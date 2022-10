Svi volimo boraviti u ugodnom prostoru koji nam pruža osjećaj sigurnosti i utočišta od ostatka svijeta, u kojem punimo baterije nakon napornog dana i gdje vlada pozitivno raspoloženje. Na mjestu u kojem je važno osjećati se ugodno i opušteno, usklađivanje oblika, boja, izgleda i funkcionalnosti namještaja zahtjevan je proces koji će životni prostor pretvoriti u dom – vaše mjesto u kojem uživate boraviti i gdje svakoga dana sve počinje i sve završava. Ipak, kada je riječ o uređenju životnog prostora, često nismo sigurni što želimo i od kuda da krenemo, oprezni smo i bojimo se pogrešnog odabira namještaja jer investicije mogu biti značajne. U moru pregršt opcija i trčanja za popustima i akcijama, lako se izgubiti. Jurcanje od trgovine do trgovine u špici dana često oduzima i previše vremena, beskonačno skrolanje umara oči, a često pomislimo: »Kada bi barem netko mogao ovo napraviti umjesto mene i po mogućnosti kod mene doma!«

Osluškujući potrebe svojih kupaca i tržišta namještaja, Namještaj Mima doskočila je izazovima u opremanju domova novom personaliziranom uslugom MIMA @Home, kojom dugoročno želi štedjeti vrijeme i novac svojih kupaca, a životni prostor u potpunosti prilagoditi njihovim potrebama. Ova cjelovita usluga uključuje savjetovanje, dizajniranje i zajedničko planiranje kroz pet praktičnih paketa do potpune realizacije idealnog doma po mjeri.

Jedinstveni prodajni paketi i usluge

Kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak centralne su prostorije doma u kojima najviše boravimo i družimo se, a to znaju i u Namještaju Mima. Kako bi ove prostorije što više odisale pravim osjećajem doma, paketi usluge MIMA @Home usmjereni su upravo na ove tri najvažnije prostorije. Svaki od ukupno pet paketa uključuje određene pogodnosti i financijske benefite za kupce, a uz nadoplatu moguće su i dodatne usluge dizajna, dostave, unosa namještaja i njegove montaže, a kao novost na tržištu namještaja i demontaža, preuzimanje, odvoz i pravilno zbrinjavanje stare kuhinje.

Sve nedoumice oko usklađivanja funkcionalnosti i komplementarnosti kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka uz uključene usluge izmjere prostora, dizajna i inspirativnih prijedloga uređenja »od poda do stropa«, dostave i montaže namještaja te demontaže stare kuhinje rješava paket Plan & Play, najveći i najopsežniji paket usluge. Za ljubitelje kuhanja, tu je Cook & Nook paket primarno fokusiran na prostorije kuhinje i blagovaonice, a za ljubitelje maksimalnog odmora i uživancije, Relax & Naps paket koji spaja prostorije dnevnog boravka i blagovaonice u ugodnu i praktičnu cjelinu. Paket Knife & Life koncentriran je na prostor kuhinje i dnevnog boravka koji komplementarno usklađuje zonu pripremanja namirnica sa zonom za uživanje te u kojem kuhinjski šank ili otok igra jednako važnu ulogu. Ako nemate potrebu za preuređenjem čitavog životnog prostora, uz Start & Scale paket možete kombinirati asortiman kojeg želite, prema vašem izboru i vašim potrebama.

Bojan Marković, voditelj terenske prodaje veli nam ‘’Prije same selekcije i zapošljavanja osobnih savjetnika, u suradnji s ostalim kolegama iz kompanije, kreirali smo i razradili set usluga za kupce. Terenska prodaja u kontekstu namještaja ne postoji na našem tržištu, stoga je zadatak bio osmisliti način pomoću kojeg izazvati interes na tržištu i raširiti glas o usluzi kako bi znali gdje idemo, koji nam je cilj i kako najkvalitetnije doći do njega. Plan nam je ponuditi kupcima moć planiranja i veću vrijednost za njihov novac. Osmislili smo pristup kako doći do potencijalnih kupaca i pomoću kojih kanala. Usluga terenske prodaje dodatna je vrijednost koju će Mima imati na tržištu u potpunosti okrenuta prema kupcima što rijetko tko danas zaista radi.’’

Plan 4 You

U procesu preuređenja domova kupaca, Namještaj Mima s vama je od početka do kraja, od sastavljanja budžetnog plana do montaže namještaja. Želite uklopiti najdraži komad namještaja kojeg posjedujete sa novim ili pak u potpunosti napraviti makeover čitavog doma? Ne brinite, za sve postoji rješenje i paket usluga! Svakom projektu Mimini osobni savjetnici pristupaju individualno, a čitav paket planira se u dogovoru s kupcima prema potrebama, životnim navikama i stilu uređenja kojeg preferirate. Mimini osobni savjetnici po dolasku u dom vrše detaljnu izmjeru kako bi pomogli vizualizirati budući izgled prostorija doma uz 2D i 3D tehnologiju ili vas savjetovati o uređenju putem izrade personaliziranih inspirativnih moodboard-ova koji uključuju dizajnerska rješenja »od poda do stropa« kako bi postigli naglašenu funkcionalnost i komplementarnost doma. Planiranje budžeta velik je dio MIMA @Home usluge kroz koju želimo biti pouzdan partner i uvijek nadohvat ruke za neka buduća uređenja doma na koja se kupci tek spremaju.

Prilikom uređenja interijera često zaboravljamo na zidove i podove, iako oni jednako doprinose konačnom izgledu prostora i utječu na to kako se osjećamo dok boravimo u njemu. Loš odabir boja zidova ili materijala zavjesa i tepiha vrlo se lako mogu pretvoriti u noćnu moru. Tako je nastala Floor & Wall ideja; jedinstvena usluga pomoću koje savjetujemo kupce kako uz male preinake mogu dobiti najviše od životnog prostora.

Kako doći do Miminog osobnog savjetnika?

Šest koraka do preuređenja doma sa MIMA @Home

Kontaktirajte Miminog osobnog savjetnika. Dogovorite termin telefonskim putem ili mailom. Osobni savjetnici dostupni su radnim danom od 8 do 20 h. Dogovorite termin savjetovanja i planiranja. Osobni savjetnik prilagodit će svoje vrijeme vama, u cilju vaše maksimalne uštede vremena. Osobni savjetnik besplatno dolazi u vaš dom kako biste dobili individualni pristup u uređenju prostora. Po dolasku u vaš prostor slijedi izmjera i fotografiranje. Zajedno s vašim osobnim savjetnikom i njegovim stručnim timom krećete u kreiranje doma po vašoj mjeri, prema vašim željama i potrebama. Vizualizirat će vaše prijedloge i rješenja kako bi lakše mogli predočiti sve buduće intervencije u prostoru uz izradu idejnog 2D ili 3D rješenja za uređenje vašeg prostora. Odabrani namještaj stiže u vaš dom, a na vama je da uživate u njemu i svom domu. Namještaj se dostavlja do kućnog praga ili u vaš životni prostor, s dodatnim pogodnostima kao što su montaža namještaja, pa čak i odvoz stare kuhinje.

Usluga MIMA @Home trenutno je dostupna u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Karlovačkoj županiji, a uskoro i u Koprivničko-križevačkoj županiji. Ovisno o vašem mjestu stanovanja, suradnja započinje u trenutku kada kontaktirate jednog od naših stručnih osobnih savjetnika, a inicijalni sastanak dogovarate direktno s njima putem telefona ili e-maila.

