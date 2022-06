Bilo da preuređujete svoju kuhinju ili je vaš stari hladnjak dotrajao i potrebno ga je zamijeniti, odabir novog hladnjaka je je važna tema u svakom domaćinstvu. Hladnjaci su također iznimno važan dio naše svakodnevice i mnogo aktivnosti se vrti baš oko njih. Bilo da su to užurbani doručci, zdravi ručkovi ili obiteljske večere za stolom. Postoji mnoštvo čimbenika koje treba uzeti u obzir, od konfiguracije i dimenzija do posebnih značajki i cijene. Provjerite što nude vodeći brendovi na području kućanskih aparata.

Bez obzira na model koji odaberete, Beko hladnjaci imaju nevjerojatan broj praktičnih značajki. Zahvaljujući njima svakodnevno korištenje hladnjaka postaje pravi užitak. Ako ste se odlučili za određeni model Beko hladnjaka, svakako provjerite funkcije koje nudi. Moderni Beko hladnjaci su opremljeni HarvestFresh™ tehnologijom. To je vrlo inovativno rješenje koje emitira tri boje - plavu, zelenu i crvenu. Te boje oponašaju ciklus sunca u hladnjaku, zahvaljujući čemu pohranjeno voće i povrće dulje zadržava vitamine A i C. NeoFrost je još jedno korisno rješenje uvedeno u Beko hladnjake. Sprječava stvaranje leda na voću, povrću i stijenkama uređaja. Zahvaljujući ovom rješenju, odmrzavanje hladnjaka je nešto na što možete zaboraviti. Liebherr hladnjaci oduševljavaju ponajprije sofisticiranim dizajnom. Zbog uporabe materijala visoke kvalitete, završnih slojeva sa savršenim detaljima i vrhunskih komponenti za hlađenje u kombinaciji s najnovijim proizvodnim postupcima Liebherr hladnjaci se odlikuju Izvanrednom kvalitetom. SuperSilent tehnologija brine za to da su sve komponente hladnoće, kao što su kompresori, ventili, ventilatori i isparivači savršeno usklađeni tako da vaš Liebherr hladnjak uopće nećete čuti. Osim toga, opremljeni su i SmartDeviceBox tehnologijom koja vam omogućava da iskoristite sve prednosti sustava Smart Home.

Ergonomske uvučene ručke daju Hisense hladnjacima poseban dašak elegantnog izgleda, pa će vaša kuhinja izgledati još modernije i sofisticiranije. Omogućuju dobro prianjanje i eliminiraju potrebu za stalnim čišćenjem vrata jer na njima neće ostati gotovo nijedan otisak prsta. Hisense hladnjaci opremljeni su i inverterskom tehnologijom i Multi Air Flow sustavom. Pametni Multi Air Flow sustav ravnomjerno raspoređuje hladan zrak i konstantno održava optimalnu temperaturu u cijelom hladnjaku. Stoga su namirnice uvijek ohlađene do savršenstva, bez obzira na koju policu ste ih stavili. Suvremeni inverterski kompresori mjere uvjete u hladnjaku i sukladno tome prilagođavaju snagu hlađenja kako bi osigurali stalnu temperaturu, uštedjeli energiju i radili tiše, a produžili životni vijek vašeg Hisense hladnjaka. Ako vam je klasična ponuda hladnjaka dosadila, onda su Gorenje hladnjaci pravi izbor za vas. Naime, brojne nagrade za originalan dizajn kao što su Red Dot, + X i mnoge druge, odličan su pokazatelj da su Gorenje hladnjaci ne samo lijepi, već i iznimno funkcionalni. Čak i kad se radi o pohranjivanju svježe hrane, Gorenje hladnjaci su napravili značajan korak naprijed. Njihovi novi ugradbeni hladnjaci s Gorenje NatureFresh zamrzivačem oponašaju prirodne uvjete održavanjem procesa fotosinteze, kontroliranjem razine vlažnosti i osiguravanjem veće svježine zraka. Osim toga, ugradbeni hladnjaci s Gorenje NatureFresh zamrzivačem odlikuju se visokom klasom energetske učinkovitosti, a zbog svog modularnog i fleksibilnog dizajna u potpunosti se uklapaju u svaki stil života.

Još jedna poslastica za oči su i Samsung hladnjaci. Samsung Bespoke hladnjaci su se sa svojim modularnim pristupom sasvim prilagodili potrebama dinamičnog načina života. Naime, moguće ih je dopuniti s još jednim ili dva modula umjesto da kupujete sasvim novi hladnjak. Samsung Bespoke hladnjaci također nude opcije Power Cool i Power Freeze koje brzo hlade ili zamrzavaju hranu ili piće brzim dovodom vrlo ohlađenog zraka u hladnjak ili hladnog zraka u zamrzivač. Tu je i inovativna Flex zona koja ima pet razina podešavanja temperature hladnjaka i može se namjestiti za zamrzavanje, nježno zamrzavanje, meso i ribu, voće i povrće kao i za piće. Humidity Fresh + osigurava optimalnu vlažnost i stvara idealno okruženje za pohranjivanje raznovrsnog voća i povrća kako bi ostalo svježe i sočno, dok Optimal Fresh + sadrži pretince koji se mogu podijeliti u dvije zone u kojima se hrana hladi na različitim temperaturama uz dvostruko duže održavanje svježine hrane.