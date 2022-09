Je li se i vama ikad dogodilo da su vas uhvatili za vrijeme masturbiranja?

Nadajmo se da vas je taj, očigledno nezaobilazni osjećaj srama i nelagode prošao, ali imajte uvijek na pameti – masturbacija je zdrava, normalna i gotovo ne postoji osoba koja ju ne upražnjava.

Iako je masturbacija zdrava, normalna i uobičajena aktivnost, razumljivo je da to izvodite u intimi dok ste sami ili pak u paru.

Ako vas je ikada netko od ukućana, cimera ili partnera uhvatili u žaru masturbacije, možda vam se učinilo da je to kraj svijeta i da se molili zemlju da se otvori. Znamo da vas možda nećemo lišiti nelagode, ali evo par trikova što učiniti ako vas uhvate dok masturbirate.

Uvijek se pokrijte prekrivačem i stanite s radnjom ako netko uđe

Ponavljamo, masturbacija je potpuno zdrava i normalna — ali to ne znači da biste trebali nastaviti raditi ako vam netko neočekivano uleti! Čim vas uhvate, prvi korak je da prestanete s onim što radite i zataškate se što je bolje moguće. Obavezno, uvijek imajte neki prekrivač preko sebe za svaki slučaj.

Ništa se nije dogodilo

Budimo realni, svatko bi možda prešutio ovo i ne biste “načimali” ovu temu. Posebice ako vas je član obitelji “uhvatio”. Baš kao što vjerojatno ne biste razgovarali o tome da ste nekome upali u zahod za vrijeme nužde, možda ne biste trebali razgovarati o tome da ste uhvaćeni na djelu.

Iako je bio neugodni trenutak, svi su svjesni činjenice da je riječ o normalnoj radnji koju, između ostalog, i sami prakticiraju. U većini slučajeva, iako će uslijediti nekoliko neugodnih tjedana, stvari će se vjerojatno početi vraćati u normalu, a oboje možete krenuti dalje i zaboraviti da se dogodilo.

Ako vam je ispred partnera/ice neugodno ili bilo koga i ako mislite da imate što reći, slobodno otvorite temu.

Započnite nešto u stilu “Žao mi je što se neki dan ono dogodilo, sorry….”ležerno, iskreno, lagano i to je to.

Što ako vas bolja polovica uhvati

Realno, svi masturbiraju. Neka to ne utječe na vaše samopouzdanje, to je jednostavno anti stres terapija. Ako ste uhvatili dragog/dragu kako gleda porniće, ni to nema veze s vama. Vjerujte nam na riječ. Budite iskreni, ispričajte se i čim prije pokušajte “popraviti stvar” ili mu se pridružite.

Razgovarajte i koristite Door Hanger

Ako budete razgovarali o tome što se dogodilo, suptilno naglasite da vam pokuca prije nego što želi ući u sobu, da pošalje poruku kad se vraća ili koristite door hanger za vrata koji je za vas izradila Sex Shop Vibraonica u nastavku ovog teksta.

