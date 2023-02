Igre na sreću smatraju se jednom od najčešćih razonoda 21. stoljeća u kojoj uživaju ljudi diljem svijeta. Iako igrači istih ne mogu utjecati na krajnji ishod i predvidjeti rezultate, uzbuđenje koje se javlja prilikom čekanja dovoljno je dobar razlog da se opuste uz klađenje. Sve popularnije online inačice kladionica posljednjih nekoliko godina postale su omiljena okupljališta svih onih koji sa zadovoljstvom izazivaju sreću. No, FAVBET-ova nudi drugačije korisničko iskustvo, kvalitetnu ponudu, korisničku podršku, aplikaciju, web stranicu i ostalo. Klasično sportsko klađenje, klađenje na loto, klađenje uživo i casino igre privlače sretne igrače, a posebne promocije dodatno podižu razinu adrenalina.

Sasvim novo iskustvo klađenja u FAVBET-u očekuje sve igrače i one koji će to tek postati. Dosad najveća i najuzbudljivija kampanja, za cilj ima prvenstveno zabaviti igrače te ih angažirati i potaknuti na nove avanture i najbolje iskustvo klađenja. Naglasak je na društvenom aspektu klađenja, točnije šest videa u trajanju od deset sekundi prenijet će FAVBET-ovu viziju kako klađenje može podjednako usrećiti pojedinca i potaknuti na druženje kao i drugi hobiji. Oklada bez rizika, nagrade i promocije, izuzetno jednostavno uhodavanje novih igrača – svi ovi elementi klađenje će podići na svjetski nivo.

Ipak, osmišljavanje i lansiranje kampanje odigravalo se u nešto drukčijim uvjetima. Sjedište FAVBET-a nalazi se u Kijevu, koji kao i ostatak Ukrajine trpi strašna ratna razaranja već godinu dana. Unatoč velikim izazovima i stanju u kojem se Ukrajina trenutno nalazi, FAVBET je uspio nastaviti poslovanje i hrvatskim igračima, koje posebice cijene, omogućiti vrhunsko kladioničarsko iskustvo.

“Stvaranje zabavne i privlačne kampanje ovog razmjera u vrijeme rata sigurno je bio izazov za nas kao tvrtku sa sjedištem u Ukrajini i sretan sam što smo uspjeli. Volimo naše hrvatske igrače i ovo bi mogao biti najveći dokaz koliko smo spremni napraviti da bismo im pružili kladioničarsko iskustvo svjetske klase kakvo i zaslužuju,” rekao je Oleksandr Tarasov, glasnogovornik FAVBET-a.

“Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik “Rad s FAVBET-om dao nam je priliku da dobijemo svježi pogled na kategoriju klađenja i zahvatimo njegovu društvenu stranu koja nije toliko povezana s kockanjem, već s poticanjem razgovora i stvaranjem veza. To je sjajna kampanja i drago nam je što smo u njoj sudjelovali”, dodao je Mykyta Kukob, glasnogovornik Adjèa, produkcijskog studija sa sjedištem u Kijevu koji je odgovoran za realizaciju FAVBET-ove kreativne vizije.

Također, kampanja nastoji pružiti svježi pogled na klađenje, odnosno predstaviti koncepte klađenja koji nisu samo kockanje, točnije onu komponentu klađenja koja spaja ljude i potiče ih na druženje i razgovor. Ambasadori kampanje bit će dobro znana lica: boksač Filip Hrgović, glumac Rene Bitorajac te pjevačica Lidija Bačić.

Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću.