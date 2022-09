U Areni Zagreb otvoreno peto izdanje InDizajn sajma!

Peto izdanje InDizajn sajma interijera koji će kroz tri dana, odnosno do nedjelje, posjetiteljima dati uvid u nove trendove u uređenju interijera, radionice, humanitarni buvljak i aukciju, predavanje stručnjaka iz svijeta arhitekture te izložbu mladih likovnih umjetnika, otvoreno je danas u sportskoj dvorani Arena Zagreb.

Uz osobe iz javnog života poput: Indire Levak, Marijane Mikulić, Ankica Dobrić, Ines Preindl, Lejle Filipović, Borne Kotromanić, već u prvim satima sajma i mnogobrojni su posjetitelji odlučili pogledati što nudi više od 80 izlagača na pet tisuća četvornih metara Arene. Uz renomirane izlagače koji predstavljaju širok asortiman proizvoda za svaki segment uređenja doma, svoja djela tijekom sajma izlaže i 16 hrvatskih kreativaca, obrtnika i dizajnera na Bazaru – svojevrsnom izložbenom prostoru na kojem posjetiteljima nude originalne šarolike proizvode uz prigodne sajamske popuste.

„Ovo bi zapravo bilo sedmo izdanje festivala da nije bilo korone, no okupili smo se na ovom petom koji je bolji i jači nego ikad. Spremni smo za nove izazove kao i za nova opremanja domova. Uložili smo jako puno truda u sajam i vjerujem da će svi posjetitelji uživati“, istaknula je Mirjana Mikulec na otvorenju sajma.

Prvog dana festivala održat će se i predavanja za stručnu javnost uglednih stručnjaka iz svijeta arhitekture i dizajna: Asera Giméneza Ortege, Amira Vuk-Zeca, Tine Valentine Sajović i Dinka Peračića. Za sve one koji sa sajma žele otići uz nova znanja i vještine organizirane su radionice.

Tea Radić, vlasnica Terra Ceramice će održati dvije radionice na kojima će pokazati osnove izrade keramike kao i napredne keramičarske vještine. Arhitektica Ivana Niskota, poznata po blogu Dekorum, podijelit će svoja znanja i iskustva oko uređenja prostora kroz teoretski i nakon toga praktičan dio kako bi polaznici bez greške mogli naučiti osnove i preurediti svoj životni prostor. Dvojac iz Dnevne doze biljaka - Leon Božić i Tomislav Štrkalj će održati radionicu biljni terarij.

Posjetitelji će moći razgledati i prodajnu izložbu 36 Mountains koja za cilj ima približite ilustracije te autorske crteže široj javnosti kao i dati priliku mladim autorima za afirmaciju, a učenici Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju iz Splita u sklopu sajma prezentiraju svoje učeničke radove vezane za Product design.

InDizajn sajam i ove godine djeluje humanitarno. S udrugom Nismo same organizira humanitarni buvljak na kojem se prodaju osobni predmeti brojnih domaćih celebrityja, od dizajnerskih haljina do cipela, albuma i sličnih stvari, a u subotu s početkom u 17:30 sati će se po prvi put u sklopu buvljaka održati aukcija predmeta koje su donirale poznate osobe poput Marina Čilića, Vedrana Ćorluke, Luke Modrića, Severine, Miše Kovača i mnogih drugih. Predmeti će imati svoju početnu cijenu, a s njima će kući otići onaj tko ponudi najvišu cijenu. Sva prikupljena sredstva idu za akciju udruge Nismo same za osiguravanje prijevoza taksijem ženama tijekom ciklusa kemoterapije.

Roditelji koji planiraju sajam posjetiti uz svoje mališane moći će bezbrižno uživati jer je za najmanje organiziran kutak za igranje i zabavu uz nadzor teta čuvalica.

Uz pregršt sadržaja i aktivnosti koje su organizatori sajma – Mirjana Mikulec interijeri i RTL Hrvatska – osigurali za sve dobne skupine, najsretnije među njima čekaju i bogate nagrade čiji fond prelazi 170 tisuća kuna.

Ako već niste, isplanirajte posjet Areni Zagreb ovaj vikend – sajam InDizajn je otvoren do nedjelje, svaki dan od 10 do 20 sati, a ako baš nikako ne možete doći, nova doza inspiracije za uređenje doma čeka vas u nedjelju ujutro na RTL-u kada kreće nova sezona emisije „InDizajn“ dok vas nova sezona emisije „Tražimo dom“ čeka od 8. listopada.