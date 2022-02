Ovo su novije verzije prethodno spomenutih legendarnih igara i ono najvažnije, imaju zajedničke Jackpotove. Cash Connection serija igara ima povezane Jackpotove, što znači da ako igrač igra jednu od Cash Connection igara, Jackpot raste i u ostalim igrama. Da dodatno pojasnimo, vrijednost progresivnih Jackpotova u igri puno brže raste zbog toga što se u iznose pridodaju doprinosi iz uloga svih igrača iz svih Cash Connection igara.

Cash Connection igre jedne su od najigranijih jer sadrže sve što igrači vole kod prethodnih nastavaka, a uz to su dodane i nove uzbudljive značajke. Prva verzija Book of Ra izašla je davne 2005. godine, a Cash Connection Book of Ra predstavljena je 16 godina kasnije. Igra ima 10 dobitnih linija i legendarnog istraživača koji je glavni simbol i koji povećava vrijednost uloga do 500 puta.

Cash Connection Sizzling Hot nastavak je legendarne igre sa voćkicama po kojima su casino igre i prepoznatljive. Tu je najvrijedniji simbol sedmica, a ako ih se pojavi pet po liniji, dobitak se može povećati 1000 puta od vrijednosti uloga! Bilo da ste početnik ili iskusni igrač, Cash Connection Charming Lady je igra za vas. Osvojit će vas jednostavnošću, besplatnim vrtnjama i naravno dobitcima jer ima četiri razine Jackpota.

Uz Cash Connection igre lakše je osvojiti Jackpot, ali još je lakše uz promocije na Admiral Online casinu. U tijeku je veliki, mjesečni turnir u kojem sudjeluju navedene Cash Connection igre, ali i mnoge druge. Nagradni fond turnira je casino bonus od nevjerojatnih 500.000 kn, a navedenu nagradu dijeli 1.000 igrača. Dok igrate Cash Connection igre možete osvojiti Jackpot, a neki mogu osvojiti udio od pola milijuna kuna!

Turnir traje do kraja veljače, ali to nije jedini razlog zbog kojeg bi trebali posjetiti Admiral online casino. Nagradni fond koji su pripremili za svoje igrače premašuje 1.000.000 kn u bonusima! Uz mjesečni turnir, gdje najbolji igrač odnosi 50.000 kn bonusa, tu su i tjedni turniri i igre tjedna.

U tjednim turnirima Admiral nagrađuje s 60.000 kn bonusa 200 igrača, dok svaki dan petorica igrača osvaja po 1.000 kn bonusa. U tjednim turnirima se mogu naći klasici poput Book of Ra Classic, Dolphin's Pearl, Lucky Lady's Charm Deluxe, Lord of the Ocean, ali i novije igre kao što su 40 Supreme Fruits, Sweet Bonanza, Burning Wild… Moglo bi se reći da će svatko naći nešto po svom ukusu.

Da igrači ne moraju čekati za osvajanje dijela nagradnog fonda tjedan ili mjesec dana, Admiral je osigurao da imaju i dnevne dobitnike. Zato je tu Igra tjedna koja svaki dan daje 5.000 kn bonusa za 10 igrača. Igre tjedna će u veljači uz svoje dobitke najboljima dati ukupno 140.000 kn.

Ako već niste, registrirajte se jer isplati se igrati online u Admiral casinu!