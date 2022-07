Zbog pandemije COVID-19, procijenjeno je da u 2020. godini nije dijagnosticirano 1 milijun bolesnika s rakom, te nije obavljeno više od 100 milijuna pregleda diljem Europe. Informacije o utjecaju COVID-19 na onkološku skrb bile su teško dostupne i “razbacane” zbog čega je djelovanje europskih zdravstvenih administracija I zdravstvene politike bilo složeno i otežano. European Cancer Organisation (Europska organizacija za borbu protiv raka) iz tog je razloga pokrenula paneuropsku kampanju “TIME TO ACT” (hrv. #VrijemeJeZaAkciju #OdlučnoProtivRaka), policy kampanju koja bi svim dionicima pomoga razumjeti sveobuhvatni utjecaj COVID-19 na rak te osigurala odlučno provođenje onkoloških politika diljem Europe unatoč pandemiji zbog podataka koji su ukazivali na važnost kontinuiteta skrbi.

Izvršni direktor European Cancer Organisation, Mike Morrissey, istaknuo je kako su “kreirali Data Navigator platformu „TIME TO ACT” i ekosustav prilika i podatkovnih alata s ciljem povezivanja dionika onkološke skrbi te olakšane razmjene znanja i najboljih praksi. Kampanja je pružila jedinstvenu priliku za podršku zagovaranju kontinuiteta i prioritizacije onkološke skrbi tijekom i nakon pandemije. Medijima je ova podatkovna platforma osigurala recenzirane podatke s ciljem osvještavanja važnosti zdravstveno-političkog djelovanja i doprinosa pokretanju snažnih političkih inicijativa koje mogu poboljšati živote onkoloških bolesnika kao jedne od najosjetljivijih skupina građana tijekom pandemije. Ova je kampanja potaknula konstruktivne rasprave o onkološkoj skrbi na najvišim političkim razinama vlasti diljem Europe, pokazujući vrijednost zajedništva i podataka kao resursa iznad granica, kultura i jezika.”

Zbog višestrukih doprinosa za dobrobit građana, onkoloških bolesnika te odlučno političko djelovanje, paneuropska kampanja “TIME TO ACT” nagrađena je prestižnom nagradom u kategoriji za izvrsnost u komunikaciji i korištenje podataka, na godišnjoj dodjeli nagrada Communiqué Awards, za najbolje prakse u zdravstvenoj komunikaciji diljem Europe.

Komentirajući osvajanje pretižnog komunikacjskog priznanja, predsjednik European Cancer Organisation Andreas Charalambous izjavio je: „Velika je čast dobiti ovo vrijedno priznanje za kampanju koja predstavlja naš brzi odgovor na kriznu zdravstvenu situaciju koja je značajno utjecala na liječenje raka diljem svijeta. Zahvaljujem se svima koji su podržali i podržavaju ovu inicijativu unutar EU i šire.”

Mark Lawler iz vodstva Special Network on the Impact of Covid-19 on Cancer izjavio je: „Ova nagrada prepoznaje kako smo primijenili podatkovnu inteligenciju i inovativnu komunikaciju kako bismo istaknuli katastrofalan učinak COVID-19 na oboljele od raka i zdravstvenu skrb. Pandemija COVID-19 nedvojbeno će izazvati buduću epidemiju raka, ako ne djelujemo brzo i odlučno.”

I Hrvatska je bila aktivno uključena u ovu paneuropsku kampanju kao jedna od 12 država koje su imale launch event, obzirom da se borila s pandemijskim izazovima i utjecajem na kontinuitet onkološke skrbi kao i ostatak svijeta. Health Hub, prvi i jedinstveni think tank za zdravstvo i zdravstvenu industriju u Hrvatskoj, bio je ponosni lokalni partner European Cancer Organisaion za provođenje kampanje u Hrvatskoj, koordinirajući organizaciju virtualne konferencije s brojnim sudionicima te lokalnu komunikaciju kampanje „TIME TO ACT CROATIA“ pod sloganom „Ne dopustite da Vas COVID- 19 spriječi u borbi protiv raka!“ uz jasne poruke #VrijemeJeZaAkciju i #OdlučnoProtivRaka.

“Ova sveobuhvatna i dojmljiva kampanja koju je organizirao European Cancer Organisation u suradnji s globalnom PR agencijom BCW izvrsno je iskoristila niz različitih komunikacijskih kanala, alata i uključila brojne dionike kako bi dosegla ciljanu publiku i postigla veliki doseg. U oba pandemijskih zbivanja, ova kampanja doista je promijenila raspravu o zdravstvenim politikama, utjecala je na odlučno djelovanje i akciju na dobrobit onkoloških bolesnika diljem Europe, pa tako i u Hrvatskoj. Ponosni smo da je i naš tim u Hrvatskoj dao vrijedan obol diseminaciji važnih poruka uz pomoć medija”, izjavio je Vedran Topalušić, suradnik Health Hub-a za medije, koji je bio lokalni partner paneuropske kampanje.

Ovom kampanjom, zahvaljujući velikoj podršci medija, pozivala se javnost, pacijenti oboljeli od raka, zakonodavci i zdravstveni stručnjaci da se pobrinu da pandemija COVID-19 ne uspori odlučnu borbu protiv raka u Hrvatskoj! Kroz aktivnosti ove kampanje u Hrvatskoj politički i stručni lideri istaknuli su kako nemamo luksuz čekanja za akciju i odlučnu borbu protiv raka, a temelje za takvu borbu imamo u povijesnom Nacionalnom strateškom okviru protiv raka koji je usvojen političkim konsenzusom! Također je onkologija uvrštena u Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., čime se predviđa povećati stopa preživljavanja raka s 46 na 51% i spašavanje gotovo 115.000 godina života!

„Uzimajući u obzir da rak „zahvaća“ i živote članova obitelji, dolazimo do brojke od 850.000 hrvatskih građana čiji su svakodnevni životi izravno ili neizravno pogođeni rakom. To je gotovo 20 % našeg društva“, naglasio je tijekom kampanje ministar zdravstva Vili Beroš koji je aktivno sudjelovao u kampanji u ime Ministarstva zdravstva, koje je unatoč mnogim izazovima pripremilo za Vladu RH Akcijski plan protiv raka temeljen na ciljevima Strateškog okvira protiv raka.

Tijekom ove kampanje u Hrvatskoj istaknuto je kako je hrvatski Nacionalni plan otpornosti i oporavka predvidio uspostavljanje Digitalne onkološke mreže, koja predstavlja modernu transformaciju onkologije i među najvećim je iskoracima u svjetskoj onkologiji! Hrvatski stručnjaci na području onkologije i radioterapije tada su također istaknuli kako male države poput Hrvatske mogu puno napraviti u globalnom problemu poput zloćudnih bolesti, unatoč pandemiji, krenuti „from zero to hero“ (od nule do heroja), a najbolji primjer je hrvatski globalni liderski projekt ranog otkrivanja raka pluća na nacionalnoj razini koji je povezao liječnike obiteljske medicine sa bolničkim specijalistima uz umjetnu inteligenciju i cloud tehnologiju!

Anita Galić, osnivačica i voditeljica think tanka Health Hub osvrnula se na vijest o vrijednom europskom priznanju za kampanju “TIME TO ACT”: “Od svog osnutka Health Hub ima misiju podržavanja i provođenja data-driven zdravstvenih policy projekata s globalnom vizijom, pri tome konstruktivno okupljajući sve dionike. Podaci su “zlato” suvremene zdravstvene skrbi te ključ planiranja “pametnih” i učinkovitih zdravstvenih politika. Tek kada svedemo naša znanja i zalaganja na zajednički nazivnik, učimo od najboljih i procjenjujemo svoje aktivnosti “istim metrom” u odnosu na druge države, možemo napraviti odlučne I fantastične iskorake na dobrobit zdravlja pojedinca i zajednice! Ova kampanja je pokazala vrijednost zajedništva. Zahvaljujemo svim medijima koji su u hrvatskoj kampanji demonstrirali društveno odgovoran doprinos dijeleći poziv na zajedničku akciju protiv raka, kao i svakom dioniku utkanom u kampanju bilo kroz aktivno sudjelovanje ili podršku: predstavnicima administracije, pacijenata, struke, zdravstvene industrije, medija, akademske zajednice i svih ostalih!”

Zahvaljujemo se i svim govornicima koji su u okviru kampanje proaktivno stali uz bok odlučnoj misiji provedbe postavljenih ciljeva Europskog plana protiv raka i Nacionalnog strateškog okvira protiv raka: Stella Kyriakides, Dubravka Šuica, prof. dr. sc. Vili Beroš, Sunčana Glavak, dr. Renata Sabljar Dračevac, doc. dr. sc. Krunoslav Capak, doc. dr. sc. Tomislav Sokol, prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, prof. dr. sc. Stjepko Pleština, prof. dr. sc. Marko Jakopović, Ljiljana Vukota, Ivica Belina, Ivana Kalogjera, Sandra Karabatić, doc. dr. sc. Vesna Ramljak te prof. dr. sc. Damir Eljuga.

Podržavatelji TIME TO ACT kampanje