VRATITE SVOJU SNAGU UZ MOĆNE CRIJEVNE BAKTERIJE

Mikrobiom – ključ naše snageCrijevna flora, poznata i kao mikrobiom, sastoji se od svih mikroorganizama u crijevima. Brojna istraživanja su pokazala da sastav bakterija u našim crijevima ima značajan utjecaj na imunosni sustav, raspoloženje, razinu energije i zdravlje općenito. Ako se poremeti ravnoteža između korisnih i štetnih bakterija, može doći ne samo do probavnih, već i ostalih zdravstvenih tegoba.Dodatno, ako u poslu, školi ili sportu tijelo svakodnevno guramo do krajnjih granica, smanjujemo prokrvljenost upravo našeg najvećeg organa – crijeva. To dovodi do upala koje kao posljedicu imaju sindrom propusnoga crijeva, tzv. leaky gut. Tada štetne tvari, koje bi se trebale izlučiti van iz organizma, mogu neometano prodrijeti u krvotok. Kolaju organizmom potičući daljnje upalne procese, što može imati brojne negativne posljedice: oslabljen imunitet, loše raspoloženje, zdravstvene tegobe, ali i kronični umor i iscrpljenost. Na taj način postajemo nemoćni za nošenje s vlastitom svakodnevicom.

Fizička aktivnost i crijevaNa primjeru fizičke aktivnosti možemo vidjeti kako umjerenost donosi dobrobiti, a preveliki zahtjevi koje stavljamo pred svoje tijelo mogu napraviti više štete nego koristi. Pokazalo se da sport ima povoljan učinak na mikrobiom. Vježbanje dokazano povećava broj i raznolikost crijevnih bakterija, što je neophodno za naše zdravlje, a potiče i proizvodnju antitijela te protuupalnih enzima u crijevima. Druga strana priče je da je sportska aktivnost uvijek popraćena pojačanim protokom krvi u napetim mišićima. Krv potrebna u mišićima tijekom tjelesne aktivnosti povlači se iz drugih organa kao što je probavni trakt. Smanjeni protok krvi u crijevima može imati negativan učinak na apsorpciju hranjivih tvari i na probavu. Intenzivni treninzi obično ostavljaju traga na crijevnoj sluznici jer povećavaju njezinu propusnost. Dodatno, zbog stalnih zahtjeva za visokom učinkovitosti organizma stvara se oksidativni stres, odnosno slobodni radikali koji oštećuju stanice i doprinose bržem starenju i razvoju bolesti. OMNi BiOTiC® POWER – vraća Vas u utrkuU pretrpanoj svakodnevici, sportska, školska, poslovna i privatna očekivanja stavljena ispred nas ponekad su prevelika. Kad uslijed svih obaveza, tome pridodamo nemogućnost odmora, moramo biti svjesni da će nam konstantan umor i iscrpljenost pokazati da trebamo nakratko zaustaviti utrku.

OMNi BiOTiC® POWER, sinbiotik sa 6 pomno odabranih bakterijskih sojeva ljudskog probavnog sustava i 10 milijardi dobrih bakterija u jednoj vrećici, razvijen je za djelovanje na disfunkciju crijevne barijere koja se opaža kod ljudi opterećenih sportskim, poslovnim i školskim obvezama. Visokoaktivne moćne bakterije iz sinbiotika OMNi BiOTiC® POWER, kako i samo ime govori, naseljavaju probavni trakt što dovodi do pozitivnih učinaka naimunosni sustav, smanjuje učestalost, ozbiljnost i trajanje infekcija gornjih dišnih puteva i gastrointestinalnog trakta. Uz dobre bakterije, sadrži i vrijedan magnezij u obliku magnezijeva citrata, koji doprinosi normalnoj psihičkoj funkciji, normalnom funkcioniranju živčanog sustava, ali i smanjenju umora te iscrpljenosti, kako bismo lakše svladali sve napore naše svakodnevice.

