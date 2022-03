Datumi su već poznati, objava oglasa je najavljena za 9. ožujka pa će tako uskoro brojne mlade obitelji i pojedinci krenuti u rješavanje svojeg stambenog pitanja. Kako biste i vi postali dio ove pozitivne priče u koju se proteklih godina uključilo preko 20 000 mladih obitelji, trebate izabrati nekretninu ili zemljište na kojem ćete graditi svoj budući dom, prikupiti potrebnu dokumentaciju navedenu na internetskoj stranici APN-a i odabrati banku od povjerenja. Kao banka koja je prema izboru najprestižnijeg financijskog magazina The Banker proglašena najboljom bankom u Hrvatskoj za 2021. godinu, OTP banka d.d. svojim korisnicima nudi posebno privlačne uvjete financiranja u programu subvencioniranja stambenih kredita koji pruža priliku svim mladim obiteljima za osamostaljenjem i boljim uvjetima prilikom kupnje prve nekretnine.

Zašto odabrati ponudu OTP banke d.d.?

Prateći potrebe svojih klijenata i kretanje tržišta, OTP banka d.d. ove godine nudi izuzetno povoljne uvjete odobravanja subvencioniranog stambenog kredita i jednu od najpovoljnijih efektivnih kamatnih stopa (EKS) koja odražava stvarne troškove kredita, uključujući naknade, osiguranja, depozit i ostale izravno povezane troškove kredita.

Osim toga, OTP banka d.d. pruža i dodatne pogodnosti. Tako kredit možete ostvariti bez troškova procjene nekretnine i bez naknade za obradu kredita. Ako odaberete OTP banku d.d. kao svojeg partnera, ne morate imati status klijenta u banci, a policu od osiguranja od požara kod Croatia osiguranja možete ostvariti uz 30 % popusta. Također, korisnici imaju mogućnost otplate kredita u jednakim mjesečnim anuitetima ili mjesečnim ratama. Iznos kredita može biti do sto posto iznosa procijenjene vrijednosti nekretnine koja se daje u zalog, a isto ovisi o lokaciji nekretnine i kreditnom riziku klijenta uz rok otplate od 15 do 30 godina. Svim klijentima koji apliciraju za subvencionirani stambeni kredit u suradnji s APN-om u OTP banci d.d., a koji ne uspiju dobiti subvenciju APN-a, nudi se odobravanje redovnog stambenog kredita po kamatnim uvjetima za subvencionirane stambene kredite.

Koji se uvjeti moraju ostvariti za subvencioniranje kredita?

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti svi građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj do 45 godina starosti. Uvjet je kreditna sposobnost prijavitelja, kao i to da u vlasništvu već nema kuću ili stan. Oni koji žele prodati svoju nekretninu radi kupnje većeg stana ili kupnje, odnosno izgradnje kuće, također se mogu prijaviti za subvencioniranje stambenog kredita. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina nalazi te iznosi od 30 do 51 posto, a subvencionirat će se iznosi do najviše 1.500 eura po m2, do najvišeg iznosa od sto tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti.

Najbrži put do subvencioniranih stambenih kredita i vašeg novog doma

Svi predani zahtjevi će se obrađivati redoslijedom kojim su i zaprimljeni, a dobra vijest za sve zainteresirane jest da je stopa odobravanja zahtjeva OTP banke d.d. prema APN-u u prošloj godini iznosila 99 %. Želite li sudjelovati u skorom APN-ovom programu, s povjerenjem se možete javiti OTP banci d.d. kako biste realizirali svoj subvencionirani stambeni kredit, a čiji bankari će vam rado pomoći stručnim savjetima na putu rješavanja stambenog pitanja i ostvarenja kupnje doma iz snova. Zatražite poziv i detaljnije se informirajte o svim pogodnostima OTP subvencioniranih stambenih kredita kako bi vaša prijava bila potpuna i predana na vrijeme.