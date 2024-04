Akumulator se može isprazniti ili pokvariti, auto pregrijati ili „prehladiti“ pa neće upaliti – nezgode poput ovih uobičajene su i svima se događaju. No, kako ih učiniti podnošljivima?

Ugovaranjem osiguranja pomoć na cesti uz UNIQA obvezno ili kasko osiguranje zaštitit ćete se od takvih neugodnosti koje vam mogu pokvariti dan ili putovanje. Automobil vam može otkazati suradnju u prometnoj špici ili na autocesti dok je noć i kiša. U tim, nimalo ugodnim situacijama ostat ćete ostati mirni jer znate da pomoć stiže vrlo brzo i da je uključena u vašu policu osiguranja automobila pa nećete imati dodatnih troškova.

Pokriće pomoć na cesti uključuje i manje popravke na mjestu događaja, a spasit će vas i u slučaju da ostanete bez goriva ili vam se isprazni baterija za električna vozila. Ujedno ste se „pokrili“ i od gubitka, krađe ili oštećenja ključeva, a dakako, ako je potrebno, na raspolaganju vam je vuča i to, ovisno o paketu, na području Hrvatske, odnosno na području Europe, uključujući i teritorij Turske.

Bez brige ste čak i ako na benzinskoj slučajno utočite pogrešno gorivo. U tom slučaju nipošto ne palite automobil već nazovite pomoć na cesti koja će riješiti problem. Sekunda nepažnje je dovoljna da se napravi velika šteta, no ovim pokrićem obuhvaćene su zaista sve najčešće situacije s kojima se suočavaju vozači automobila. Najpoželjnija karakteristika svakog automobila, složit ćete se, je pouzdanost, no s ovim pokrićem zaista ćete preduhitriti svaku moguću neželjenu situaciju zbog koje vaš automobil može stati i prometovat ćete sigurno i bezbrižno do svakog odredišta.