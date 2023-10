Veliki jesenski party uz koncert nakon još jednog uspješnog InDizajn sajma

Ovoga puta inače tradicionalno 'post sajamsko' druženje okupilo je preko 200 uzvanika, među kojima su bile i brojne poznate osobe, u klubu Matis. Saznajte i tko je bio specijalni glazbeni gost i pogledajte opuštenu i veselu atmosferu sa zabave!

Nakon kratkog predaha koji je svima - i izlagačima i organizatorima bio potreban nakon InDizajn sajma koji se protekli vikend održao u Areni Zagreb, upriličen je veliki party koji su pripremili Mirjana Mikulec interijeri i RTL. Ovakva druženja postala su prava tradicija i prepričavaju se dugo nakon što budu održani zbog dobre opuštene atmosfere i veselog, neformalnog druženja.

Ovaj puta zabava je održana u poznatom zagrebačkom klubu Matis kojeg osim super atraktivne lokacije u širem središtu grada, krasi predivan ambijent - prostrana elegantna dvorana, terasa okružena zelenilom i pogled na fontanu.

Partyju su se pridružile i mnoge poznate osobe iz javnog života i TV osobe, između ostalih i Damira Gregoret, Ivana Brkić Tomljenović, Monika Kravić i Mirna Maras Batinić.

„Nakon kratkog predaha i sređivanja dojmova, ovo je najbolji mogući način iskazivanja zahvalnosti svima koji su sudjelovali na našem sajmu opuštajući se uz druženje, piće, ukusne zalogaje i dobru glazbu. Neizmjerno sam zadovoljna jer vidim kako je sajam iz godine u godinu bolji, veći, raznolikiji i utjecajniji o čemu svjedoče kako vraćanje naših stalnih i dolazak novih izlagača tako i oni novi te povratne informacije u medijima, reakcijama posjetitelja i izlagača“, istaknula je Mirjana Mikulec koja je sa svojim timom sajam pozicionirala na visoko mjesto na listi sajmova u regiji.

Iako sajam iziskuje mjesece rada i znatno veći trud, dizajnerica i njezin tim potrudili su se i da party u Matisu bude osmišljen do posljednjeg detalja. Pažnja je posvećena svakom detalju – od izgleda dvorane, pa do biranih jela kao i pića by Fakin vina, Carlsberg piva, napitaka Jane i Jamnice.

Za ljubitelje koktela upriličena su i tri kutka u kojima su glavne uloge imali Aperol, Tanqueray i Casamigos.

Dio dvorane Matisa bio je rezerviran za slane i slatke delicije a za sve to se pobrinuo Catering Kvatrić.

Vrhunac večeri bio je mini koncert jednog od najpoznatijih domaćeg glazbenika Petra Graše. Splitski pjevač redovit je gost na partyjima InDizajna, a u njegovim pjesmama uz ples su uživali svi uzvanici.