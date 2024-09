Velika Gorica postat će središte izvedbenih umjetnosti i suvremenih praksi

Oglede festival će se održati od četvrtka do nedjelje, od 3. do 5. listopada na lokacijama u Parku Plemenite Općine Turopoljske i novo otvorenom Interpretacijskom centru Muzeja Turopolja u Velikoj Gorici. Program uključuje umjetnike i performere koji će sudjelovati u nizu interaktivnih izvedbi, od arhitektonskih šetnji do happeninga na otvorenom.

Festival se otvara u četvrtak, 3. listopada u 18:00 sati happeningom "Gozba" Ljiljane Mihaljević, a slijede izvedbe i performansi koji će kroz tri dana obogatiti kulturnu scenu Velike Gorice. Ove godine je Oglede festival uključen i u poznatu manifestaciju Petek na Gorice koju će svojim izvedbama upotpuniti Vice Tomasović, Nikolina Butorac, kreativna agencija Vrisak, Debatni klub Velika Gorica te Teatro Verrdi.

Uz raznovrsne performanse, predstave i umjetničke intervencije, ovogodišnja tema "Dihotomija grada" istražuje kako prostor oblikuje naš identitet i iskustvo. Posjetitelji će moći istraživati grad na potpuno nove načine, kroz umjetničke intervencije i instalacije na zanimljivim lokacijama, čime će grad privremeno transformirati u platformu za istraživanje identiteta i prostora.

Čitav program možete pronaći u nastavku:

Četvrtak, 3.10.2024., Park Plemenite Općine Turopoljske 18:00 Otvorenje festivala 18:30 Ljiljana Mihaljević: "Gozba", happening / instalacija

Petak, 4.10.2024., Park Plemenite Općine Turopoljske 11:00 Vice Tomasović: "Vice na Gorice", performans 11:00 Nikolina Butorac: „Dekonstrukcije kroz slatko“, eat art akcija 17:30 Mali disco u parku by Vrisak 18:30 Debatni klub Velika Gorica: "Participacija građana u urbanizaciji: ZA/PROTIV", interaktivna debata 19:30 Teatro Verrdi: "Kronika nestajanja", kazališna predstava (dvorana Interpretacijskog centra Muzeja Turopolja)

Subota, 5.10.2024., Muzej Turopolja, Interpretacijski centar, unutarnje dvorište 10:30 Kristina Vujica: "Arhitektura bez tura" (lat. Bos primigenius), arhitektonska šetnja 12:00 Juraj Šantorić: „Jura i pl. Tur“, performans 19:00 Josip Bišćan: "Ikar", neverbalna predstava 19:30 Kata Mijatović: „Buđenje, Velika Gorica“, performans 20:00 Nero: "Feelin' safe yet?", pokretna instalacija 20:00 Cura i Dečko: zaljubljeno-glazbeni elektro par



Više informacija i kompletan program pronađite na našoj web stranici Oglede Festival 2024 i društvenim mrežama festivala.

Vidimo se!

„Oglede“ organiziraju Štoos teatar i Galerija Galženica Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, uz podršku Plartforme za medije i kulturu. Suorganizatori su Muzej Turopolja, Turistička zajednica Velike Gorice, Zaklada „Zamah“ te „Trećeprostor“ i Studio 9. Oglede podupiru Grad Velika Gorica i Zagrebačka županija putem programa Javnih potreba u kulturi za 2024.

