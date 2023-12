Zdravlje, sreća i blizina najdražih osoba neke su od najljepših želja koje možemo poželjeti jedni drugima u ovo predblagdansko vrijeme. A upravo su i one među čestitkama koje prodavačice i prodavači u Studencu ovih dana prenose svojim vjernim kupcima u susjedstvu. I to ne samo dok se redovito susreću među policama u prodavaonicama. Naime, oni najkreativniji zaposlenici, među njih više od 6000, dobili su priliku prenijeti svoje misli i na papir! Tako svi kupci u 1200 prodavaonica Studenca mogu pročitati iskrene želje za nadolazeće blagdane koje su im osobno ispisali neki od zaposlenika Studenca. I sada je svakodnevni ljubazni 'Dobar dan, susjeda' u Studencu postao srdačan 'Sretan Božić i Nova 2024!'.

Jer prodavačice i prodavači u Studencu većinu svojih kupaca viđaju svaki dan i znaju se 'u dušu'. Oni znaju da je susjedu upravo 'zagorjelo' mlijeko jer se vratio po novu litru nakon što je prije nekoliko minuta već kupio jednu. Da je užina jednom prvašiću najbolja sa zimskom, a nikako ne s čajnom salamom. Ili da pred večer redovito dolazi susjeda po kavu To Go za još ugodniju šetnju sa svojom labradoricom Etom. I ima li onda toplije i prirodnije geste nego da svojim susjedima – kupcima, požele najsretnije blagdane i na porukama koje se nalaze u prodavaonicama diljem Hrvatske.

No, svaka lijepa želja još je ljepša ako uz nju ide i konkretno dobro djelo. Naime, poruke s čestitkama zaposlenika ujedno su i prijavnice na kojoj svaki kupac može predložiti svog susjeda ili blisku osobu za osvajanje vrijednog paketa s namirnicama koje im mogu trajati i dva mjeseca. Dovoljno je nakon kupovine ispuniti osnovne podatke na prijavnici i ubaciti je u prigodne kutije u svakoj prodavaonici. Prijavnice je moguće ispunjavati svaki dan i uz svaku kupnju sve do 18. prosinca u 12 sati. A zatim će na taj dan po jedna prodavačica ili prodavač u svakoj od 1200 prodavaonica Studenca u isto vrijeme izvući iz kutije po jednu prijavnicu. I tako će na adrese 1200 sretnih susjeda do Božića krenuti paketi svakodnevnih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda. A nekima od njih vrijedne darove uručit će osobno Maja Šuput i Marijana Batinić pred sam Božić!

U Studencu su iznimno ponosni jer zaposlenici tako na najneposredniji način sudjeluju u blagdanskoj radosti svojih sugrađana, a upravo ih oni najbolje poznaju! Istovremeno su ispunjeni pozitivnim blagdanskim duhom jer će donijeti 1200 osmijeha na lica svojih susjeda ili njihovih najmilijih. Jer sretni susjedi znače i sretne blagdane!