Modni ulov na Royal Bride marketu – saznajte gdje po prvi puta u Hrvatskoj možete uloviti vjenčanice po nikad nižim cijenama

Sigurno ste se više puta zatekli u razmišljanju kako bi idealno bilo da domaće, hrvatske modne rasprodaje budu jednake onima u zapadnim zemljama, primjerice Americi. Posebice kada je u pitanju najvažniji dan u godini i odijevanje za vjenčanje. Upravo taj trend sa zapada na hrvatsko tlo uvela je Ivana Bilić Marina, vlasnica Royal Bride Ateljea, koja je zaslužna za nadolazeći Wedding Market by Royal Bride pod sloganomVjenčanica iz snova po cijeni iz snova. Ovaj mSigurno ste se više puta zatekli u razmišljanju kako bi idealno bilo da domaće, hrvatske modne rasprodaje budu jednake onima u zapadnim zemljama, primjerice Americi. Posebice kada je u pitanju najvažniji dan u godini i odijevanje za vjenčanje. Upravo taj trend sa zapada na hrvatsko tlo uvela je <strong>Ivana Bilić Marina, vlasnica Royal Bride Ateljea</strong>, koja je zaslužna za nadolazeći <strong>Wedding Market by Royal Bride</strong> pod sloganom<em>Vjenčanica iz snova po cijeni iz snova.</em> Ovaj m<a>arket costum made vjenčanica, svečanih haljina i muških odijela </a>očekuje nas u subotu, <strong>9. studenog od 9 do 18 sati u zagrebačkom prostoru Peron 16, na adresi Magazinska ulica 16.</strong>

Na ekskluzivnom modnom druženju mnoge buduće mladenke, ali i kume i maturantice imat će priliku probati jedinstvene svečane haljine i custom made vjenčanice, koje su tražene kod mladenki koje svoje želje nisu uspjele ispuniti kroz dizajnirane kolekcije i postojeće krojeve. Međutim, visoka cijena vrlo je čest razlog zašto se od ove ideje odustaje. No u Royal Brideu unikatan dizajn izrade vjenčanica i haljina te odijela, bit će po iznimno niskim cijenama, što ovaj wedding market čini idealnom prilikom za sve buduće mladenke, maturantice i ljubitelje svečane mode da pronađu svoje savršene odjevne komade po iznimno povoljnim uvjetima.

Vlasnica Royal Bride brenda, Ivana Bilić Marina pojasnila je želju za ovakvim modnim događajem: „Royal Bride postoji već petnaest godina i u tom periodu svakodnevno se susrećem s mnogim željama klijentica koje mi često vrlo euforično prenose svoje ideje koje što vjernije pokušavam kreirati. No, često, u tom procesu kreiranja i ostvarivanja želja primijetim da nažalost, često odustanu od svoje prvobitne zamisli, upravo zbog visine cijene modela vjenčanica koji su zamislile. To me čini jednako tužnom kao i njih te sam, kroz godine gledajući mnoge žene, pokrenula ideju wedding marketa po uzoru na mnoge zapadne zemlje, gdje postoje isključivo rasprodaje specijalizirane za vjenčanice – no po iznimno niskim cijenama te nove modele i custom made postaje dostupan svima. Naš jedinstveni wedding market nudit će i svečane haljine i odijela, a bit će dostupno više od 600 raznih modela.“

Hrvatskom modnom tržištu nedostajalo je upravo ovakvih specijaliziranih događaja, a posebnost Wedding marketa by Royal Bride jeda će sve buduće mladenke i svi zaljubljenici u elegantnu modu na samoj lokaciji na Peronu 16 dobiti i stručne savjete, odnosno koji modeli bi nabolje išli uz njihovu figuru te ukoliko je potrebno štogod prekrojiti, stručni tim Royal Bridea će se pobrinuti i za taj segment.

Vizionar i lider u modnoj industriji već punih petnaest godina, Royal Bride poziva sve zainteresirane na ovaj jedinstveni modni događaj.

