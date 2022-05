Počevši od raznih festivala, odlaska na more pa sve do jednostavnog izležavanja i uživanja u slobodnom vremenu, novi Samsung pametni telefoni Galaxy A53 i Galaxy A33 spremni su za maksimalno korištenje ovoga ljeta. Ova dva modela na tržištu se ističu svojim inovacijama i mogućnostima te osiguravaju novu razinu korisničkog iskustva u koje će se zaljubiti svaki korisnik.

Velike mogućnosti za sunčane dane

Jedina razlika između ova dva mobilna uređaja iz A serije je veličina zaslona. Galaxy A53 donosi proširivi 6,5-inčni Super AMOLED zaslon uz brzinu osvježavanja od 120 Hz za impresivno iskustvo, dok Galaxy A33 pruža 6,4-inčni Super AMOLED zaslon s brzinom osvježavanja od 90 Hz. Iako bi sunčani dani mogli otežati vidljivost zaslona, uz novu A seriju takvih problema neće biti. Naime, inteligentni algoritam osigurava da se zaslon prikazuje u živopisnim detaljima, čak i u vanjskom okruženju. Kamo god da se odlučite otići ovoga ljeta, imat ćete maksimalni vizualni doživljaj bilo gdje, bilo kada

Obilje mjesta za pohranu

Ako je vaša ljetna destinacija udaljena satima, možda i danima, oko trajanja baterije nećete imati brige. Galaxy A serija sada je opremljena baterijom kapaciteta 5000 mAh koja traje i do dva dana uz podršku za superbrzo punjenje od 25W – tako da bezbrižno možete uživati u putovanju uz igrice, gledajući serije i još mnogo toga. Uz dugotrajnu bateriju, dobit ćete pregršt memorije za pohranu svojih uspomena. Uz 128 ili 256 GB unutarnje memorije za sve fotografije i videozapise snimljene ovoga ljeta, plus podršku za mikro SD karticu do 1 TB, otvara se obilje prostora za pohranu svojih dragocjenih trenutaka. Isto tako, zahvaljujući sjajnoj kameri koja je uvijek oštra i mirna te s višestrukim objektivima, ljetne fotografije, portrete i selfije dižete na višu razinu. Snažna umjetna inteligencija funkcije Photo Remaster poboljšava iskustvo kako biste odmah mogli popraviti svoje fotografije jer će ovi pametni telefoni pomoću umjetne inteligencije u svega par sekundi složiti idealne postavke osvjetljenja i rezolucije.

Bezbrižno čuvajte podatke

Poboljšani Portrait Mode način rada bilježi dubinu i obrise subjekta fotografije s dvostrukim prednjim kamerama i moćnom umjetnom inteligencijom. Kako bi sve fotografije bile sigurne i zaštićene, A serija ima ugrađeni otisak prsta na zaslonu što će omogućiti trenutačnu prijavu u svoje aplikacije i mrežne stranice bez ugrožavanja sigurnosti. Uz sigurnosnu platformu Samsung Knox, čuvate sigurnost svojih osobnih fotografija, videozapisa, datoteka, aplikacija i podataka u Sigurnoj mapi. Dodavanjem lozinke ili otiska prsta, osigurat ćete da samo vi imate pristup svojim podacima. Upravo platforma Knox, koja je tvornički ugrađena u hardver i softver telefona, donosi višeslojnu sigurnost najosjetljivijih informacija štiteći ih od zlonamjernog softvera i prijetnji.

Nova Samsung Galaxy A serija nudi fenomenalno mobilno iskustvo dostupno za svačiji džep, kako veličinom i težinom, tako i cijenom. Uživajte u naprednom, inovativnom korisničkom iskustvu uz najnoviju Galaxy A seriju uređaja.

Dodatne povlastice

Kupnjom uređaja iz Galaxy A serije do 1. ožujka 2023. imate mogućnost uživati u dva mjeseca korištenja YouTube Premiuma bez prekida. Dodatno, uz kupnju uz Galaxy A33 ili A53 5G sinkronizirajte svoju galeriju uz OneDrive i uživajte u 6 mjeseci OneDrive pohrane u oblaku od 100 GB. Ponuda je dostupna do 31. ožujka 2023.