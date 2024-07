Nogometno ludilo se nastavlja, a uzbudljive vijesti i dalje pristižu! Sreća vas nije poslužila i promašili ste sve odigrane parove na listiću? Nemate brige. I tako možete nešto dobiti. Zvuči nevjerojatno, ali je istinito. Samo Admiral Bet vas za takve listiće nagrađuje s besplatnim okladama u promociji 'Promaši sve i osvoji besplatne oklade'!

Sve što morate napraviti je uplatiti obični sportski listić za najmanje 1 € i s minimalno 4 događaja iz prematch ponude, ponude uživo ili kombinirano. U promociji sudjeluju samo listići uplaćeni putem online računa igrača.



TOP 20 dobitnika za prethodni tjedan promocije objavljuju se svakog ponedjeljka do 12 sati, nakon čega se dobitnicima dodjeljuju odgovarajuće besplatne oklade. Dvadeset igrača poredanih prema najmanjem ukupnom tečaju svih promašenih parova na listiću svakog tjedna osvaja besplatne oklade u vrijednosti do 50 €.

Oni koji vole klađenje, reći će da je to igra iz snova. No, ima ih još - jednako zanimljivih i uz garantiran dobitak iako je zapravo gubitak.

'Promaši sve i osvoji besplatne oklade trenutačno' nije jedina promocija u kojoj dobivaju i gubitni listići uz Admiral Bet. Tu je i Dobitni promašaj - iz gubitka do dobitka.

Ako vam je za ostvarivanje dobitka nedostajalo malo sreće, odnosno ako ste promašili samo jedan par na listiću, svejedno možete osvojiti do 50 € besplatnih oklada! Što je potrebno napraviti? Jednostavno je. Uplatiti obični sportski listić s minimalno 4 događaja iz prematch ponude, ponude uživo ili kombinirano. U promociji sudjeluju samo listići uplaćeni putem online računa igrača, a u promociju ulaze svi obični sportski listići (bez sistemskih i multi tip listića, odnosno listića s više ishoda na jedan par) s jednim promašenim parom te minimalno 4 događaja na listiću. Listići odigrani besplatnim okladama ne ulaze u promociju.

Igrajte se i dobivajte! Sreća prati hrabre i odvažne.



Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno. Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa