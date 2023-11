Ručno pranje posuđa, osim što oduzima dragocjeno vrijeme koje možemo iskoristiti za odmor i druženje s obitelji ili prijateljima, često troši i do 10 puta veću količinu vode nego perilice posuđa, te nije u potpunosti higijensko rješenje, budući da su spužvice za pranje, ako se ne mijenjaju redovito često, stanište stotina vrsta bakterija i neekološki materijal koji zagađuje naš okoliš.

Vrijeme je da zamijenite ručno pranje posuđa pranjem u perilici posuđa kako biste dobili higijenski čisto posuđe. Tehnologije utkane u Beko perilice posuđa donose brojne prednosti za krajnje potrošače. SelfDry tehnologija u Beko perilicama posuđa ubija do 99% bakterija i virusa kombinirajući ispiranje vrućom vodom s udarom pare što omogućuje da se posuđe bolje osuši, dok tehnologija CornerIntense uz pomoć inovativne ručice za pranje s rotirajućom mlaznicom zahvaća svaki kutak perilice i donosi bolje rezultate čišćenja. Pet puta bolju učinkovitost pranja osigurat će Beko AquaIntense tehnologija zahvaljujući poboljšanoj mlaznici za pranje i visokom pritisku vode, a SteamGloss će se pobrinuti da staklene čaše imaju savršen sjaj duži vremenski period.

Danas svi postajemo sve više svjesni učinka koji imamo na okoliš. Korištenjem perilica posuđa s AutoDose tehnologijom postići ćete uštedu i veću učinkovitost pranja zahvaljujući automatskom doziranju deterdženta ovisno o odabranom programu. Istovremeno, ProSmart inverterski motor osigurat će duži životni vijek perilice posuđa, manju buku i manju potrošnju električne energije. Veoma visoka energetska učinkovitost uređaja štedi energiju i novac, te brine o prirodnom okolišu.

Prepustite brigu oko pranja posuđa profesionalcima – neka perilica posuđa brine o čistom posuđu, a vi odvojite vrijeme za ono u čemu zaista uživate.

