Trenutno se može pohvaliti s velikim brojem dugogodišnjih klijenata i partnera. Proizvodi i usluge ove sportske kladionice i casina svakodnevno rastu. Trenutno broji više od 45 sportskih kategorija s više od 23 tisuće događaja uživo na mjesečnoj bazi. Sreću možete okušati u klasičnim sportovima kao što su hokej, nogomet, odbojka, vaterpolo i tako dalje ili u popularnim virtualnim odnosno e-sportovima. Osim toga, Favbet je jedna od rijetkih kladionica koja vam omogućuje klađenje na politiku, Eurosong, filmske nagrade i drugo.



Favbet casino i kladionica Hrvatska djeluje posve legalno u skladu s hrvatskim zakonima. Posjeduje valjanu licencu Ministarstva financija Republike Hrvatske, tako da ne morate brinuti oko sigurnosti i pouzdanosti; vaši su podatci u potpunosti zaštićeni i nedostupni trećim stranama.



Favbet kvote i tržišta klađenja

Nogomet je na Favbet kladionici zasigurno jedan od popularnijih sportova na koje se ljudi obožavaju kladiti. Dostupno vam je 66 nacionalnih liga s pripadajućim događajima. Na samom vrhu ekrana, nakon što kliknete na odjeljak „Sport“, vidjet ćete izdvojene odnosno najpopularnije događaje koji će vas odvesti do trenutno najpopularnijih oklada. Online klađenje je neminovno omiljeni vid zabave u novije vrijeme jer osim vrhunskog i zabavnog casino iskustva, možete osvojiti i nešto novca.

Osim široke palete događaja za online sportsko klađenje, očita je i raznolikost tržišta klađenja. To u prijevodu znači da, primjerice, utakmice Premier lige ponekad imaju do 250 oklada od kojih izdvajamo samo neke: točan rezultat, prvi/zadnji strijelac, broj kornera, vrijeme prvog gola i tako dalje. kad kliknete na neki sportski događaj prikazat će vam se svi važni statistički podatci vezani za povijest prošlih susreta koji će vam omogućiti da s lakoćom napravite novu okladu.

Nakon nogometa drugi najpopularniji sportovi najpopularnije opcije su košarka, tenis, vaterpolo, ragbi i hokej na ledu. Kao što smo ranije spomenuli možete se kladiti i na šah, zatim na politiku i posebnu kategoriju koja sadrži novosti i aktualne događaje iz svijeta filma i glazbe.

Na Favbet online kladionici trenutno ne postoji mogućnost klađenja na utrke pasa ili utrke konja, ali ovu će značajku iskusni tim stručnjaka sigurno imati na umu kada bude govora u nadogradnji odnosno ažuriranju platforme.



Favbet odjeljak za statistiku

Sve velike i popularne online sportske kladionice i casina imaju odjeljak posvećen statistikom, tako da niti Favbet nije iznimka. Odjeljak možete pronaći tako da u padajućem izborniku kliknete na „sport“ te odaberete onaj omiljeni. Klikom na odabrani sportski događaj odmah će vam se prikazati novi prozorčić s najvažnijim statističkim podatcima. Možete pregledavati povijest međusobnih što će vam sigurno pomoći kod donošenja odluke prilikom izrade sportskog listića.



Favbet klađenje uživo

Favbet podržava klađenje uživo te svaki dan nudi više od 150 događaja. Moramo spomenuti da se uživo možete kladiti isključivo na sport, a ne na događaje iz specijalne ponude (film, glazba). Slobodni ste birati između hokeja na ledu, nogometa, košarke, tenisa, , odbojke, rukometa, , stolnog tenisa, hokeja na parketu te e-sportova.

Tržište klađenja uživo je raznoliko kao i kod klasičnog klađenja prije početka utakmice. Postoji oko 80 različitih oklada za, recimo, utakmice Premier lige. Možete uživati čak i u prijenosu uživo, međutim morate biti registrirani da biste mogli iskoristiti ovu „povlasticu“. Ako niste registrirani, i dalje ćete imati pristup statističkim podatcima, no jedino ćete vidjeti putanju lopte te tijek igre iskazan brojčanim podatcima.

Područje za klađenje uživo jednako je dobro uređeno kao ostatak web stranice Favbet kladionice. Radi lakšeg i jednostavnijeg korištenja možete minimizirati mnoge izbornike te odabrati isključivo one koji su vam potrebni.



Odjeljak za klađenje na virtualne sportove

Nakon što ste kliknuli na odjeljak „Sport“ koji se nalazi u gornjem kutu ekrana, otvorit će vam se pregled svih dostupnih sportova za klađenje pa tako i e-sportova. Pokriveni su virtualni sportovi poput e-košarke, e-nogometa, e-MMA, ali i virtualne video igre od kojih izdvajamo sljedeće:

-Counter-Strike: Global Offensive

-League of Legends,

-Dota 2,

-Overwatch i

-Hearthstone.

Favbet web stranica

Početna stranica sportske kladionice i Favbet kasina prikazuje puno više informacija od bilo kojih drugih platformi za online klađenje, međutim „pametno“ korištenje bijelog prostora čini je idealnog za većinu korisnika. Nije pretrpana i lako ćete se snaći bez obzira na to što tražite. Lijeva i desna traka sa strane je „uska“ što znači da je više prostora ostavljeno u sredini ekrana gdje se prikazuju svi vaši ulozi i sportski događaji.

Dakle, sve utakmice prikazane su u središtu ekrana, a kad kliknete na bilo koju od njih, prikazat će vam se cjelokupni raznoliki popis tržišta klađenja. Ako primijetite neki atraktivni koeficijent, jednostavno kliknete na njega, a događaj se će automatski dodati na vaš sportski listić koji će biti prikazan s desne strane.



Program vjernosti

Favbet kasino svakodnevno nudi razne ponude i promocije za svoje igrače. I to ne samo za one koji se prvi puta registriraju na stranici nego i za stalne, vjerne igrače.

Ne propustite iskoristiti bonus oklade koje će vam biti dodijeljene nakon registracije odnosno nakon aktivacije bonusa pod nazivom „Oklada bez rizika“. Kao što samo naziv govori ako niste pogodili sve događaje na vašem sportskom listiću, Favbet vam vraća uloženi novac. Određeni su minimalni i maksimalni iznos uloga kod aktiviranja ove vrste bonusa.

Favbet bonus vjernosti omogućuje vam da svakom okladom zarađujete dodatne bodove koji će se odraziti na vašem mjesečnom statusu igrača. Veći odnosno bolji status donosi vam pristup raznim bonusima, nagradama i drugim atraktivnim promocijama.



Zaključak

Favbet kasino i kladionica naporno radi na stvaranju responzivne web stranice s jedinstvenim i vrijednim karakteristikama te nas ne bi iznenadilo da i druge platforme za sportsko klađenje i casino igre slijede njegov primjer.