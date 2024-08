Vaši idealni partneri za povratak u školu

To nekada može biti zahtjevan zadatak, no, donosimo vam savjete kako uz inovativne značajke Samsung Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G pametnih telefona i Galaxy Tab S9 FE tableta, možete olakšati kupovinu i pronalaženje svega što vam je potrebno za početak školske godine.

Napravite popis i organizirajte se!

Prvi korak kod kupovine školskih potrepština je napraviti dobar plan. Kreirajte detaljan popis školskog pribora kojeg je potrebno kupiti, a za to vam može poslužiti Notes značajka na Samsung Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G pametnim telefonima i Galaxy Tab S9 FE tabletima. Korištenjem ove značajke možete napraviti vrlo detaljan popis predmeta, a isto tako možete odrediti školski pribor po prioritetima radi bolje organizacije i efikasnije kupovine. Osim toga, Notes vam omogućuje da jednostavno dodate i uklonite stavke s popisa. Na ovaj način, vaša priprema za školsku godinu postaje puno jednostavnija i organiziranija, a vi možete biti sigurni da ćete imati sve što vam je potrebno.

Pametna kupovina uz tehnologiju!

Dok pomno pratite vaš popis školskog pribora i gledate back to school videe na društvenim mrežama, naišli ste na višenamjensku školsku torbu koju već dugo tražite. Umjesto da ju ručno tražite na više web stranica ili idete od trgovine do trgovine, koristite značajku Circle to Search na Galaxy A35 5G i Galaxy A55 5G1 pametnim telefonima i Galaxy Tab S9 FE tabletima. Jednostavnim kružnim pokretima oko torbe na snimci zaslona, Circle to Search može odmah identificirati proizvod i prikazati rezultate pretraživanja. Tako u svega par sekundi možete saznati korisne informacije poput one gdje ju upiti, ali i usporediti cijene u trgovinama.

Isto tako, ova funkcija možete biti vrlo korisna i kada, primjerice, šećete gradom i vidite tenisice koje su upravo sada veliki hit na TikTok-u. Korištenjem Circle to Search značajke možete odmah pronaći gdje je tenisice moguće kupiti, koliko koštaju i u kojim su sve bojama dostupne. Zahvaljujući Circle to Search i novom načinu pretraživanja pomoću jednostavne geste i bez mijenjanja aplikacija, nikada nije bilo jednostavnije pronaći školsku torbu ili bilo koji drugi željeni proizvod. Sve informacije su vam nadohvat ruke!

Novi i zabavniji način učenja!

Circle to Search je izuzetno koristan alat ne samo za kupovinu, već i za učenje. Zamislite da se nalazite u zoološkom vrtu i vidite životinju o kojoj želite saznati više, jednostavno koristite Circle to Search značajku, fotografirajte životinju i alat će vam pružiti brze informacije o njenim karakteristikama, staništu i navikama. Isto tako, ako naiđete na zanimljiv grafit na ulici, ali ne znate njegovo značenje ili poruku, Circle to Search vam omogućuje da identificirate umjetnika, saznate više o stilu i poruci koja stoji iza tog umjetničkog djela. Ovaj alat čini istraživanje i učenje novih stvari bržim i zabavnijim, bilo da se radi o spontanim trenucima ili planiranom obrazovanju.

Ovu back to school sezonu maksimalno iskoristite najnoviju Samsung Galaxy A seriju i značajku Circle to Search. Prepustite se čarima ove pametne tehnologije i uživajte u brzoj kupovini školskog pribora, nove odjeće te povratku u školske klupe i zabavnom učenju. Uz Galaxy A seriju, spremni ste za sve nove izazove i prilike koje vam donosi nova školska godina!