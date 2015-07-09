U dm–u 10 % cijelog asortimana po trajno dobrim cijenama zajamčeno najmanje četiri mjeseca

Dobre cijene u svako vrijeme

Koristite li vlažne maramice Pampers, tablete za strojno pranje posuđa Finish ili pak šampon za kosu Pantene, sigurno će vas razveseliti kako ćete upravo njih, uz više od 1.500 popularnih proizvoda, u dm-u moći pronaći po sniženoj cijeni, a dm jamči da će njihove dobre cijene takvima ostati najmanje četiri mjeseca.

Kako bi svojim kupcima osigurao povoljnu kupovinu njihovih najdražih proizvoda, dm je uveo koncept Dobre cijene u svako vrijeme u koji je od nedavno uključeno oko 10 % cijeloga asortimana, a to znači više od 1.500 proizvoda koji su vam potrebni za održavanje njege, kućanstva i zdravog načina života.

Za one koji upravljaju kućnim budžetima, računica je jednostavna. Uzmemo li u obzir samo tri proizvoda s početka članka, dakle Finish PowerBall Regular 90 tableta za strojno pranje posuđa, Pantene šampon za kosu 400 ml, sve vrste te Pampers vlažne maramice 6x64/6x56 kom. koji se nalaze u kupovnim košaricama većine kupaca, ušteda iznosi 50,00 kuna.

Koliko biste mogli uštedjeti na ostalim proizvodima koje redovito koristite u svome kućanstvu, svakodnevnoj njezi kože ili pak one koji vam pomažu da vodite zdrav način života, pozivamo vas da provjerite sami u najbližoj dm prodavaonici. Pritom ne zaboravite, dobre cijene neće se mijenjati najmanje četiri mjeseca – razdoblje tijekom kojeg dm jamči da će povoljne cijene ostati iste.