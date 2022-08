Povoljne cijene nešto su na što većina obraća pozornost, a danas kada se cijene mijenjaju toliko brzo da je promjene nemoguće pratiti, dugoročno povoljne cijene još su nam više na listi prioriteta.

Za sve one kojima je dosta lova na popuste i kupnje stvari samo zato što su na popustu, dm ima rješenje koje se zove Dobre cijene u svako vrijeme. U dm-u možete biti sigurni da ćete šampon, gel za tuširanje i kremu za zaštitu od sunca kupiti po cijeni povoljnijoj od redovne maloprodajne cijene. I da će ta cijena ostati ista tijekom najmanje četiri mjeseca.

Ako su vam potrebni papirnati ručnici, u dm-u ćete ih naći po dobroj cijeni. Ako danas kupite troslojne papirnate ručnike Zewa Premium Jumbo u dm-u ili u dm online shopu platit ćete ih 27,90 kuna umjesto 34,90 kuna. Za tu istu, dobru cijenu od 27,90 kuna moći ćete ih kupiti u rujnu, listopadu i studenom....

Naravno, kada govorimo o dobrim cijenama one vrijede za neophodne proizvode poput sredstava za čišćenje, proizvoda za higijenu i njegu, ali i za one proizvode s kojima želite počastiti sebe ili svoje najmilije. Možete si dopustiti i impulzivnu kupnju jer, čak i ako se u vašoj košarici nađu proizvodi koji nisu bili na popisu kupnje, poput nove maskare ili mirisa, ne morate brinuti jer se dm-ove dobre cijene brinu o vašem novčaniku i kada vi to zaboravite.

Vjerojatno razmišljate o tome što se krije iza ovog koncepta i pitate se u čemu je točno kvaka. Kvake nema. Dobre cijene u svako vrijeme koncept su na kojem dm temelji svoju cjenovnu politiku, ali i svoj odnos prema kupcima. Nudeći samo Dobre cijene u svako vrijeme dm svojim kupcima želi omogućiti lakše planiranje kućnog budžeta i manje stresa pri planiranju kupnje kako bi kupcima još jednom pokazao da se u svakom trenutku mogu osloniti na dm kada su u pitanju povoljni i kvalitetni proizvodi.

Više dobrih cijena možete pronaći u najbližoj prodavaonici dm-a i u dm online shopu, a za dodatnu inspiraciju možete prolistati najnoviji dm katalog.