U globalnom koraku prema rodnoj ravnopravnosti, Ferratumova anketa provedena među korisnicima imala je za cilj odgovoriti postoji li razlika među spolovima. Obuhvaćajući 12 različitih tržišta i preko 4600 ispitanika, anketa je otkrila ključne razlike u obrazovanju, karijeri, hobijima i financijama.

Financijska jednakost i emocionalna različitost

Ohrabrujuće je da preko 85 % korisnika diljem svijeta vjeruje da su financijske usluge jednako dostupne svima. Naime, ispitanici iz Bugarske, Estonije i Latvije izrazili su najvišu razinu povjerenja u financijsku jednakost, a slijede ih Švedska, Norveška i Danska s više od 78 %. Da su financije jednako dostupne svima smatra i većina ispitanika iz Hrvatske.



Unatoč pozitivnim pomacima, 75 % ispitanika i dalje doživljava žene emotivnijima i ljubaznijima od muškaraca. Ova percepcija posebno je prisutna u Hrvatskoj, Bugarskoj, Estoniji i Rumunjskoj, gdje se više od 82 % ispitanika slaže s ovom tvrdnjom. Čak i u zemljama poput Finske, Švedske, Norveške i Latvije, više od 68 % priznaje postojanost emocionalnih stereotipa.

Po pitanju izbora visokog obrazovanja, čak 72 % ispitanika navodi da postoje različita društvena očekivanja. Estonija to osjeća najjače, u prosjeku 79 %, a odmah iza nje je Rumunjska s preko 77 %.

Slobodne aktivnosti ističu rodnu podijeljenost

Smatraju li se neki hobiji i slobodne aktivnosti društveno prikladnijima za određeni spol, anketa je pokazala da je u tom području još uvijek vidljiva golema razlika. Zapanjujućih 73 % ispitanih pojedinaca slaže se da se neki hobiji smatraju društveno prikladnijima na temelju spola. Taj je nesrazmjer najizraženiji u Bugarskoj i Rumunjskoj, dok ispitanici iz Finske, Češke i Švedske manje naglašavaju rodne stereotipe. Hrvati većinom smatraju da su neki hobiji ipak prikladniji za muškarce, odnosno žene.

Spolna diskriminacija i trajne razlike na radnom mjestu

Preko 71 % upitanih korisnika vjeruje u povlašten tretman ili diskriminaciju na temelju spola. Ovakvo mišljenje prevladava posebno među stanovnicima Danske, Njemačke i Norveške s više od 76 % slaganja s ovom tvrdnjom. Pojedinci koji zbog pripadnosti određenom spolu ne osjećaju da su povlašteni ili podređeni, u prosjeku, njih preko 63 % živi u Latviji, Sloveniji, Češkoj, Finskoj i Švedskoj. Hrvatski ispitanici se slažu da je spolna diskriminacija prisutna, no nije toliko izražena kao prije.



Očekivano, predrasude na temelju spola i dalje su najvidljivije u poslovnom okruženju, što smatra oko 68 % ispitanika. Bugarska, Rumunjska, Estonija i Njemačka najviše osjete pristranosti na radnom mjestu, a slijede ih zemlje poput Češke, Norveške, Švedske i Latvije. Hrvatski ispitanici također svjedoče različitom tretmanu na temelju svog spola.



Unatoč napretku, istraživanje naglašava potrebu za kontinuiranim naporima u rješavanju pitanja rodne nejednakosti. Ferratum ostaje predan podizanju svijesti i osnaživanju žena, što aktivno i čini u sklopu kampanje za Dan žena. Kao globalni lider u modernim financijama, posvećen je promicanju jednakih mogućnosti s ciljem stvaranja inkluzivne i uravnotežene budućnosti.

