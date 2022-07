Fokusiranjem na pandemiju mnogi su zapostavili redovne kontrole i redovito vježbanje. Mnogima ni financije nisu ostavile puno prostora za ulog u najvažnije – u same sebe.

Upravo ta situacija potakla je dvoje vrhunskih sportaša, Stjepana Ursu i Evu Rusan Ursu da osmisle program koji će biti besplatan za sve koji nemaju financijsku mogućnost plaćati svaki mjesec članarine u teretani ili osobne trenere.

„Osluškujući ljude oko nas, a ponajviše naše klijente, odlučili osnovati udrugu koja će svakom pojedincu dati puno više odnosno potpuno personalizirani pristup u ostvarivanju ciljeva. Sjeli smo i osmislili projekt pod nazivom „Nema neide - u krizi kroz sport ostani svoj“, koji je prepoznala Europska unija i sufinancirala iz Europskog socijalnog fonda. Kroz taj projekt proveli smo do sad preko 80 besplatnih online treninga, više od 20 besplatnih treninga na otvorenom u parku za vježbanje i već 6 stručnih seminara iz područja medicine, psihologije i nutricionizma“, kaže nam Stjepan Ursa, idejni začetnik projekta, profesionalni bodybuilder i fitness trener.

Projekt je u realizaciji sad već 7 mjeseci i zadovoljni su dosadašnjim rezultatima i odazivom ljudi: „Ljudima je ovako nešto očito trebalo – besplatan pristup stručnim savjetima i treninzima, reakcije su odlične kao i odaziv ljudi na sve aktivnosti udruge i projekta. Online treninge smo do sad održavali ponedjeljkom, srijedom i petkom preko Zoom-a, a treninge u prirodi svake nedjelje. Odradili smo ih u Zagrebu i Osijeku, a od jeseni planiramo ići i u druge gradove. Najsretniji smo kada vidimo koliko su nam ljudi zahvalni za ono što radimo“, izjavila je Eva Rusan Ursa, predsjednica udruge.

Osim samog projekta udruga ima mogućnosti Online mentorstva za sve one koji se žele detaljnije posvetiti pravilnoj prehrani i treninzima uz stručno vodstvo.

„Online mentorstvo je poseban oblik suradnje gdje treninge i prehranu prilagođavamo svakodnevnom tempu pojedinca i aktivno se brinemo o rezultatima osluškujući želje klijenta kod postizanja ciljeva. Ono što je bitno napomenuti je to da se Online mentorstvo radi kroz aplikaciju potpuno personalizirano, a klijent za kojeg se brine stručni trener od početka do kraja može sam trenirati u bilo kojem dijelu grada/države. Od klijenta se očekuje ozbiljan pristup, a suradnja se dogovara na period od 3 mjeseca jer je to optimalno za postizanje rezultata“, kaže nam Stjepan Ursa.

„Nastavljamo i dalje u istom ritmu od jeseni, krenut će i novi krug besplatnih seminara sa stručnim predavačima iz područja psihologije, nutricionizma i medicine. Ovim putem pozivamo sve vas da nas pratite na našim društvenim mrežama kako bi uvijek bili informirani o aktivnostima udruge“ naglasila je Eva.

„Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost udruge Nema Ne ide“