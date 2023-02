Osvojio je rekordan iznos jackpota od vrtoglavih 511.926,96 € čime je postao dobitnik jednog od najvećih online jackpotova u povijesti Arena Casina.

Minimalan ulog za rekordan dobitak!

Jadranko je svoj jackpot osvojio u jednoj od najpopularnijih online igri Arena Casina “ Shining Crown” i to igrajući na čipu od samo 2€.

Igrač je u društvu prijatelja u večernjim satima počeo igrati i uplatio stotinjak eura. Stavio je vrijednost jedne vrtnje na 2 eura i pustio da se igra vrti automatski dok su se on i prijatelji zabavljali i gledali. Odjednom je sve stalo i otvorile su se Jackpot karte. Jadranko nije mogao vjerovati kada je vidio iznos jackpota na ekranu. Kaže da mu je prva reakcija bila nedorečena – od nevjerice do euforije, a zatim i do ludosti od sreće.

Iako je još uvijek pod dojmom dobitka, Jadranko već ima planove što će s osvojenim iznosom. Planira financirati školovanje svoje djece, kupiti novi automobil i nekretninu.

Naravno, to ga neće spriječiti da i dalje nastavi igrati u Arena Casinu. Jer, nikada se ne zna! Jackpot je nasumičan, a šansu za njegovo osvajanje ima svatko.

Kako osvojiti jackpot Arena Casina?

Želiš i ti biti biti sretni dobitnik? Vrijeme je da se posvetiš online igranju i da isprobaš svoju sreću. Registriraj se na Arena Casino i pokreni svoju sretnu vrtnju!

Arena Casino je prvi specijalizirani casino u Hrvatskoj s najširom ponudom casino igara na jednom mjestu. Zaigraj i zabavi se uz mnoštvo različitih online igara koje nudi. Svaki okretaj može biti tvoja šansa za osvajanjem novog jackpota!