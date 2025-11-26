VEKA PVC prozori kao investicija u budućnost

Od 1960-ih, PVC prozori doživjeli su strelovit rast popularnosti, a danas, zahvaljujući tehnološkim inovacijama tvrtke VEKA, predstavljaju ne samo estetski, nego i ekonomski i ekološki najodrživiji izbor. Umjesto kratkoročne kupnje, VEKA PVC prozori nude sveobuhvatnu investiciju u energetsku učinkovitost, trajnu kvalitetu i zaštitu okoliša.

Energetska transformacija doma: Od gubitka do uštede

Prozori su često najveći krivac za gubitak topline u kućanstvu. Globalna statistika je alarmantna: energetski gubici na prozorima odgovorni su za gotovo 1 gigatonu emisija godišnje, što je gotovo jednako emisiji čitavog zrakoplovnog sektora. U borbi protiv globalne potrošnje energije, prozori su stoga vitalna karika. VEKA je odgovorila na ovaj izazov inovativnom tehnologijom. Sustavi profila poput VEKA SOFTLINE 82 i VEKAMOTION 82, s multikomornom izolacijskom tehnologijom i dubinom ugradnje od 82 mm, osiguravaju izvrsnu toplinsku i zvučnu izolaciju. To rezultira značajnim uštedama na troškovima grijanja i tihim, ugodnim životnim prostorom.

Dizajn i trajnost: Kvaliteta razreda A za estetiku bez kompromisa

PVC prozori nude širok raspon dizajnerskih opcija, pa se besprijekorno uklapaju u moderne, estetične objekte. Dostupan je širok raspon boja i dekoracija koje oponašaju drvo i metal za kreativni dizajn površina. Najnovija linija folija, VEKA Feinstruktur, oduševljava fino strukturiranim, mat površinama koje vizualno oponašaju praškasto obložene aluminijske prozore, čineći zgrade ljepšima.

Po pitanju materijala, VEKA se obvezuje na najvišu kvalitetu. Svi profili, uključujući i sustave poput SOFTLINE 82, proizvode se isključivo u skladu s Klasom A prema standardu DIN EN 12608. To podrazumijeva zajamčenu debljinu vanjskog zida od 3.0 mm (tolerancija ±0.2 mm), osiguravajući posebno visokoučinkovite prozore koji pouzdano funkcioniraju desetljećima i idealni su za izradu elemenata velikog formata. Ova izvrsnost materijala čini VEKA PVC prozore superiornim izborom.

Foto: Promo

Lako održavanje i dugotrajna isplativost

PVC prozori također prednjače kada je riječ o njezi i održavanju. PVC-U površina izuzetno je otporna na prljavštinu i vremenske uvjete, eliminirajući potrebu za skupim i dugotrajnim naknadnim bojanjem kao kod drvenih prozora, čime se štedi novac, vrijeme i dragocjeni resursi. Za još lakšu njegu, VEKA je razvila novu VEKAPRO liniju za čišćenje i njegu u suradnji sa specijalistom Sonax, nudeći optimalan proizvod za svaki aspekt njege prozora – od redovitog do intenzivnog čišćenja i brtvljenja, pa sve do njege brtvi i okova. Kombinirana ekspertiza tvrtki VEKA i Sonax jamči visoku učinkovitost i nježno čišćenje i održavanje PVC profila. VEKAPRO proizvodi mogu se kupiti izravno od VEKA partnera u Hrvatskoj i Sloveniji.

Cirkularna ekonomija u građevinarstvu: Ekološka odgovornost

VEKA je istinski predvodnik u održivosti. Kada PVC prozori dosegnu kraj svog životnog ciklusa, mogu se gotovo stopostotno reciklirati. Od 1993. godine, VEKA Umwelttechnik GmbH reciklira stare PVC prozore i proizvodni otpad, pretvarajući ih u visokokvalitetne granulate koji se vraćaju u proizvodni ciklus. Marijo Lobor, regionalni prodajni menadžer tvrtke VEKA AG za Hrvatsku i Sloveniju, naglašava: „Granulati koji nastaju reciklažom nisu ni u kojem slučaju inferiorni u odnosu na izvrsne karakteristike novoproizvedenog PVC-a. Prosječni maksimalni postotak recikliranog materijala u profilu prozora obično iznosi oko 50%, a reciklirani materijal uglavnom se koristi u jezgri profila.“ Brojni proizvođači prozora već odlažu svoj korišteni PVC putem inicijative VEKA Umwelttechnik. Osim toga, VEKA AG aktivno podržava i inicijativu VinylPlus, dobrovoljnu obvezu europske PVC industrije za održivu proizvodnju i uporabu PVC-a.

Isplativost koja traje: Savršen omjer cijene i učinka

Uz sve navedene prednosti – izvrsnu zvučnu i toplinsku izolaciju, lako održavanje i dugotrajnost, mogućnost reciklaže, širok raspon dizajnerskih opcija, prilagođenost zahtjevima u Hrvatskoj, te profile najviše kvalitete Klase A – VEKA profili garantiraju vrlo dobar omjer cijene i učinka. Ta isplativost omogućuje i proizvođačima i graditeljima postizanje visokog stupnja isplativosti. VEKA stoga nudi izvanredna rješenja, kako za projekte izgradnje, tako i za renovacije.

Za koju god se vrstu profila odlučite, pronaći ćete nešto za sebe u vrhunskom VEKA asortimanu. Posjetite službenu VEKA stranicu u Hrvatskoj, veka.hr, i pronađite svoj idealan profil. U slučaju da imate bilo kakva pitanja, s povjerenjem se obratite VEKA-inim prodajnim predstavnicima koji će rado odgovoriti na sva vaša pitanja.