 Gemini je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Mobilna aplikacija Gemini dostupna na odabranim uređajima, jezicima i zemljama. Potrebna internetska veza. Provjerite točnost odgovora.

3 Circle to Search with Google bit će dostupan 6. listopada 2024. Dostupno na odabranim uređajima i potrebna je internetska veza. Radi na kompatibilnim aplikacijama i površinama. Rezultati mogu varirati ovisno o vizualnim podudaranjima.

4 Dostupnost AI značajki može se razlikovati ovisno o regiji. Više informacija potražite na lokalnoj web stranici. AI značajke dostupne putem OTA-e počevši od 26. rujna 2024.

5 Podaci dobiveni sa službene stranice MediaTeka. Stvarni rezultati mogu varirati.

6 Molimo konzultirajte lokalnog prodavača o dostupnosti strujnog adaptera u kutiji.

7 Podaci dobiveni od Xiaomi Internal Labs. U usporedbi sa Xiaomi 13T Pro.

8 Dostupnost boja može se razlikovati od regije do regije.

9 Uređaj je certificiran kao otporan na vodu i prašinu isključivo u specifičnim laboratorijskim uvjetima koji ne odgovaraju normalnim uvjetima uporabe. Jamstvo ne pokriva oštećenja od tekućine uzrokovana uvjetima koji nisu uvjeti ispitivanja. Zaštita od prodora može se pogoršati zbog istrošenosti, fizičkog oštećenja i/ili rastavljanja potrebnog za popravak. Za više informacija pogledajte službenu web stranicu Xiaomi.

10 Podaci testirani u Xiaomi Internal Labs, stvarni rezultati mogu varirati.

11 Rezultati mogu varirati ovisno o vizualnim ili audio podudaranjima.

12 Dual SIM može se razlikovati ovisno o dostupnosti u regiji. Upotreba eSIM-a zahtijeva plan bežične usluge. Ovaj plan usluge može podlijegati određenim ograničenjima korištenja za promjenu pružatelja usluga i roaminga (čak i nakon isteka ugovora). Dostupnost eSIM-a može se razlikovati ovisno o zemlji/regiji i operateru. Za više informacija obratite se svom operateru.

13 Mogućnosti Wi-Fi 7/Wi-Fi 6E/Wi-Fi 6 mogu se razlikovati ovisno o regionalnoj dostupnosti i mrežnoj podršci. Wi-Fi povezivost (uključujući Wi-Fi frekvencijske pojaseve, Wi-Fi standarde i druge značajke ratificirane u specifikacijama standarda IEEE 802.11) može se razlikovati ovisno o regionalnoj dostupnosti i mrežnoj podršci. Funkcija se može dodati putem OTA-e kada i gdje je primjenjivo.

14 Dostupnost NFC-a može se razlikovati od tržišta do tržišta.

15 Kompatibilan sa Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Pad 6, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra i Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro.

16 Podaci o performansama CPU-a i GPU-a koje je testirao Xiaomi Internal Labs, u usporedbi s Dimensity 9200+. Podaci o performansama procesora testirani na temelju višejezgrenog testa Geekbench 6. Podaci o performansama GPU testirani na temelju GFXbench 5 1440P AztecRuins Vulkan.

17 Samo novi korisnici usluga Google One i YouTube Premium. Primjenjuju se uvjeti. Mjesečna pretplata počinje na kraju probnog razdoblja. Otkaži bilo kada. 18 Ova je promocija dostupna isključivo novim korisnicima Spotify Premiuma koji iskorištavaju individualni plan. Spotify zadržava pravo otkazivanja promocije u bilo kojem trenutku. Primjenjuju se uvjeti i odredbe.

19 Dostupno na odabranim jezicima. Potrebna internetska veza. Provjerite točnost odgovora.

20 Potrebna internetska veza. Provjerite točnost odgovora.

21 Podaci dobiveni od Xiaomi Internal Labs. U usporedbi sa Xiaomi 13T Pro.

O korporaciji Xiaomi

Xiaomi, tehnnološka tvrtka je osnovana u travnju 2010. i uvrštena na Glavni odbor burze u Hong Kongu 9. srpnja 2018. (1810.HK). Xiaomi je tvrtka za potrošačku elektroniku i pametnu proizvodnju s pametnim telefonima i pametnim hardverom povezanim IoT platformom.

Vodeći se vizijom "Sprijateljite se s korisnicima i budite najbolja tvrtka u srcima korisnika", Xiaomi kontinuirano slijedi inovacije, visokokvalitetno korisničko iskustvo i operativnu učinkovitost. Tvrtka neumorno izrađuje inovativne proizvode s poštenim cijenama kako bi svi u svijetu mogli uživati ​​u boljem životu kroz inovativnu tehnologiju.

Xiaomi je jedna od vodećih svjetskih kompanija za pametne telefone, sa svojim globalnim isporukama pametnih telefona među prva tri, a globalni MAU (uključujući pametne telefone i tablete) dosegnuo je 641,2 milijuna u prosincu 2023. Kompanija je također uspostavila vodeću svjetsku potrošačku AIoT (AI+IoT) platformu, dosegnušvi približno 739,7 milijuna pametnih uređaja povezanih s njom (isključujući pametne telefone, prijenosna računala i tablete) do 31. prosinca 2023. U listopadu 2023. Xiaomi je nadogradio svoju strategiju na pametni ekosustav "Ljudski × Auto × Dom", kojom spaja osobne uređaje, proizvode za pametnu kuću i automobile. Xiaomi se uvijek fokusira na humanost i predan je pružanju sveobuhvatnih, bolje povezanih iskustava. Xiaomi proizvodi prisutni su u više od 100 zemalja i regija diljem svijeta. U kolovozu 2023. Xiaomi je petu godinu zaredom uvršten na popis Fortune Global 500, zauzevši 360. mjesto.

Xiaomi je sastavni dio Hang Seng Indexa, Hang Seng China Enterprises Indexa, Hang Seng TECH Indexa i Hang Seng China 50 Indexa.