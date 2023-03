U njemačkom gradu Neudstadut održalo se prvo ovogodišnje međunarodno ocjenjivanje vina Mundus Vini Spring Tasting. Natjecanje Mundus Vini osnovano je od strane Meininger Verlag, a smatra se jednim od prestižnijih međunarodnih natjecanja vina na području Njemačke. U 6 dana stručni žiri sastavljen od 242 međunarodnih vinskih stručnjaka iz 46 zemalja kušalo je preko 7500 vina.

Vinarija Kutjevo je dobila iznimno priznanje za Ledenu berbu graševine iz 2018. godine, koja je osvojila veliku Grand Gold medalju uz titulu Best of Show Croatia. Nagrada Grand Gold dodjeljuje se samo najboljim vinima dok se dodatna oznaka 'Best of Show' dodjeljuje najboljem vinu unutar svake kategorije. Da bi međunarodno ocjenjivačko povjerenstvo vinu dodijelilo ovu medalju, vino mora osvojiti najmanje 95 bodova. Srebrene medalje su stigle za novu berbu Kvalitetne butelje graševine 2022., te ekskluzivnu liniju Koria cuveé iz 2018. berbe. Linija Koria je također dostupna za zakup unutar jedinstvenog novo otvorenog vinskog Trezor koji omogućuje vlasnicima trezorskih zapisa idealni ambijent u kojem će kada dođe vrijeme imati priliku kušati svoje nagrađivano vino na vrhuncu zrelosti. Rijetka su vinogorja u kojima vladaju povoljni makro i mikro uvjeti koji omogućuju proizvodnju tako široke lepeze nagrađivanih vina od mirnih, pjenušavih pa sve do ledene berbe.

Natjecanje Mundus vini se strateški održava prije velikog međunarodnog sajma vina ProWien u Düsseldorfu na kojem će vinarija Kutjevo predstaviti svoja vina. Na sajmu ProWien Mundus Vini će održati posebnu ceremoniju u kojoj će prezentirati najbolja vina natjecanja iz kategorije Best of Show. Nagrade na velikim međunarodnim natjecanjima iz godine u godinu potvrđuju kvalitetu vina iz kutjevačkog vinogorja te promoviraju i pokreću izvoz i prodaju na svjetskom tržištu.

Više informacija, možete pronaći na web stranici www.kutjevo.com, a putem webshopa naručiti te isprobati nagrađena vina.